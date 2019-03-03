الشرطة تطيح بشبكة دنغوس لترويج العملات المزوّرة وغسيل الأموال

الدهلكي يطالب رئيس الوزراء بإرسال قوات إضافية إلى ديالى

ديالى ـــ سلام الشمري

طالب النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي ، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإرسال قوات اضافية الى محافظة ديالى ، مشيرا الى ان الوضع في المحافظة ينذر بتدهور امني خطير.

وقال الدهلكي لـ (الزمان) امس إن (قرية جديدة) جنوب ناحية بهرز في قضاء بعقوبة تعرضت للقصف بأكثر من 20 قذيفة هاون في الساعة الثالثة والنصف، ما ادى الى استشهاد طفلين اخوين ) ، مبينا ان (هذا القصف كان للمرة الرابعة).

واضاف الدهلكي، ان (هذا القصف جاء استمرارا لمسلسل القصف الذي سبقه في قرى المخيسة بقضاء المقدادية دون ان يكون هناك رادع يذكر من قبل الحكومتين المحلية والمركزية ) .

واكد الدهلكي، ان (الوضع ينذر بتدهور امني خطر بوجود جهات متنفذة تحمل السلاح خارج اطار الدولة وتسعى لإعادة سيناريو 2007 والتغيير الديموغرافي والتطهير المذهبي في محاولة لإعادة العراق الى المربع الاول) ، مشددا على (اهمية ان تكون للحكومة الاتحادية وقفة جادة وسريعة لمعالجة هذا الملف والتصدي لتلك الجماعات غير المنضبطة والخارجة عن القانون) .

ودعا عضو مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء ، الى (تحمل المسؤولية الامنية بصفته القائد العام للقوات المسلحة وارسال قوات امنية اضافية الى محافظة ديالى بغية بسط الامن فيها ) .

قيمة الميزانية

ومن جانب آخر كشف مجلس محافظة ديالى، عن قيمة ميزانية المحافظة للعام الجاري 2019 فيما اشار الى تخصيصه نسبة 70 بالمئة منها للمشاريع المستمرة .

وقال رئيس المجلس علي الدايني لـ (الزمان) ، إن (ميزانية ديالى المالية للعام الجاري بلغت 189 مليار دينار ، 70 % منها خصص للمشاريع المستمرة) ، مبينا أن (عدد هذه المشاريع يبلغ اكثر من 300 مشروع توقف العمل بها بعد احداث حزيران 2014).

وأضاف الدايني ، ان ( النسبة المتبقية من الميزانية ستوزع على الوحدات الادارية من الاقضية والنواحي حسب الكثافة السكانية، مع اعتماد مبدأ المشاريع المنتخبة التي تحمل فائدة اكبر للأهالي من أجل تمويلها) . وفي سياق متصل اكد رئيس مجلس ديالى لــ (الزمان) ، إن (دائرة عقارات الدولة في ديالى حسمت الجدل الدائر حول ملف احالة نادي الفروسية للاستثمار من قبل اللجنة الاولمبية العراقية ) ، مبينا انه) جراء غير قانوني) . واضاف الدايني ، أن (قرار عقارات الدولة يحسم الملف) ، مرجحا (نقل عائديته من الاولمبية الى جهة حكومية اخرى وفق المؤشرات) . وبين الدايني ، أنه (ليس ضد فكرة الاستثمار لكن على ان تتم وفق اطر صحيحة وشفافة وتعطي فائدة ً في المجال السياحي حصرا).ومن جهة اخرى وجه مدير احصاء محافظة ديالى جاسم سعيد حسين خلال جولته الميدانية لمتابعة الفرق القائمة بالمسح الوطني للفتوة والشباب ، الى (توخي الدقة والمنطقية ، فيما يخص البيانات الاحصائية التي يتم الحصول عليها من الاسر المشمولة في عينة المسح ووضعها بمكانها المناسب باستمارة الاستبيان المعدة لهذا المسح) .

واضاف حسين لــ (الزمان) ، ان (عينة المسح تركزت على 625 أسرة موزعة على عموم الوحدات الادارية للمحافظة ، كان من بينها 465 للحضر و160 للريف للفئات العمرية التي يتراوح اعمارها من 10 -30 عاماِ لكلا الجنسين) . وبين حسين، ان (فئة الشباب من اكثر الفئات تضررا بالظروف والازمات التي مر بها المجتمع العراقي خلال سنوات الحروب المتعاقبة والتي ادت الى تردي الواقع الاقتصادي حيث شغلت قضية الشباب مكانة مركزية كونها القضية الاكثر تقاطعاَ والتقاء مع قضايا المجتمع في الحاضر والمستقبل) . واشاد مدير احصاء محافظة ديالى بـ (التعاون المشترك بين مديرية الاحصاء ومديرية الشباب والرياضة ، بتنفيذ المسح الوطني للفتوة والشباب للعام الحالي 2019 في محافظة ديالى ) .

فريق أمني

من جهة اخرى اعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي، ان (فريقاً امنياً من استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى ، نجح من خلال جهد امني مميز استمر اسابيع عدة من الاطاحة بشبكة دنغوس والمؤلفة من اربعة عناصر) ، لافتا الى انها (تعد الاكبر في تاريخ ديالى في ترويج العملات المزورة وغسيل الاموال) .

واضاف العبادي لــ (الزمان)، ان (الشبكة كانت تنشط بين مدينة بعقوبة والعاصمة بغداد) ، مشيرا الى انه (ضبط بحوزة افرادها مبالغ مالية عالية من العملات المحلية فئة 25 الف دينار والاجنبية من فئة ال 100 دولار المزيفة كانت تحاول ترويجها في الاسواق المحلية) .وبين قائد شرطة ديالى، الى ان (العملية كانت فريدة من نوعها من ناحية الجهد الامني وواجهت تعقيدات لمواقف كثيرة قبل الوصول الى الاهداف واعتقالهم ، مؤكدا بان الشبكة كانت الاكبر في تاريخ ديالى من ناحية ما كانت تقوم به من فعل اجرامي يهدد الاقتصاد الوطني) .