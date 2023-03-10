الدولة الغائبة ..الدولة الحاضرة – مزهر الخفاجي

هل يجوز لنا أن نتبنى مقولة ميشيل فوكو :- من ان الجماعة البشرية تتحول فيما بعد بوجود فئتين من الناس الأولى تحكم وتامر وتحدد سلوك الآخرين وهي صاحبة السلطة والقوة وتدير الأخرى …

والثانية هي الفئة او (المجموع ) الملزمة بالخضوع والطاعة ..

هذا المفهوم ظهر في عصر لويس الرابع عشر في تعريفه للسلطة والدولة قائلا( اناالدولة – انا السلطة – انا القوة )…

وقد أقر كثير من الباحثين المتخصصين في نشوء الدولة والسلطه كان قد حدد ظهور الدولة من الأشخاص وأن المفهوم الفرداني او الشخصانية في السلطة يجعلها مهمة للتنافس وهي رهينة للأطماع ورهينة لإرادة الحاكم وقوته وقدراته على الاحتفاظ بها والذود عنها….

ان الدولة في مجتمعاتنا المعاصرة (والعربية تحديداً) هي معنى يعبر عن الدولة كنظام ذهني متخصص ادراكياً بوجوده في عالم الفكر …

واننا نتعامل مع بعض المظاهر المادية التي تقترن الدولة بها ( السلطة -قوة- مؤسسات حاكمة) فهي ليست غريبة عنها ففي ماهيتها او طبيعتها متوزعة هذه السلطة عند (القاضي -والشرطي -والقواعد القانونية ) …

يبدو ان بعض المفكرين يرونَ ان مبررات نشوء الدولة فيقولون :- لقد اخترع الناس الدولة حتى لا يفرط الناس بصفوفهم واجتماعهم .. وهم يعتقدون ان الدولة بامكانياتها المادية والعسكرية هي السند والقوة التي يشعرون دائما بضرورتها لاستمرار حياتهم … ولكن ما أن تنتسب هذه القوة إلى الدولة ستسمح لهم في الخضوع إليها لتصبح سلطة بعد ذلك أي .. ان الدولة تجعل من الطاعة سمة لتعاطيها مع جماعتها الوطنية ..

أن مهام الدولة الحديثة يستدعي من أن نقول أن شروط بقاء الدولة أو استمرارها يكمن في سبب وجود وتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم به وهي لا تقوم على القوة فحسب ..

ولما كانت الدولة والمهام التي تقوم فيها (تشريعية-تنفيذية -قضائية تستلزم الحد الادنى من العدل وتوفير الامن المجتمعي القائم على التداول السلمي للسلطة ومنهج الفصل بين مهام سلطاتها )

قد نجد عواراً في اداء مهام مؤسساتها يكمن هذا العوار في التصادم بين قوة الدولة و سلطة القوة اي القوى الغاشمة …. ويعتمد شيوع مفهوم الدولة .. على حجم ونوع التفاعل (طاعة -احترام – التزام) بين مبررات وجود هذه الدولة

والشكل المستقل للمجتمع الذي لم يكن دائما موجود ونقصد (الأفراد -الحكومة -والجماعة الوطنية – وعقد اجتماعي )…

ونعيد ونذكر … أن الدولة في أساسها ما هي إلا رغبة من الطبقة السياسية الموجودة في الحكم بغيت إخضاع طبقات الأخرى لسلطاتها مرةً إيماناً واخرى قهرا …

و علينا أن نقر أنه ليس صحيحا أن جوهر سلطة هي الأمر او الانصياع او الطاعة العمياء وإنما هي تكون في الفكرة التي توجهها (الرؤي -والمشروع – والبرامج المتبناة من الدولة والموافقة عليها شعبياً)

وهنا لا شك أنه ثمة افراطاً في إنكار العامل الشخصي سواء في القدر أو الحظ في تكوين السلطة

أن كل من مسألة السلطة وإدارتها ترتبط بها ازدواجية العناصر التي تتشكل وتتألف بها وتؤثر بها

أرادت الرئيس _ الزعيم – القائد وقدرته وفكره القائم على ثلاثية

( 1-المشروع -او البرنامج ،

2-الادوات وزراء -مستشارين – ومخططين

3-قدرة الرئيس او الزعيم على كسب ثقة جماهير الشعب والجماعه الوطنية واحترامه لحاجاتهم …

أن أبرز ما يواجه القيادات في استثمار قدراتها في إدارة الأزمات يكمن في السؤالين التاليين قدرة الزعيم او الرئيس على الموازنه بين مشروع بناء الدولة واشتراطات اطاره الحزبي وظاهرة تصادم طموحات الزعيم او رئيس الدولة بين تكريس الزعيم نفسه ورغبته على تسويق نفسه سياسيًا وانتخابياً …

والمشكلة الاخرى نسيانه لمهمة البقاء في السلطة انحيازه لمطالب شعبه واصراره على البقاء على صله بمجتمعه وقريبا منه …

وأمر حضور الدولة يكمن في نجاح زعيمها وقائدها على تنظيم ألازمات وايجاد الحلول للانسدادات السياسية والاقتصادية والأمنية وفق نظام الاولويات وعدم التفريط بمجمل هذه الازمات او تاجيلها او تدويرها بما ينعكس سلباً على مشروع هذا الزعيم ويعطل ويضعف علاقته بالمشهد الشعبي والوطني

ان نجاح الزعيم او الرئيس في إستثمار قوة الدولة ومواردها والاستمرار في حل ازماتها بما لا يأثر على مشروعه وبرنامجه السياسي متزامناً مع ادارة ادواته واستثماره الامثل لكفاءات وموارد الدولة سيطيل بالتاكيد من عمر هذا الزعيم

كما هو الحال في تجربه( مهاتير محمد ، رجب طيب اردوغان )

او سيقلل من عمر هذا الزعيم كما هو الحال في تجربه (عبد العزيز بوتفليقة ، القذافي ، احمدي نجاة)

ان هذه المواهب والسمات هي التي تجعل من الزعيم مقبولاً والتي تتضمن وتتجسد بكاملها في الرجل و نقصد هنا أن الولاية او الولاء يبدء وكأنه امتياز او انحياز لشخص للرئيس او الزعيم وهي في ذات الوقت موهبة مكرسة للخير العام وإكمال لمفهوم فكرته … وهي بالتاكيد ستساهم في بقاء زعيم هذا الدولة او ذاك وستحبب الناس في مشروعه السياسي وستكرس كذلك تياره او الحزب الذي جاء فيه .. وستجنب الدولة ،الحكومة ،المجتمع ،الجماعه الوطنية مايعيق استقرارها وستساهم في ابعاد مايهدد امنها الداخلي والخارجي ..

علينا أن نوكد هنا أنه فكرة تأسيس الدولة أو نجاح سلطة الدولة ليست مرهونة فقط بنجاح وقدرة وموهبة الشخصية الإدارية وبقية أعوانه فحسب أو في تعسف رئيس الدولة والحكومة ومفاصلها في استخدام القوة في فرض مشروعها او تسويق او تصدير رجالاتها

بل يكمن حضور الدولة وفاعليتها في ( اصرارها على تحقيق مشروعها ، في كفاءة ونزاهة وعبقرية اداراتها، وانحيازها لحاجات الناس ومصالح مجتمعاتها ، وانفتاحها على الجماعة الوطنية وفضائها السياسي المحلي والعربي والاقليمي )

ان الدولة الحاضرة ترتبط بقدرة الزعيم والجماعة السياسية على إقناع الجماهير بصدق مشروعها وتعزيز التقدير بها وكذلك بأعمال الوعي في التخطيط له والأفكار و براعة هذه الأفكار و ديمومتها في أحداث التطور والازدهار المجتمعي وهذا الأمر وأن بدأ مهما ومميز لكن على الجميع أن يعي انه براعة الأفكار و أهمية البرامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرتبطه ارتباطاً كبيراً بكفاءة الادوات الهاضمة لمشروع بناء الدولة ، ولها القدرة على استشراف تطلعات مجتمعاتها وعلى الزعامات ورجالات الدولة وان بدأ مشروع استمرار هذهِ الزعامات في تداول السلطة طموحاً مشروعاً الى حد ما لكن على رجالات الدولة أن يقروا بضمير وطني من أن هذه النجاحات لاتمكنهم في الايغال في حلم البقاء والاستمرار بالحكم الا بأرادة الشعب في إدارة مصالح الجماعة وعلينا أن نفرق أن رجال الدولة وجماعاتها الوطنية وبين مفهوم الزبائنية السياسية او المشتغلين بالسياسة او المستفيدين منها في رغبتهم بتكريس مفهوم الولاية أو تكريس مفهوم الربانية لا السياسية بدون مبررات سياسية وتجاوز عن المفهوم التداول السلمي للسلطة او استخدام سلطة الدولة مكوناتها ووسائل اعلامها لتكريس مفهوم الزعامة الواهم … اذ هناك فرق بين دوله الشخص ودولة الشعب وهناك فرق بين جماعة الوطنية والزبائنية السياسية ..فالاولى ونقصد الجماعة الوطنية تساهم في بناء الدولة ، تدفع برموزها الوطنية الى المشهد ، تحافظ على أمن واستقرار بلدانها ، وتحمي اقتصاده وامنه ، والثانية ونقصد الزبائنية السياسية تتعسف استخدام السلطة وتغالي في شعاراتها وتهدد أمن واقتصاد بلدانها …ان فكرة استمرار الولاية السياسية والطموح الشخصي انما كان واحدة من مبررات استمراره النزاع في المجتمعات المدنية او كان تعبيراً عن الصراع بين كفاءات المجتمع الوطنية لترسيخ وتعزيز اركان الدولة المدنية الوطنية الجامعة ..

وهو شكلاً من اشكال التنافس السياسي الديمقراطي وعلينا أن نقر أن الزعامة يجب أن تفصل بين الولاية المشروعة عبر مبدأ الحق في التداول وبين طموح الشخص الذي يكرس مفهوم الزعامة بشكل آخر مجافياً لشروط الاستحقاق الانتخابي والفرضِ بقوة المال والتزوير والزبائنية السياسية.. لانه سيتحول (من زعيم دولة الى ممسك بالسلطة)..

يجب أن نعي ان عيوب الدولة العصرية تكمن العوامل التالية :-

1-أن دولة الشعب وليس دولة الرئيس هي التي لا تختزل في شخص الزعيم مهما تعددت قدراته الشخصية أو مواهبه أو استمرار التعاطف الشعبي معه بل ان ضمان بقاء الزعامة مرهون بانجازه وقدرة هذا الزعيم على حشد الجماهير المشروعة و براعة في استثمار طاقات المؤاليه او المحايدة ودعمهم لمشروع دولة الشعب وليس دولة الرئيس لخدمة مشروعه وبالتالي نجاح هذا الزعيم لتكريس قدراته وقدرات الدولة لخدمة مصالح حاجات ومتطلبات شعبه ولا باس في ان نذكر في نجاح كل من ( جمال عبد الناصر ، نيلسون مانديلا ،وانجيلا ميركل ، مهاتير محمد ) والتي تصلح أن تكون نماذج واقعية في ظل فشل مشروعات بناء الدول الاخرى والتي مرت بها الدول العربية في تاريخنا المعاصر لانه مهما بلغت قوة او مهابة الزعيم الذي تقدم له الطاعة من قبل جماهير شعبه لان بناء الدولة القوية الناجحة قد تحتاج إلى طاعة بشرط ان توفر دولة الشعب قدراً من العدل والحرية ورفاهية يتعاطف معها الصغير والكبير وتزرع وطنية متواصلة لا انقطاع لها .والعامل الثاني أن استقرار الدولة انما يأتي من استقرار اقتصادها وأمنها أن الدولة الحاضرة الناجحة هي الدولة التي يضمن فيها الفرد على عرضه وماله وطنه وحقه في العيش الكريم وأن الدولة التي يسود فيها العدل وينفذ بها القانون على الجميع هي الدولة التي تبسط سيطرتها على اراضيها بدون اللجوء الى التعسف في القوة او التهديد بها .. أي أن حكم الرئيس / او الزعيم او القائد غير مستقر يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي لانه لا ينبغي الشك في القاعدة التي تقول أن السلطة للشعب وليس الفرد .العامل الثالث الانصياع و نقصد الجميع في الدولة العصرية المدنية ونقصد كل (الحاكم والمحكوم والجماعة الوطنية والشعب )إلى سلطة القانون وليس سلطة الفرد أو الحزب أو طائفة أو العرق أو العشيرة لأن غياب الدولة و سلطة القانون في المجتمع المدني يجعل وصف الدولة الفاشلة مصداقاً للضعف اذ ان الديمقراطية في دولة الشعب .. قد ضمنت حق الفرد في التصويت ولم يكن حقاً للطائفة او العرق او العشيرة .العامل الرابع الابتعاد عن الصراع بين الزعامة الشرعية( الدستورية) و الزعامة السياسية في انفاذ المشروع السياسي والبرنامج الحكومي والقوانين النافذه .. أن كل أدبيات فلسفة السياسة وعلم السياسة تؤكد أن الصراع بين الزعامة السياسية ونضيرتها الشرعية الدستورية (البرلمان ، الحكومة ، القضاء ) لا يتم الا وفق صناديق الاقتراع وان استخدام آلية التهديد والترهيب وشراء الاصوات وتزويرها يجعل الزبائنية السياسية ظاهرة توشي بفشل دولة الشعب وتحولها الى دولة الرئيس او الزعيم او الحزب او الطائفة وتحول الصراع من صراع افكار ومشاريع سياسية وبرامج حزبية الى صراع كانتونات وملل ونحل ليس الا …ان الطرح الشخصي للأزمات السياسية أو القطاعات السياسية يشكل مرحلة صعبة وخطيرة تجعل حضور الدولة وسلطتها التشريعية التنفيذية والقضائيه غائبة وهي خاضعة في كثير من قراراتها تحت سطوة الأحزاب والعوائل والجماعات السياسية والذي يصطدم مع مفهوم التداول السلمي للسلطة ومبدأ الفصل بين السلطات (وتداخل الوطني السياسي مع الزبائني السياسي ) التي ستساهم لا محال في عدم قدرة سلطة القضاء على تنفيذ القانون أو في التحيز في تطبيقه وفي العجز من استحصال حقوق الجماهير والشعب المتضررة من سطوة الزعامة السياسية غير المؤهلة دستورياً وقانونياً في استغلال مقدرات الشعب ويجير غياب الحكومة في القرارات لصالحها وهذا النوع من الصراعات واضح في كل من العراق ولبنان وسوريا وتونس وليبيا والسودان وغيرها من البلدان العربية التي ساهمت في بعض الفترات الزمنية في تغييب دور الدولة ومؤسساتها وتكريس ظاهرة فقدان الثقة التفاهم بين الدولة وحكومتها وجماهير شعبها .

العامل الخامس غياب الاستقرار السياسي و الزعامة السياسية وحضور التدخل الخارجي مهما تعددت أشكاله وأنواعه السياسي والمالي والإعلامي والاقتصادي مما لا شك فيه يكرس مفهوم الزبائنية السياسية الفاعلة في التظيم السياسي المحلي .. بدل حضور الجماعة الوطنية الفاعلة وهذا الأمر يقود كل مقدرات الدولة والحكومات ومصالح شعبها لعوامل الضعف أو التأثير الخارجي و إن هذا العامل سيلقي بظلاله على

-الجماهير والجماعة الوطنية

-والجماهير والزعماء الوطنيين

-ورهن القدرات الأمنية والعسكرية بقرارات العامل الخارجي

-يبقى اقتصاد الدولة مرهوناً بركائز حلفاء هذه الدولة

-التدخل السياسي والاقتصادي الخارجي سيضعف من قدرة الدولة والحفاظ على الوطنية الجامعة ويشوه الهوية الوطنية ويجعلها اكثر تشرذما فتتوقف عملية التقدم …

ان الدولة الغائبة :- هي ألدولة التي يغيب فيها مشروع بناء دولة الشعب وتضمحل مشاركة كفاءاتها ويستغل بعض السياسيين الذين لامهنة لهم الا السياسة في ادارة مقدراتها ..

اما الدولة الحاضرة :- هي الدولة التي تتمكن جماعاتها الوطنية من اتقان مفهوم الحرية وتستعد فيها شعوبها لممارسة حقها في الديمقراطية وتؤمن فيها زعاماتها ورجال الدولة فيها وقياداتها الوطنية فيها في التداول السلمي للسلطة وعدم التفريط في مصالح بلدانها والعض بالنواجذ على تطلعات شعوبها …