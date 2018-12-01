الدكة العشائرية ودورنا في أصلاح المجتمع – جمعة المالكي

قدم المطرب الريفي عبادي العماري أغنية الفصلية للشاعر جودت التميمي في عام 1973 والفصل يعنى به الدية التي تدفع من قبل أهل الجاني الى اهل المجني عليه ،اذ كان يتم إعطاء أحدى بنات أو أخوات أو اقارب الجاني الى أبن أو أخ المجني عليه قسرا .

وتسمى البنت في تلك الحالة بالفصلية ،اذ تكون الفتاة مرغمة وبدون موافقتها او أخذ رأيها على الزواج الذي تعتبره احد مقوماتها التي تواجه به حياتها ومستقبلها ،الأنكا من ذلك اننا نجد هذا الأمر طبيعي ولم توجد اعتراضات عليه ولم ينتبه اليه أو يعالجه أحد من الدولة ،الأوساط الدينية تحرمه ولكن لا يلتفت أحد لهذا الأمر ،وعندما قدم عبادي العماري أغنية الفصلية حينذاك ، فانتشرت الاغنية في العراق وخصوصا في الريف،وأثارت الاغنية الى موضوع مهم وكونت رأي عام وبالخصوص بين أوساط الشباب والنساء ،وأخذ الموضوع وقتاً للنقاش والسجال ولكن الأكثرية تتعاطف مع تلك الفتاة التي تزف جبراً والتي لم ترى عريسها الا في ليلة الدخلة وفي أكثر الأحيان لا يكون بالمستوى المطلوب لأكثر الفصليات،ولكنها في مرور الوقت تلاشت وانتهت تلك الظاهرة التي تعد أنتهاك صارخ لحقوق المرأة .

في هذا الموضوع اشير الى المشاكل العشائرية التي أصبحت من الهواجس المخيفة بين أوساط المجتمع العراقي ورغم وجود هذه المشاكل من زمن ليس بالقريب ولكن بعد عام 2003 م وبسبب مشاكل الأرهاب وضعف القوات الأمنية وأسباب عديدة أدت الى تزايد النزاعات المسلحة لتصبح ظاهرة تشكل عند الشعب العراقي مخاوف قد تصل الى التفكير بالهجرة من العراق لأنها أمتدت من الريف الى المدينة وأصبحت العاصمة بغداد أحدى المناطق التي تفوق مناطق العراق كلها في الصراعات المسلحة والتي تستعمل فيها شتى أنواع الأسلحة ،ولم تختصر المشاكل على الناس البسطاء في تحصيلهم الدراسي ففي مايسمى (بالدكة العشائرية) يشترك فيها الطالب والمدرس والمحامي والموظف والمهندس والأستاذ وحتى بدرجة مدير عام أو أعلى فهو حتى اذا لم يشارك يكون محرض أو داعم الى أبناء عمومته في أخذ الثائر وهناك من يدعو بأنهم مثقفين ولكن سجلت عليهم ملاحظات ومشاركات عديدة .

وحيال هذه الظـــــاهرة أصدر القضاء العـــــراقي قـــــــانونا بتاريـــــخ 2018 /11/8 يقضي بأحتساب الدكة العشائرية مادة او فقرة من فقرات الأرهاب ونحن مع قوة القضاء ورفع أمكانيات الأجهزة الأمنية المسؤولة على تنفيذ أموار القضاء ،ولكن العقوبات والملاحقات لم تكن كافية في حالة أنتشار الظواهر والعادات السيئة وبشكل واسع لذلك تدعو الحاجة الى عمل يلفت أنظار الجمهور ،المسرح والسينما والتلفزيون وكل الفنون يجب أن تفعل وتعمل على التصدي الى هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر الكثيرة والخطيرة ،تجارة وتعاطي المخدرات ،الفساد المستشري في جسد الدولة ،التجاوز على أملاك وأموال الدولة ،التسيب من المدارس ،ارتفاع نسبة الأمية ،التلوث الــــــــبيئي ومساهمة الشركات والمواطنين في تزايده ،أنعدام المساهمة بنظافة المدن ، وغيــــــــرها من الظواهر التي تحتاج الى أعمال فنية لها دور فاعل في الـــــــتوعية الجماهيرية ،ليتم بعد ذلك تشريع وتفعيل القوانين التي تقف بالضد من يحاول التجاوز وخرق الأنظمة وسيلاقي أي قانــــــون موافقة ورضى الجماهير الواعية وفي ذات الوقت سيكون الجمهور جزء من منظومة التوعــــــية وتطبيــــق القوانين والأنظمة .