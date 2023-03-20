الدكتورة آمنة نعمة الثويني متفائلة بالنشئ الجديد :

باحثة في الهندسة الوراثية تدعو إلى التنسيق العلمي بين الصروح العراقية

عادل سعد

كانت فرصة ثمينة لي ان التقي سيدة عراقية تتمثل فيها المزيد من عناوين النضج العلمي والهيبة الاجتماعية والطلاقة المعرفية .

لقد لعبت الصدفة دورها في التعرف على هذه السيدة خلال ,تضييف منظمة حمورابي لحقوق الانسان لها بهدف تكريمها بمناسبة الخامس والعشرين من تشرين الثاني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ،ولأنها أيضاً من النخبة النسائية الاكاديمية المتميزة ولها اسهامات واسعة في تعزيز كرامة النساء العراقيات .

انجازات علمية

انها الاستاذة الدكتورة آمنة نعمة الثويني ،الاكاديمية المتمرسة المعروفة ،وصاحبة سفر من الإنجازات العلمية فهي تشغل الان منصب استاذ باحث بمعهد الهندسة الوراثية والتقنات الاحيائية للدراسات العليا ،جامعة بغداد وقد تولت عمادته سابقا اشرفت حتى الان على مائة رسالة ماجستير ودكتوراه في هذا الاختصاص النادر ، كما لها العشرات من البحوث التحليلية التطبيقة التي نشرتها في مجلات رصينة داخل العراق وخارجه تتمع بنفوذ علمي تطبيقي وهي صاحبة العديد من المقترحات والتوصيات للاهتمام الحياتي بهذا الفرع من العلوم الحياتية الهندسية لما لها من انعكاسات جينية وبيئية ،

{ سالت الدكتورة امنه ،اين تركز جهودها ، هل فقط الاهتمام باختصاصها الاكاديمي او تعطي جانباً من اهتمامها لقضايا اخرى وبخصوصية اكثرللقيم التي تصون حقوق المرأة .

-انا حريصة ياأخي على تطبيق منهج حياتي متوازن ،هكذا اجد نفسي مع اعطاء ارجحية كبيرة من وقتي لأختصاصي العلمي ،وأسعى ان أكون في هذ التوجه الاكاديمي في مناصفة دقيقة بين رعاية طلبتي في الماجستير والدكتوراه وواجباتي البيتية ،وكذلك في الانصراف الى البحث والدراسة ومعرفة المستجدات فيه وفق اسس تطبيقية لأن هذا النوع من العلم يعتمد على التطبيقات المعرفية الاستنتاجية ،لكن كل هذه المشاغل العلمية لم تمنع ان اعطي جزءاّ من اهتمامي لحقوق المرأة العراقية ، وازعم لنفسي انني من الرعيل الاكاديمي العراقي في جامعة بغداد الذي اسس قاعدة تنظيمية للاهتمام بحقوق المرأة وصيانة كرامتها والتصدي للانتهاكات التي تتعرض لها .

{ مادام الحديث عن حقوق المرأة ،ما هو تقيمكِ للمراة العراقية ،كيف تجدين امكانياتها واين تضعين منزلتها في بناء الدولة العراقية على اسس مدنية صحيحة ؟

-انا منحازة للمراة العراقية ،ليس لكوني امرأة فقط ،ولكن من خلال تجربتي العلمية والاجتماعية ،المراة العراقية تتميز بانها ذات شخصية قوية في كل المضامين الحياتية برغم صنوف القهر والتهميش وتسلط التخلف التي تعرضت لها وتتعرض لها الان ،هي قادرة على الاستيعاب العلمي المتطور ، وقادرةعلى الفهم والانتظام في النشاطات التي يتطلبها العمل العلمي والاقتصادي العام وتستطيع ان تزاول حياتها بالمزيد الفطنة ،هي اكاديمية وفي الوقت نفسه ربة بيت ممتازة ، والاهم من ذلك كله لها قدرة فذة على تحمل المشاق دون ان تستسلم ، وهنا تكمن قوتها الانسانية لقد تحملت المرأة قيادة ملايين العوائل بالمزيد من المهارة الاجتماعية في السنوات العجاف التي مرت على العراق بسبب الحروب ، كما انها كائن مدبر بكل ما تعني هذه الدلالة من معنى ،المرأة العراقية ربّت اجيالاً ، ويعود لها جزء مهم من صمود العراق بوجه كل الذين حاولوا ازالة وجودها المؤثر ولذلك فهي تستحق اهتماماً اكثر من اصحاب القرار في بناء الدولة العراقية

وفق التشخيص العام ، المراة العراقية تتعرض الى المزيد من الانتهاكات والتعنيف ،ومن ادلة استنتجتها في بحث لي عن النخر الاجتماعي الذي ضرب العراق نتجة تفاقم ظاهرة الطلاق وتفكك الاسر ويتبين ان المظلومية الاكبر تقع على المرأة بالدرجة الاساس . كيف تقرأ الدكتورة آمنه ذلك .

انعكاسات خطيرة

– لاشك ان توصيفك للطلاق بالنخر الاجتماعي دقيق جدا واضيف هنا ان هذا النخر يتسسب بالكثير من الخراب وله انعكاسات خطيرة على بنية المجتمع العراقي مع انه يمكن حل المشاكل التي تتسب به لو امتلك الطرفان الرجل والمرأة حد ادنى من الحكمة في عدم تصعيد القطيعة ، من هنا لابدّ من خطوات تقوم بها منظمات المجتمع المدني والجهات الاصلاحية الاخرى في مواجهة الظاهرة علما ان الاسباب الاقتصادية تلعب دوراً كبيراً في ارتفاع معدلات الطلاق .

أن علاج البطالة وتنشيط الوضع التنموي العام من شانه ان يقلل نسب الطلاق ،ولاشك ان الحرية غير المقيدة على صفحات التواصل الاجتماعي واستغلال ذلك من الرجل والمرأة تسبب بالعديد من حالات الطلاق .

{ علينا ان نعود الى موضع المستوى العلمي في العراق وبالاخص دور المرأة فيه ،هل في نظرك يمكن للعراق ان يتجاوز الهبوط العلمي الذي يعاني منه الان ويحقق الميزة العلمية التي تليق بحضارته ونخب الرواد الذين يمكن القول انهم أسسوا لهذه النهضة في صفحات من تاريخ العراق؟

– أنا متفاءلة جدا وهناك العديد من النخب الشابة في اوساط الشابات والشباب يواصلون هذه المهمة برغم الصعوبات اللوجستية واقترح في هذا المجال ان يكون التنسيق بين الصروح الاكاديمية العراقية على درجة من الالية والمواظبة لأن من شأن ذلك ان يصنع جسورا من المعرفة العلمية على صعيد كل العراق ، وبقدر تعلق الامر بمعهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية التابع لجامعة بغداد للدراسات العليا هناك توظيف متواصل لهمة علمية لتطوير العمل من اجل ان يضاهي المعاهد العلمية المشابه له في العالم .