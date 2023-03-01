الدور‭ ‬المحوري‭..‬كلام‭ ‬مستفز

فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬

جملة‭ ‬مستفزة،‭ ‬وهي‭ ‬الميزان‭ ‬السياسي‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يحتمل‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬اطلاقها‭ ‬عليه،‭ ‬غير‭ ‬انّ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للام‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الزائر‭ ‬لبغداد‭ ‬قالها‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‭ ‬ممتدحاً‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الإقليمي‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬الوساطات‭ ‬والاتصالات‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الكلام‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬سمة‭ ‬الزائرين‭ ‬العاديين‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬عن‭ ‬لغة‭ ‬أبي‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬العالمية؟‭ ‬لعل‭ ‬المراقب‭ ‬يراها‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزاوية،‭ ‬مزيدا‭ ‬لها‭ ‬روح‭ ‬الأمل‭ ‬والتمني‭ ‬والرجاء‭ ‬ليس‭ ‬أكثر‭. ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الواقعية،‭ ‬يكون‭ ‬لقب‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للعراق‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬البلد‭ ‬الواقعي،‭ ‬فالعراق‭ ‬لايزال‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬لحل‭ ‬مشكلات‭ ‬جدية‭ ‬عالقة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المحيط‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وأنها‭ ‬مشكلات‭ ‬مطمورة‭ ‬تحت‭ ‬ثقل‭ ‬الزمن‭ ‬السياسي‭ ‬الراهن‭ ‬وتتحرك‭ ‬أحيانا‭ ‬بحسب‭ ‬توقيتات‭ ‬وازمات‭.‬

العراق‭ ‬لديه‭ ‬مشكلات‭ ‬وتداخلات‭ ‬ذات‭ ‬اثر‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬أمنه‭ ‬وشعبه‭ ‬وحدوده‭ ‬ووضعه‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وربما‭ ‬سيادته‭ ‬واستقراره،‭ ‬جزئياً‭ ‬أو‭ ‬كلياً،‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬ايران‭ ‬وتركيا‭ ‬والكويت‭ ‬وسوريا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬خاص‭ ‬بفعل‭ ‬تداعيات‭ ‬العقدين‭ ‬الأخيرين‭ ‬بعد‭ ‬احتلال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للعراق‭ ‬وتغيير‭ ‬نظامه‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬واشنطن،‭ ‬كما‭ ‬صبَّ‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬وإسرائيل‭ ‬أيضاً‭.‬

العراق‭ ‬لديه‭ ‬موقع‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬ان‭ ‬يتمتع‭ ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬مشكلات‭ ‬الإقليم‭ ‬المزمنة،‭ ‬وانّ‭ ‬الوساطة‭ ‬التي‭ ‬اضطلع‭ ‬بها‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والسعودية‭ ‬ليست‭ ‬امتيازاً‭ ‬سياسياً‭ ‬حصرياً‭ ‬لكي‭ ‬يؤهل‭ ‬البلد‭ ‬للارتقاء‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬الدور‭ ‬المحوري،‭ ‬والا‭ ‬فانَّ‭ ‬العراق‭ ‬أحوج‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬الى‭ ‬نجاعة‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬مشكلاته‭ ‬العميقة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المحيط‭.‬

العراق‭ ‬ببساطة‭ ‬لايزال‭ ‬في‭ ‬عمقه‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬ساحة‭ ‬للنفوذ‭ ‬الخارجي،‭ ‬ولا‭ ‬أقول‭ ‬للصراع‭ ‬الدولي‭ ‬فحسب،‭ ‬فتركيا‭ ‬لها‭ ‬قضاياها‭ ‬العالقة‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬حسمها‭ ‬وفق‭ ‬رؤيتها‭ ‬الأمنية‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬ينقسم‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬ازاءه‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬وداعم‭ ‬وممول‭ ‬وبين‭ ‬رافض‭ ‬لوجوده‭ ‬كونه‭ ‬عامل‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬ومدخلا‭ ‬للتدخل‭ ‬الخارجي‭. ‬وكذلك‭ ‬ايران‭ ‬لها‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬تعلن‭ ‬،هي‭ ‬ذاتها،‭ ‬انّ‭ ‬لها‭ ‬ولاءاً‭ ‬لإرادة‭ ‬الولي‭ ‬الفقيه،‭ ‬وهي‭ ‬تعمل‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬وتتمول‭ ‬من‭ ‬موارده،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬موافقة‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬عدمها‭. ‬ومع‭ ‬سوريا،‭ ‬لاتزال‭ ‬الحدود‭ ‬مفتوحة‭ ‬برغم‭ ‬الجهد‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬العراقي‭ ‬الكبير،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬دمشق‭ ‬على‭ ‬التعاطي‭ ‬المستقل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تدخلات‭ ‬خارجية‭ ‬او‭ ‬داخلية‭ ‬في‭ ‬وضعها‭ ‬السيادي‭.‬

من‭ ‬حيث‭ ‬التوصيف‭ ‬الواقعي،‭ ‬صار‭ ‬العراق‭ ‬مكب‭ ‬نفايات‭ ‬التدخل‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬شؤونه‭ ‬أو‭ ‬أراضيه‭ ‬أو‭ ‬تكويناته‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والسياسية،‭ ‬وهذا‭ ‬كله‭ ‬لا‭ ‬يوحي‭ ‬بأن‭ ‬العراق‭ ‬يضطلع‭ ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬خارجي‭. ‬حتى‭ ‬الوساطة‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والرياض،‭ ‬ليست‭ ‬امتيازاً‭ ‬وحيداً‭ ‬ونادراً،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬قد‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬مماثل،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تلعب‭ ‬أدواراً‭ ‬شبيهة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬ملفات‭ ‬إيرانية‭ ‬سعودية‭ ‬غير‭ ‬مباشرة،‭ ‬عبر‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭.‬

دور‭ ‬محوري‭ ‬مزعوم‭ ‬يشبه‭ ‬الثوب‭ ‬المخالف‭ ‬لقياسات‭ ‬البلد‭ ‬الحقيقية‭.‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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