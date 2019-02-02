(الزمان) تستطلع (دبي) المدينة الأكثر إثارة سياحياً (1)

الدهشة إبتداءً من المطار حتى المولات التي تزورها كل الجنسيات – دبي – حمدي العطار

كانت رحلتي سنة 2015 الى الامارات اكتسبت من خلالها المعرفة والمتعة،وجعلتني المشاهدة اقترب كثيرا من منهج (الاثنوكرافي) في التعرف على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأمارة دبي وباقي الامارات ،وبما أنني مؤمن بأن السفر يعني (الحركة المفيدة) ومخالطة الناس من ثقافات وعادات مختلفة، وللمتخصص في كتابة ادب الرحلات تجعله (قوي الملاحظة ودقيقا بالوصف ) والمشاهدة تخلق فرصة للمقارنة والتقييم ومصدرا صادقا وواضحا لوصف الثقافة الانسانية لدى الشعوب فإنني لا اترك فرصة الا ومارست السفر فيها! ،وقد عبر الفيلسوف الانكليزي “فرنسيس بيكون” بأن السفر (تعليم للصغير وخبرة للكبير) والرحلات ليست فقط ادت الى الاكتشافات الجغرافية المهمة بل هي اوجدت فرصة لتوسيع المدارك الفكرية والعلمية،وقد لا يخطر في البال بأن العالم (دارون) عالم التاريخ الطبيعي ونظريته في اصل الانسان والنشوء و التطور جاءت من خلال تجربة السفر على متن الباخرة (بيجل) ففي عام 1832 قبل الدعوة للاقامة على السفينة الاستكشافية بقيادة الكابتن فنري ،ورحلته حول العالم ولمدة 5 سنوات نتج عنها اولا كتاب غير مشهور نشره عام 1842 بعنوان (مذكرات رحلة حول العالم) وبعد 13 سنة وهو يبحث بما حصل عليه من ادلة وبراهين وحالات نادرة لبعض الطيور والحيوانات كتب (أصل الانواع) 1859 ومن ثم في عام 1871 صدر كتابه المثير للجدل (أصل الانسان) ونحن لا يمكن ان نتصور دارون وهو جالس في مكتبه وينزل عليه الوحي ليكون لديه كل هذه الافكار والنظريات لو لا رحلته الخطيرة حول العالم وما حصل عليه من نماذج ومعلومات شكلت عنده هذه الافكار ليتمكن من صياغة نظريته في التطور!كذلك توجد امثلة اخرى في المجال الملحمي والادبي كانت من مخرجات السفر والترحال ، فالشاعر اليوناني (هوميروس) لو لا سفره ورحلاته لما كتب (الالياذة والاوديسة) ! كذلك كتاب (التواريخ) للمؤرهخ (هيرودتس) ومتكون من 9 فصول وتحدث فيه عن خمسين شعبا شاهدهم في رحلاته ليكتب عن (الاكل والازياء والتقاليد والعادات والزواج والطب والاديان).

مطار دبي

يجعلك تتعجب من اتساعه وتعدد المدارج فيه،وحسب الاحصائيات هناك 90 مليون مسافر سنويا من والى هذا المطار، وفي هذا المطار يوجد مدرج وصالة لجميع شركات الطيران العربية والاجنبية، وهناك مدرج وصالة ومبنى للمسافرين على خطوط الجوية الاماراتية،كما يوجد مبنى لطيران فلاي دبي.

مول دبي

في الليلة الاولى كانت زيارتنا الى (مول دبي)اكبر مركز تجاري في الامارات وفيه ايضا اكبر حوض اسماك واكبر نماذج حلويات وكل شيء فيه الاكبر والافضل، مساحته تبلغ 440 الف قدم مربع , واذا اردت ان تحظى بمشاهدة كل الجنسيات في العالم فما عليك الا زيارة مول دبي،حيث الازدحام الشديد والنشاطات المختلفة والتسوق والمطاعم ذات الجنسيات المتعددة ،نحن وقع اختيارنا على المطعم اليوناني،وكانت وجباته شهية ولذيذة لكنها غالية.

نسيت ان اذكر لكم بإن الجو هنا حار ورطب، وقد تكون هي السلبية الوحيدة التي لا يستطيع احد تجاوزها!

يتبع