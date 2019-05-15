الدهان: جامعة الكفيل تحاكي متطلبات المؤسسات التعليمية العالمية

النجف – مالك عبدالامير رحيم

احتفلت جامعة الكفيل في النجف مؤخرا بانجاز مبناها الجديد مؤكدة انفتاحها على التعاون مع جامعات عالمية،وعن الجامعة وخططها قال رئيس الجامعة نورس محمد شهيد الدهان لـ(الزمان)(تأسست كلية الدراسات الانسانية في عام 2005 م بواقع قسمين هما القانون والشريعة وفي عام 2013 م تم وهب هذه الكلية الى العتبة العباسية المقدسة.

خطة نوعية

وقد وضعت العتبة العباسية المقدسة قسم التربية والتعليم العالي فيها خطة ستراتيجية نوعية بالارتقاء بهذه الكلية وقد بدأت هذه الخطة حيث تحولت كلية الدراسات الانسانية الى كلية الكفيل الجامعة، وبعد ذلك تحولت إلى جامعة الكفيل وبواقع خمس كليات هي كلية طب الأسنان والصيدلة والقانون والهندسة التقنية وكلية التقنيات الطبية والصحية/بالإضافة إلى ثلاثة أقسام علمية هي قسم الإعلام والشريعة والسياحة الدينية) .

موضحا ان (الهدف الرئيسي من تأسيس جامعة الكفيل وتبني العتبة العباسية لها أو القطاع التربوي والتعليمي هو خدمة المجتمع و تقديم نموذج تربوي تعليمي بشكل مميز يحاكي متطلبات الجامعات العالمية الرصينة من جهة ويقدم خدمة لأبناء هذا البلد من جهة أخرى).وعن الأولويات الأكثر إلحاحا في الجامعة قال (تقديم الخدمات النوعية للطلبة من حيث تقديم بيئة جامعية تعليمية متميزة من جانب ومن جانب آخر تطبيق متطلبات التعليم وأساليب التعليم الحديثة والمشتملة على التعليم الالكتروني وتوفير مصادر المعلومات واغناء المكتبة بالمجلات العلمية والكتب العلمية الحديثة بالاضافة الى استقطاب عينات طيبة من تدريسيي العراق و تدريسيي العالم من اجل اغناء المسيرة التعليمية (وعن كيفية التخطيط لزيادة التواصل مع المؤسسات الاكاديمية المحلية والدولية اوضح الدهان قائلا(هناك فقرة ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية هي بناء علاقات أكاديمية مع جامعات عالمية متميزة تستخدم فيها الجامعة مبدأ) الربح مع الربح) هذا المبدأ يفيد كلا الطرفين ويعزز المسيرة العلمية لكلا الطرفين،حقيقة نحن نفتخر بجامعة الكفيل إذ هناك متطلبات تم تحقيقها من قبل الجامعة تحاكي متطلبات الجامعات العالمية الرصينة من حيث الجودة والرصانة ومن حيث مستوى البيئة التعليمية الذي تم إنشاؤه وتبنيه من قبل العتبة بما يحقق الندية لبعض الجامعات العالمية وهناك ايضآ من ضمن خطة الجامعة تطوير المناهج الدراسية المتبعة في كليات الجامعة وهذه الفقرة موضوعة على طاولة النقاش مع بعض الجامعات العالمية بالفعل تم التوجيه من قبلنا الى بعض الجامعات وقد استقبلنا بدورنا رسائل من جامعات اخرى من اجل فتح أطر التعاون العلمي والبحثي مع هذه الجامعات،لا نريد ان نوقع مذكرة تفاهم ولا تحقق على ارض الواقع،حقيقةِ نرغب بتفعيل اي مذكرة نقوم بتوقيعها من اجل تقديم خدمات نوعية الى جامعتنا وأهلنا).

بصمة متميزة

مشيرا الى (تتميز جامعة الكفيل بوجود قسم الارشاد والتوجيه التربوي وهذا القسم حقق بصمة متميزة لجامعة الكفيل ايمانا منها باهمية ابنائنا الطلبة خصوصا في هذه المرحلة وهذه الظروف التي يمر بها بلدنا الحبيب وفي هذا القسم هناك شعبة النشاطات الطلابية،بالاضافة الى شعبة النشاطات الطلابية الموجودة ضمن هيكلية رئاسة الجامعة، وتختص هذه الشعبة بإعداد خطط نوعية لتطوير مهارات الطلبة سواء كان على النشاط التربوي او النشاط الفكري هناك برامج نوعية تتبناها الجامعة من أجل توفير بيئة نوعية لأبنائنا الطلبة كل هذه البرامج تتبناها جامعة الكفيل من الالف الى الياء ومن حيث الدعم اللوجستي والمالي وحيث توفير مدربين اكفاء بتخصصات معينة يحتاجها أبناؤنا الطلبة).