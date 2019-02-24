الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الخوري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬ العرب‭ ‬يخطون‭ ‬نحو‭ ‬رؤية‭ ‬اقتصادية‭ ‬رقمية‭ ‬موحدة‭ ‬ونتطلع‭ ‬لقمة‭ ‬تونس‭ ‬لدعمنا

اجرى‭ ‬الحوار‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة

‭ ‬–استطاعت‭ ‬الامارات‭ ‬العربيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نجاحها‭ ‬فى‭ ‬استضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمى‭ ‬العربي‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضى‭ ‬والنتائج‭ ‬التي‭ ‬توصل‭ ‬اليها‭ ‬المؤتمر‭ ‬ان‭ ‬تثبت‭ ‬جدارتها‭ ‬فى‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬فى‭ ‬محور‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلى‭ ‬ولاشك‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليتحقق‭ ‬لولا‭ ‬رعايه‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬ولى‭ ‬عهد‭ ‬ابو‭ ‬ظبى‭ ‬القائد‭ ‬الاعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الذى‭ ‬شهدت‭ ‬الامارات‭ ‬فى‭ ‬عهده‭ ‬طفرة‭ ‬هائلة‭ ‬فى‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الجهد‭ ‬الذى‭ ‬بذله‭ ‬الدكتور‭ ‬على‭ ‬الخوري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربى‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمى‭ ‬ومستشار‭ ‬مجلس‭ ‬الوحدة‭ ‬الاقتصاديه‭ ‬فى‭ ‬تحويل‭ ‬تلك‭ ‬الفكرة‭ ‬الى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭ ‬مستعينا‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬بالعلم‭ ‬ومواكبه‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجى‭ ‬الهائل‭ ‬خاصه‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الاتصالات‭ ‬وعقب‭ ‬انتهاء‭ ‬جلسات‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬كان‭ ‬لمراسل‭ ‬–‭ ‬الزمان–‭ ‬معه‭ ‬الحوار‭ ‬التالى

1-‭ ‬ماهي‭ ‬دلالة‭ ‬استضافة‭ ‬الامارات‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬؟‭ ‬وماهو‭ ‬الدور‭ ‬الذى‭ ‬لعبته‭ ‬القيادات‭ ‬الاماراتية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬فى‭ ‬انجاح‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬؟

بداية‭ ‬فإن‭ ‬استضافة‭ ‬أبوظبي‭ ‬عاصمة‭ ‬الإمارات‭ ‬للمؤتمر‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬العربي‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬العرب‭ ‬نحو‭ ‬الأفضل‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬إنها‭ ‬هي‭ ‬التجربة‭ ‬العربية‭ ‬الاتحادية‭ ‬العربية‭ ‬الأنجح‭ ‬بين‭ ‬دولنا‭ ‬العربية،‭ ‬لذا‭ ‬فإيمانها‭ ‬بالوحدة‭ ‬بين‭ ‬العرب‭ ‬عميق‭ ‬متجذر‭ ‬في‭ ‬بنائها‭ ‬ودستورها‭ ‬وثقافة‭ ‬أبنائها‭.‬

وقد‭ ‬وضع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسحة‭ ‬المؤتمر‭ ‬تحت‭ ‬رعايته‭ ‬الكريمة،‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬سموه‭ ‬باستضافة‭ ‬الوفود‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬وأكد‭ ‬اهتمام‭ ‬الدولة‭ ‬ودعمها‭ ‬للمؤتمر‭ ‬والرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العربية‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬محل‭ ‬التطبيق‭ ‬والنجاح‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

2-‭ ‬وماهى‭ ‬الاسباب‭ ‬التى‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬طفره‭ ‬هائله‭ ‬بالامارات‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬اذا‭ ‬قورن‭ ‬بالبلدان‭ ‬العربيه‭ ‬الاخرى‭ ‬؟

حصلت‭ ‬الإمارات‭ ‬بالعام‭ ‬الأخير‭ ‬2018‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية‭ ‬والذي‭ ‬يصدره‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬أحرزت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬(Macroeconomics)‭.‬

أسست‭ ‬الإمارات‭ ‬نهضتها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تخطيط‭ ‬وترتيب‭ ‬متميز‭ ‬لمبادراتها‭ ‬وخططها‭ ‬فقد‭ ‬اهتمت‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتينة‭ ‬والقدرة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ثم‭ ‬أطلقت‭ ‬مشاريعها‭ ‬تبعا‭ ‬لذلك،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ألزمت‭ ‬الجهاز‭ ‬الحكومي‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للتميز‭ ‬المؤسسي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬التزام‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والالتزام‭ ‬بأفضل‭ ‬المعايير‭ ‬الإدارية‭ ‬والجودة‭ ‬الشاملة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أهل‭ ‬الجهاز‭ ‬الحكومي‭ ‬الإماراتي‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬الجهاز‭ ‬الحكومي‭ ‬الأفضل‭ ‬كفاءة‭ ‬دوليا،‭ ‬وهي‭ ‬مسيرة‭ ‬لم‭ ‬تتحقق‭ ‬بيوم‭ ‬وليلة‭ ‬ولكن‭ ‬تحققت‭ ‬عبر‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬التحرك‭ ‬الدؤوب‭ ‬خلف‭ ‬هدف‭ ‬سامي‭ ‬وكبير‭ ‬وثابت‭ ‬وواضح‭ ‬للجميع‭.‬

كما‭ ‬وفرت‭ ‬الإمارات‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬اجتذبت‭ ‬أفضل‭ ‬الكفاءات‭ ‬والخبرات‭ ‬العالمية‭ ‬للعمل‭ ‬والسفر‭ ‬للإمارات‭ ‬وأيضا‭ ‬اهتمت‭ ‬الدولة‭ ‬بالتعليم‭ ‬وحصول‭ ‬أبنائها‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا‭ ‬وابتعثتهم‭ ‬لأوروبا‭ ‬وامريكا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬الجامعية‭ ‬والعليا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬منح‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬بالإمارات‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬أن‭ ‬تزخر‭ ‬بالكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬والوافدة‭ ‬لتنتج‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬طفرة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬التسامح‭ ‬والتعامل‭ ‬الإنساني‭ ‬الراقي‭. ‬

إن‭ ‬أهم‭ ‬منتج‭ ‬تنتجه‭ ‬الإمارات‭ ‬لسكانها‭ ‬هو‭ ‬السعادة‭ ‬والطاقة‭ ‬الإيجابية،‭ ‬فماذا‭ ‬تنتظر‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬السياسة؟‭ ‬إنه‭ ‬النجاح‭ ‬بإذن‭ ‬الله

3-‭ ‬وماهو‭ ‬تقييمكم‭ ‬للنتائج‭ ‬التى‭ ‬تمخض‭ ‬عنها‭ ‬المؤتمر‭ ‬خاصه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحول‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬العربيه‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمى‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬خطوات‭ ‬عمليه‭ ‬لتفعيل‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭ ‬؟

هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬خطوة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬إقرار‭ ‬رؤية‭ ‬عربية‭ ‬اقتصادية‭ ‬رقمية‭ ‬موحدة‭ ‬وهدفه‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬التعريف‭ ‬بتلك‭ ‬الرؤية‭ ‬وجذب‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬النقاش‭ ‬والمساهمة‭ ‬العربية‭ ‬لمنح‭ ‬تلك‭ ‬الرؤية‭ ‬زخما‭ ‬أكبر‭ ‬واهتماما‭ ‬قوميا‭ ‬ودوليا‭. ‬الخطوة‭ ‬القادمة‭ ‬هو‭ ‬عرض‭ ‬تلك‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬على‭ ‬مؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬بإذن‭ ‬الله،‭ ‬ونأمل‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬ترتيب‭ ‬بعض‭ ‬الخطوات‭ ‬العملية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬كبديل‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬اللجان‭ ‬التقليدية‭ ‬الذي‭ ‬أثبتت‭ ‬التجارب‭ ‬السابق‭ ‬عدم‭ ‬كفايته،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬منظمة‭ ‬عربية‭ ‬متفرغة‭ ‬ومتخصصة‭ ‬لتقوم‭ ‬بالدور‭ ‬التنسيقي‭ ‬والتنظيمي‭ ‬والتنفيذي‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وبعض‭ ‬المنظمات‭ ‬العربية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬مثل‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والزراعة‭ ‬والصيرفة‭.‬

4-‭ ‬وماهو‭ ‬تحليلكم‭ ‬لضعف‭ ‬مساهمه‭ ‬الاسواق‭ ‬الالكترونيه‭ ‬العربيه‭ ‬بالنسبه‭ ‬للسوق‭ ‬العالمى‭ ‬؟

نرجع‭ ‬هذا‭ ‬الضعف‭ ‬والتراجع‭ ‬النسبي‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعالم‭ ‬لعدة‭ ‬أمور‭ ‬منها:

•‭ ‬تراجع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬وتراجع‭ ‬التغطية‭ ‬–ذات‭ ‬الجودة‭ ‬والاستمرارية‭ ‬العالية–‭ ‬ذات‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬النائية‭ ‬والريفية‭ ‬العربية

•‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬ضمانات‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الرقمية‭ ‬فمازال‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬يتشككون‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬بطاقات‭ ‬ائتمانية‭ ‬أو‭ ‬استخدامها‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت،‭ ‬وهو‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬تلك‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬آليات‭ ‬تضمنها‭ ‬الحكومات‭ ‬العربية‭ ‬وبشكل‭ ‬شفاف،‭ ‬ولا‭ ‬تقتصر‭ ‬الثقة‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬الأمان‭ ‬فقط‭ ‬ولكن‭ ‬تمتد‭ ‬لمفهوم‭ ‬حقوق‭ ‬المستهلك‭ ‬أيضا

•‭ ‬مازالت‭ ‬الأسواق‭ ‬الموازية‭ ‬للسوق‭ ‬الرسمية‭ ‬فاعلة‭ ‬ونشطة‭ ‬للأسف‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬خصما‭ ‬للقدرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية‭ ‬وقدرة‭ ‬التمويل‭ ‬الحكومي‭ ‬الذاتية‭ ‬وتسمح‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الضارة‭ ‬للمجتمع‭ ‬وهذه‭ ‬المعاملات‭ ‬بالتأكيد‭ ‬لا‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأسواق‭ ‬الالكترونية‭ ‬

•‭ ‬ضعف‭ ‬جودة‭ ‬المنتجات‭ ‬العربية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمنتجات‭ ‬المستوردة‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الأسواق‭ ‬التجارية‭ ‬الالكترونية‭ ‬العربية‭ ‬مسوقة‭ ‬لمنتجات‭ ‬أجنبية‭ ‬لا‭ ‬تعود‭ ‬أرباحها‭ ‬الأساسية‭ ‬للسوق‭ ‬العربي‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرجعنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬للمطلب‭ ‬العربي‭ ‬القديم‭ ‬والمستمر‭ ‬حول‭ ‬تطوير‭ ‬تحديث‭ ‬القدرات‭ ‬الزراعية‭ ‬والصناعية‭ ‬للوصول‭ ‬لوضع‭ ‬تنافسي‭ ‬عالمي‭ ‬واقليمي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سينعش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ويشجع‭ ‬المستثمرين‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الاتجاه‭ ‬للإنتاج‭ ‬والزراعة‭ ‬والخدمات‭ ‬ذات‭ ‬العائد‭ ‬العالي

5-‭ ‬وماهى‭ ‬خططكم‭ ‬لتنميه‭ ‬الشراكه‭ ‬مع‭ ‬السوق‭ ‬الاوروبيه‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدوليه‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬للاستفاده‭ ‬من‭ ‬خبراتها‭ ‬؟

بدانا‭ ‬بالفعل‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬ومنظمة‭ ‬دول‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬OECD‭ ‬،‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ووقعنا‭ ‬معهم‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مبدئية‭ ‬للتعاون‭ ‬والتشارك‭ ‬وسنسعى‭ ‬مستقبلا‭ ‬لتعميق‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬وصولا‭ ‬لنقل‭ ‬المعارف‭ ‬والخبرات‭ ‬المكتسبة‭ ‬بهذه‭ ‬المنظمات‭ ‬العريقة‭ ‬للعالم‭ ‬العربي،‭ ‬أضف‭ ‬لذلك‭ ‬ما‭ ‬نتوقعه‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬المالي‭ ‬والمنح‭ ‬والقروض‭ ‬لبعض‭ ‬مشاريع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية

6-‭ ‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬تفاوت‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬العربيه‭ ‬سيكون‭ ‬عائقا‭ ‬امام‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬سوق‭ ‬موحد‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمى‭ ‬؟‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العقبه‭ ‬؟

نعم،‭ ‬هناك‭ ‬تفاوت‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬جاهزيتها‭ ‬الرقمية‭ ‬الحالية‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬البرامج‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الخمسين‭ ‬لهذه‭ ‬الرؤية‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أقسام‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬حسب‭ ‬جاهزيتها‭ ‬ووضعها‭ ‬التكنولوجي‭ ‬حيث‭ ‬ستوجه‭ ‬لكل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬مشاريع‭ ‬مختلفة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتها‭ ‬الحالية‭ ‬ليكون‭ ‬تطورها‭ ‬منطقيا‭ ‬وبشكل‭ ‬تصاعدي‭ ‬صحيح‭.‬

7-‭ ‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬التحول‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمى‭ ‬سوف‭ ‬يحدث‭ ‬طفره‭ ‬فى‭ ‬التجاره‭ ‬البينيه‭ ‬العربيه‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬السوق‭ ‬العربيه‭ ‬المشتركه‭ ‬؟

بالتأكيد،‭ ‬وهذا‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬فتعظيم‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬العربية‭ ‬ممكن‭ ‬جدا‭ ‬ولا‭ ‬يحتاج‭ ‬لأي‭ ‬تشريعات‭ ‬جديدة‭ ‬فلدينا‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬العربية‭ ‬والموقعة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1998‭ ‬والتي‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بالعام‭ ‬2005‭ ‬ولكنها‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تفعيلها‭ ‬بالشكل‭ ‬المرضي‭ ‬والصحيح‭ ‬نظرا‭ ‬للافتقاد‭ ‬للمرونة‭ ‬الإجرائية‭ ‬ولكثافة‭ ‬العراقيل‭ ‬البيروقراطية‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬والشهادات‭ ‬مثل‭ ‬شهادة‭ ‬المنشأ،‭ ‬فلنتخيل‭ ‬معا:‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬شهادة‭ ‬المنشأ‭ ‬تصدر‭ ‬رقميا‭ ‬ووفق‭ ‬منظومة‭ ‬محكومة‭ ‬مضمونة‭ ‬عربيا‭ ‬تثبت‭ ‬المطلوب‭ ‬وتصل‭ ‬للموانئ‭ ‬العربية‭ ‬الكترونيا‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬صحتها‭ ‬وتوثيقها‭ ‬لوصولها‭ ‬من‭ ‬المصدر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربط‭ ‬جهات‭ ‬الإصدار‭ ‬مع‭ ‬الموانئ‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬رقمية‭ ‬موحدة‭ ‬وهذا‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬أمر‭ ‬يسير‭ ‬ويتبقى‭ ‬افساح‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المجال‭ ‬بتطبيق‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬المبادرة‭ ‬،‭ ‬هذا‭ ‬فقط‭ ‬مثالا‭ ‬يوضح‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تشجع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬العقبات‭. ‬ويمكن‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬ان‭ ‬تعرف‭ ‬حتى‭ ‬مكونات‭ ‬الأجزاء‭ ‬الداخلة‭ ‬في‭ ‬التجميع‭ ‬الصناعي‭ ‬عن‭ ‬مصدرها‭ ‬

8-‭ ‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬احداث‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬القانونية‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬تشريعات‭ ‬موحده‭ ‬تسهم‭ ‬فى‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الرقمي‭ ‬؟

يعتبر‭ ‬التطوير‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬ضرورة‭ ‬أساسية‭ ‬وأحد‭ ‬أركان‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تضمينها‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬وأساسي،‭ ‬والتطوير‭ ‬التشريعي‭ ‬والتنظيمي‭ ‬ليس‭ ‬هما‭ ‬عربيا‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬عالمي‭ ‬أيضا‭ ‬ويشكل‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المشابهة‭ ‬نظرا‭ ‬للتغير‭ ‬والتطور‭ ‬السريع‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬والتي‭ ‬دوما‭ ‬ما‭ ‬تسبق‭ ‬التشريعات‭ ‬والتنظيمات‭ ‬ووضع‭ ‬المواصفات‭ ‬القياسية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬حركة‭ ‬البيانات‭ ‬وتأمينها‭ ‬والموازنة‭ ‬بين‭ ‬الشفافية‭ ‬والخصوصية‭ ‬والحق‭ ‬الخاص‭ ‬والحق‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬تحتاج‭ ‬لتشريعات‭ ‬تتسم‭ ‬بالمرونة‭ ‬والقابلية‭ ‬للتطور‭ ‬السريع‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات

9-‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمى‭ ‬ان‭ ‬يخدم‭ ‬اهداف‭ ‬التنميه‭ ‬بالنسبه‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬؟

ان‭ ‬دمج‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الصغير‭ ‬والمتوسط‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬العربي‭ ‬الساعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الشمول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وخاصة‭ ‬لضمان‭ ‬مشروعية‭ ‬وشفافية‭ ‬الاعمال‭ ‬بالسوق‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وسدادها‭ ‬للضرائب‭ ‬المستحقة‭ ‬بدقة‭ ‬بدون‭ ‬تقديرات‭ ‬جزافية‭ ‬وهي‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬شكاوى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال

أيضا‭ ‬تضمن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لقطاعات‭ ‬الاعمال‭ ‬الاتصال‭ ‬مع‭ ‬شبكات‭ ‬التوريد‭ ‬والشراء‭ ‬والتعاقد‭ ‬الالكتروني‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬وبيع‭ ‬المنتجات‭ ‬بالمقابل‭ ‬أي‭ ‬يسرع‭ ‬عجلة‭ ‬الإنتاج‭ ‬ودوران‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬الإدارية‭ ‬والرأسمالية‭ ‬لتلك‭ ‬الشركات

وقد‭ ‬أفردنا‭ ‬بالاستراتيجية‭ ‬برامج‭ ‬خاصة‭ ‬بقطاعات‭ ‬الاعمال‭ ‬المتخصصة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬التعليم‭ ‬والصيرفة‭ ‬والتجارة‭ ‬الالكترونية‭ ‬والخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬والصحية‭ ‬والزراعة‭ ‬والصناعة‭ ‬وسيمكن‭ ‬لتلك‭ ‬الشركات‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الرقمية‭ ‬العربية‭ ‬

10-وهل‭ ‬سيكون‭ ‬للبنوك‭ ‬المركزيه‭ ‬دورا‭ ‬رائدا‭ ‬فى‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬؟

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬تقع‭ ‬بقلب‭ ‬المنظومة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ودورها‭ ‬بغاية‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬التشريعات‭ ‬والتنظيمات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬لتنظيم‭ ‬حركة‭ ‬الأموال‭ ‬يما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القدرات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وبالنهاية‭ ‬فما‭ ‬أراه‭ ‬ان‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬بالفعل‭ ‬لتبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬Fintech‭ ‬أو‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والتي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬المالية‭ ‬وتنعش‭ ‬حركة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتوفر‭ ‬أبوابا‭ ‬موازية‭ ‬للتمويل‭ ‬وضخ‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬للمشروعات‭ ‬التنموية

11-فى‭ ‬النهاية‭ ‬ماهي‭ ‬مطالبكم‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬القمه‭ ‬القادم‭ ‬فى‭ ‬تونس‭ ‬خاصه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬تدعم‭ ‬تحول‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمى‭ ‬؟

نأمل‭ ‬سرعة‭ ‬إقرار‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬العربي،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مبادراتها‭ ‬وأن‭ ‬توجه‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬دعمها‭ ‬المادي‭ ‬والسيادي‭ ‬للتنفيذ‭ ‬المشترك‭ ‬للبرامج‭ ‬المقترحة،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬ستنفذ‭ ‬هي‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬نفسها‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هيئاتها‭ ‬أو‭ ‬وزاراتها‭ ‬أو‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظمات‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬ملك‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

بالنهاية‭ ‬نأمل‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬لمساعي‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬المجتمعون‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬بالشهر‭ ‬المقبل‭ ‬وأن‭ ‬تكلل‭ ‬جهودهم‭ ‬بالنجاح‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬نحو‭ ‬غد‭ ‬أفضل‭ ‬واقتصاد‭ ‬أفضل‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬مكسبنا‭ ‬الحقيقي‭ ‬