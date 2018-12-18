الدولة المدنية الحديثة .. الأهداف والمعطيات – خالد محسن الروضان

ان تعدد الرؤى والنظريات المختلفة في مسألة دور الدين والسياسة والدولة في صناعة النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي يحتم علينا البحث عن (جوهر) الدين والسياسة اللذان يحققان العدل والمساواة في كيان يجسد القيم الاخلاقية والدينية والسياسية، وتأمين الهدايا والسعادة، وتطهير النفس من الادران العرقية والطائفية والمذهبية المتخلفة والتي عانينا اثارها بعد احتلال الاميركي الثاني للعراق عام 2003 وهذا لايتحقق الا في ضوء نظرية انسانية رسالتها الرئيسية بناء المجتمع المدني التعددي الديمقراطي الذي ينقل فيه الانسان من استعباد البعض للبعض الاخر الى صاحب رسالة وحق في ممارسة السلطة وتقرير مصيره، وتولي المناصب المختلفة في كافة السلطات التي تحقق الاصالة له بالذات. لقد اصبح المواطن العراقي في ضوء تجربة 14 عام الماضية في العملية السياسية مدركاً لكافة تفاصيل الاعتبارات السياسية والدين وعلاقتها بجدل الفصل والربط بين السياسة والدين والدولة، وامتلاك القدرة على التمييز بينها، فجاءت مطالبته الدولة المدنية الحديثة التي تكون الخطط فيها قائمة على احترام حرية التعبير والدين والضمير والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، المسلم وغير المسلم، والعربي وغير العربي، والمؤمن وغير المؤمن، وبين المؤمنين والكافرين، انطلاقاً من قوله تعالى (ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولايزالون مختلفين)(هود-118) (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم)(الحجرات-13).

ومن هذا المنطلق ارى انه.. ليس من حق اي حزب او فئة او حركة ان تقرر شكل النظام السياسي وحكومته بمفرده او بمساعدة غيره، لان اساس هذا الحق هو الامة التي تفوض امرها لمن تشاء. ان امر تعيين الحكومة حق من حقوق البشرية الدنيوية التي نصت عليها القوانين السماوية والوضعية بغض النضر عن دين الناس.. لان اي دين همه تحقيق العدل والمساواة ومقاومة الظلم والجور لكي تصل الامة الى درجه من الوعي لبناء النظام السياسي العادل القادر على قيادة الامة مهما كانت اديانها وقومياتها انطلاقاً من قوله تعالى (لو شاء ربك لجعل الناس امةواحدة ولايزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم).

ان عملية التطور التي تقودها عقلانية دين حقوق الانسان والمواطن المنسجمة مع حقوق جميع الاديان التوحيديه والوثنيه هذه العقلية الدينية المنفتحة على العالم الذي نعيش فيه جعلتنا معاصرين بموضوع ماهية الانسان، ونقلته من الدين الا معقول الى الفكر الديني المعقول المتكيف مع مستجدات الاحداث والقرارات التاريخية المختلفة التي نسخت منطق التاريخ التقليدي الاقصائي الذي يدعوا الى ابقاء الاديان دون تطور واصلاح من جهة وفساد العقيدة والشرائع من جهة اخرى حتى بعث الله محمد (ص) بالدين الحقيقي في القرن السابع الميلادي وامن به العرب وعملوا باحكامه منذ ذلك التاريخ. ان اصرار العقلانيه الحديثه على تفادي مخاطر الطائفيه والمذهبيه واذى همجية العقوبات الارهابية، واسبقية النقل على العقل، ثم العودة الى الجمود والتحجر الفكري، يدلل بوضوح على تحديد الموقف المناسب الذي يبعد الناس من الخوف والدين القبلي ويجعل الاصاله للانسان بما هو كائن بشري بغض النظر عن عقائده وافكاره وجنسه ولونه، خلاف لما كان سائداً في الحضارات السابقة والتاريخ والدين الاقصائي، وهذا لايتحقق الامن خلال الدين العقلاني الذي لم يأتي لخدمة طبقة معينة من رجال الدين وانما جاء من اجل خلق حالة من الانسجام الاجتماعي والثقافي والسياسي والديني انطلاقاً من التناسق الشامل في شبكة العلاقات الاجتماعية التي ذكرها (ص) في حجة الوداع (كلكم لادم وادم من تراب، ليس لعربي على اعجمي فضل الا بالتقوى) فامة محمد (ص) هي امة كل من مشى بقلب سليم ساعة مع محمد، وساعة مع عيسى واخرى مع بوذا، وساعة مع جيفارا واخرى مع بقال طيب او فلاح شريف، فطالما كان شريفاً فالشرف والطيبة نبوة. ان الله لايقبل الا من اتاه بقلب سليم لا بمعبد سليم او كنيسة سليمة، او لحية سليمة ، وهذا لايكون الا بالفصل بين الدين والسياسة والربط بينهما وقد اكد (ص) هذه الرؤيا بقوله لوجهاء قريش (ما ادري ماتقولون؟ ماجئتكم بما جئتكم به لطلب اموالكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني اليكم رسولاً وانزل علي كتاباً واقراني ان اكون بشيراً ونذيراً.. الخ) هذه الرؤيا تؤكد ان النبي (ص) كان يؤكد على عدم ربط السياسة بالدين رغم انه كان رجل دولة ولم يكن له شأن في الملك والسياسة والسلطة لان عمله رسالي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل سلطهة وسلطان حيث وصفه القرأن الكريم بالحفيظ ولابالوكيل ولابالمسيطر وما عليه (ص) الا البلاغ. لانه كان يعلم ان الدين عندما يتحول الى سياسة وسلطة وسلطان يسود الاستبداد السياسي وتعم انواع واساليب العذابي والقتل. وهذا مانعانيه اليوم من تداعيات تسيس الدين ومحاولات ربط السياسة بالدين حيث يسود الاستبداد السياسي وتتزايد اساليب التعذيب والقتل وامل ان تحقق هذه المقاله شيء في نظرية التعايش السلمي انطلاقاً من قول الرسول محمد (ص) مخاطباً الناس (انتم اعلم بشؤون دنياكم) والله ولي التوفيق