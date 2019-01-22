الدمار الشامل – كريم السلطاني

لم يبق شيء إلا وتحدثنا عنه عبر الاعوام المنصرمة ولازالنا نكتب ونتكلم لكن.. لافائدة نرجوها من تلك العقول المتحجرة التي لاتفهم من الحياة شيئاً ولم تتأخذ من ماارادة الله للانسانية .وجوهاً على شكل صور متعددة مرة تراهم عاكفين على العبادة ومرة مع الشيطان الرجيم. لان الشيطان لا يريد الخير للانسان مطلقا.كل شيء تدمر نفسية الانسان معاشه سلوكه بسبب من هم السبب الوحيد لكل ماجرى علينا ومايجري مستقبلا

ما الذي نراه اليوم على مايرام بل كل الاشياء اصبحت لا وصف لها ببسب مايفعله هؤلاء المتسلطون على رقاب الشعب والوطن سلبو ارادته خذلوه مكروا عليه تحايلوا كثيرا من اجل مصالحهم الشخصية والدنيوية لايخافون الله ولايخشون امره ولايتبعون اوامره ولم يكترثوا لشيء .لكن كل مافعلوه في المجال المعيشي والثقافي والاجتماعي والدمار والفساد لايكون اشد خطورة من هدم وتدمير العلم والمعرفة في مجال التعليم اليوم.فكيف اذن تكون هذه الاجيال مسلحة بسلاح العلم من ان تقود بلداً وشعبا وتعمل وتتقدم واساسهم صفر .التعليم اليوم يرثى له وليس هناك من رادع ولا من ضمير يعي ذلك. تردي العلم والمعرفة هو الموت للشعب والوطن والانسانية .عجب لدولة لم تكن مهتمة بالتعليم بالعكس هي من تريد ان يعم الجهل والانحراف والتسيب وهذا هو ماخخط له قبل الاحتلال واليوم يفعل بيد تلك الحكومات التي لايندى لها جبين ولايصحو لها ضمير .اي تعليم لاتجد له المناهج المخصصة والصحيحة حسب المستو يات اضافة الى ذلك لاتكترث الحكومة الى قلة المدارس والبرامج المنهجية الصحيحة والوسائل التربوية التي تخلق اجيالاً لتقود وتجد وتجتهد من اجل الرفعة والتقدم وخدمة الشعب والبلد. وللاسف حتى من يسلم منصب الوزارات المختصة بالتعليم لم يكن مؤهلا لذلك لاترى منهاج صحيحة ولابرامج مدروسة ولااصلاحات تؤدي الى معالجة هذا الخطر المدمر الذي يجتاح التعليم في البلد والتدهور فيه.