الدوحة تعاود قريباً فتح الملف الدولي بشأن أفغانستان

الامم‭ ‬المتحدة‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُعقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‮»‬‭ ‬اجتماع‭ ‬دولي‭ ‬بشأن‭ ‬أفغانستان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬توضيح‭ ‬التوقّعات‮»‬‭ ‬المرتبطة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الملفّات،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك،‮ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬سيُعقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬مع‭ ‬المبعوثين‭ ‬الدوليين‭ ‬سيشكّل‭ ‬فرصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬وتوضيح‭ ‬التوقّعات‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬معيّن‭ ‬من‭ ‬المواضيع‮»‬‭.‬‮ ‬

وجاء‭ ‬كلام‭ ‬دوجاريك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬بدأت‭ ‬فيه‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬تقييماً‭ ‬لعملها‭ ‬بعدما‭ ‬منعت‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬النساء‭ ‬الأفغانيات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لصالح‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وكانت‭ ‬نائبة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬أمينة‭ ‬محمد‭ ‬تحدّثت‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع،‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقتها‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برينستون‭ ‬الإثنين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬الأول‭ ‬لمبعوثين‭ ‬على‭ ‬كلّ‭ ‬المستويات،‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‮»‬‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭.‬‮ ‬

كذلك،‭ ‬أشارت‭ ‬محمد‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬مناقشة‭ ‬‮«‬خطوات‭ ‬صغيرة‮»‬‭ ‬باتجاه‭ ‬‮«‬اعتراف‭ ‬مبدئي‮»‬‭ ‬محتمل‭ ‬بطالبان،‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‭ ‬لذلك‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المناقشة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭. ‬يعتقد‭ ‬البعض‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬أبداً،‭ ‬ويقول‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬إنّه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحدث‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬طالبان‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬يتمّ‭ ‬الاعتراف‭ ‬بها‭… ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬رافعتنا‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وكانت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وافقت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬المكلّفة‭ ‬باعتماد‭ ‬السفراء،‭ ‬التي‭ ‬تُرجئ‭ ‬منذ‭ ‬عودة‭ ‬طالبان‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2021‭ ‬أيّ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬الحركة‭ ‬المتشدّدة‭ ‬اعتماد‭ ‬سفير‭ ‬يمثّلها‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬دوجاريك‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنّ‭ ‬مسألة‭ ‬الاعتراف‭ ‬بطالبان‭ ‬‮«‬هي‭ ‬مسألة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اتّخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأنها‭ ‬إلّا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬نائبة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المنخرطة‭ ‬بشدّة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬أعادت‭ ‬في‭ ‬برينستون‭ ‬ببساطة‭ ‬‮«‬تأكيد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يعثر‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬منسّق‭ ‬تجاه‭ ‬أفغانستان‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬إيجاد‭ ‬أرضية‭ ‬مشتركة‭ ‬حول‭ ‬رؤية‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬للبلاد‭ ‬وإرسال‭ ‬رسالة‭ ‬موحّدة‭ ‬إلى‭ ‬سلطات‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬بشأن‭ ‬ضرورة‭ ‬ضمان‭ ‬مكانة‭ ‬النساء‭ ‬التي‭ ‬يستحقّينها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الأفغاني‮»‬‭. ‬‮ ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بأنّ‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يُعقد‭ ‬‮«‬قرابة‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‮»‬،‭ ‬سيُعقد‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭.‬

وتعذّرت‭ ‬في‭ ‬الحال‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬طالبان‭ ‬ستتمثّل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭.‬