الدولار يهزم العملات الكبرى

لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سجّل‭ ‬الدولار‭ ‬قفزة‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياته‭ ‬خلال‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬الكبرى‭ ‬الأخرى،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬التعبئة‭ ‬الجزئية‮»‬‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬مستعدة‭ ‬لاستخدام‭ ‬‮«‬كل‭ ‬وسائلها‮»‬‭ ‬الدفاعية‭ ‬لحماية‭ ‬نفسها‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬تستفيد‭ ‬العملة‭ ‬الخضراء‭ ‬من‭ ‬مراهنات‭ ‬على‭ ‬وترى‭ ‬المحللة‭ ‬سوزانا‭ ‬ستريتر‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬Hargreaves‭ ‬Lansdown‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬محتملة‭ ‬لحدّة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬مع‭ ‬تعبئة‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الروس‭ ‬في‭ ‬الاحتياط،‭ ‬تدفع‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬الصارمة‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬للاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ارتفع‭ ‬مؤشر‭ ‬الدولار‭ ‬الذي‭ ‬يقارنه‭ ‬بسعر‭ ‬عملات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الين‭ ‬الياباني‭ ‬واليورو‭ ‬والجنيه‭ ‬الاسترليني،‭ ‬110‭,‬87‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬قياسية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2002‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬الغرب‭ ‬هو‭ ‬إضعافنا‭ ‬وشق‭ ‬صفوفنا‭ ‬وتدمير‭ ‬روسيا‮»‬‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الابتزاز‭ ‬النووي‮»‬‭ ‬ضدها،‭ ‬ملمحًا‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬مستعدّ‭ ‬لاستخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النوويالمستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬العملات‭ (‬التي‭ ‬تُعتبر‭) ‬ملاذات‭ ‬آمنة‮»‬‭.‬

ونحو‭ ‬الساعة‭ ‬08‭,‬35‭ ‬ت‭ ‬غ،‭ ‬سجّلت‭ ‬العملة‭ ‬الخضراء‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭,‬71‭%‬‭ ‬لتبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬0‭,‬9901‭ ‬مقابل‭ ‬اليورو‭ ‬وبنسبة‭ ‬0‭,‬38‭%‬‭ ‬لتبلغ‭ ‬1‭,‬1337‭ ‬مقابل‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭. ‬وحده‭ ‬الين‭ ‬الياباني‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭,‬05‭%‬‭ ‬لتبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬143‭,‬81‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬فيما‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬الذهب‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭,‬41‭%‬،‭ ‬وبلغ‭ ‬سعر‭ ‬المعدن‭ ‬الثمين‭ ‬1671‭,‬70‭ ‬دولارًا‭ ‬للأونصة‭.‬

وتتّجه‭ ‬أنظار‭ ‬المستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬الأميركي،‭ ‬الذي‭ ‬سيُنشر‭ ‬قراره‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬جلسات‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

ويسعى‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭ ‬جاهدًا‭ ‬لكبح‭ ‬التضخم‭ ‬ويحرص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬إظهار‭ ‬أدنى‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬تباطؤ‭ ‬وتيرة‭ ‬رفع‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭.‬

ويتوقع‭ ‬المحلل‭ ‬هان‭ ‬تان‭ ‬لدى‭ ‬Exinity‭ ‬Group‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬معدّلات‭ ‬الفائدة‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬منه‭ ‬2008‮»‬‭.‬

من‭ ‬بين‭ ‬العملات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات،‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬التداول‭ ‬اليوم،‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬1985‭ ‬عند‭ ‬1‭,‬1305‭ ‬دولارًا،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الآفاق‭ ‬القاتمة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬البريطاني‭.‬

وسينشر‭ ‬بنك‭ ‬انكلترا‭ ‬الخميس‭ ‬قراره‭ ‬بشأن‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية،‭ ‬ويُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬رفع‭ ‬معدّلات‭ ‬الفائدة‭ ‬لكبح‭ ‬التضخم‭.‬