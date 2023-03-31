الدفع مقابل توثيق الحسابات.. معضلة للشخصيات والمنظمات على تويتر

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تشكل‭ ‬العلامة‭ ‬الزرقاء‭ ‬رمزاً‭ ‬لتوثيق‭ ‬حسابات‭ ‬الشخصيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬لكنّها‭ ‬ستختفي‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬المستخدمين،‭ ‬ولن‭ ‬تعود‭ ‬متاحة‭ ‬إلا‭ ‬لمن‭ ‬يدفع‭ ‬رسماً‭ ‬مالياً‭ ‬لقاء‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭.‬

بعد‭ ‬محاولة‭ ‬أولى‭ ‬عمد‭ ‬خلالها‭ ‬جحافل‭ ‬من‭ ‬المتصيدين‭ ‬الإلكترونيين‭ ‬إلى‭ ‬انتحال‭ ‬أسماء‭ ‬شخصيات‭ ‬شهيرة‭ ‬‮ ‬بينهم‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬نفسه،‭ ‬يعتزم‭ ‬رئيس‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إنجاز‭ ‬هذا‭ ‬التطور،‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الصعاب‭.‬

وقد‭ ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬العلامة‭ ‬الزرقاء،‭ ‬الملصقة‭ ‬بجانب‭ ‬اسم‭ ‬الملف‭ ‬الشخصي،‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬الأساسية‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬إذ‭ ‬تهافت‭ ‬عليها‭ ‬أصحاب‭ ‬الحسابات‭ ‬الراغبون‭ ‬في‭ ‬توثيقها،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬للمنصة‭ ‬بأن‭ ‬تصبح‭ ‬منتدى‭ ‬آمناً‭ ‬للنجوم‭ ‬والسياسيين‭ ‬والمنظمات‭ ‬والصحافيين‭. ‬لكن‭ ‬الملياردير‭ ‬وجيشه‭ ‬من‭ ‬المعجبين‭ ‬يرون‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬بأن‭ ‬العلامة‭ ‬الزرقاء‭ ‬تقسم‭ ‬المنصة‭ ‬بين‭ ‬مستخدمين‭ “‬عاديين‭” ‬وآخرين‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬النخبة‭ ‬المتميزين‭. ‬ومن‭ ‬أول‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬بعد‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬إعادة‭ ‬صوغ‭ “‬تويتر‭ ‬بلو‭”‬،‭ ‬النسخة‭ ‬المدفوعة‭ ‬من‭ ‬تويتر،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬علامة‭ ‬التوثيق‭ ‬فيها،‭ ‬وهو‭ ‬إصلاح‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬إخفاق‭ ‬تام‭. ‬ففي‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬ذلك،‭ ‬ازدهرت‭ ‬الحسابات‭ ‬المزيفة،‭ ‬ولكن‭ ‬الموثقة،‭ ‬لأشخاص‭ ‬انتحلوا‭ ‬أسماء‭ ‬مشاهير‭ ‬أو‭ ‬شركات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأحياناً‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عواقب‭: ‬إذ‭ ‬انخفضت‭ ‬قيمة‭ ‬سهم‭ ‬مجموعة‭ ‬صناعة‭ ‬الأدوية‭ “‬إلي‭ ‬ليلي‭” ‬بسبب‭ ‬إعلان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬تلك‭ ‬الحسابات‭ ‬المزيفة‭.‬

في‭ ‬مواجهة‭ ‬موجة‭ ‬حسابات‭ ‬مزيفة‭ ‬باسمه‭ ‬شخصيا،‭ ‬تراجع‭ ‬ماسك،‭ ‬وأسس‭ ‬نظاماً‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬مشتركي‭ ‬هذه‭ ‬الخاصية،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‭: ‬فقد‭ ‬ترك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعلنين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬تويتر،‭ ‬ما‭ ‬قلل‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬الشبكة‭.‬

منذ‭ ‬استحواذه‭ ‬على‭ ‬الشبكة،‭ ‬صرف‭ ‬ماسك‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الموظفين،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬عينه،‭ ‬أعاد‭ ‬تفعيل‭ ‬حسابات‭ ‬لشخصيات‭ ‬كانت‭ ‬محظورة‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تسعير‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬والعنف‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وفق‭ ‬منظمات‭ ‬تراقب‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

يتعين‭ ‬الانتظار‭ ‬حالياً‭ ‬لرؤية‭ ‬عدد‭ ‬المستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬سيدفعون‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬مقابل‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بعلامات‭ ‬توثيق‭ ‬حساباتهم‭. ‬ويقول‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ “‬إندرله‭” ‬روب‭ ‬إندرله‭ ‬إن‭ “‬السؤال‭ ‬المطروح‭ (‬على‭ ‬المستخدمين‭): ‬هل‭ ‬تقبلون‭ ‬هذا‭ ‬الابتزاز؟‭”. ‬بالنسبة‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬أو‭ ‬لأيّ‭ ‬من‭ ‬المشاهير،‭ ‬فإن‭ ‬رفض‭ ‬الدفع‭ ‬سيعني‭ ‬المجازفة‭ ‬برؤية‭ ‬محتالين‭ ‬يوثّقون‭ ‬حسابات‭ ‬مزورة‭ ‬باسمهم،‭ ‬وفق‭ ‬إندرله‭. ‬ولن‭ ‬يخضع‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬سيدفعون‭ ‬عبر‭ “‬تويتر‭ ‬بلو‭” ‬لعمليات‭ ‬تدقيق‭ ‬متقدمة‭ ‬بالدرجة‭ ‬المعتمدة‭ ‬حالياً‭ ‬لتوثيق‭ ‬الحسابات‭ ‬مجاناً،‭ ‬وفق‭ ‬مقالة‭ ‬على‭ ‬مدونة‭ ‬للمجموعة‭.‬

ويقول‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ “‬تكنسبوننشل‭” ‬آفي‭ ‬غرينغارت‭ “‬باختصار،‭ ‬فإن‭ +‬تويتر‭ ‬بلو‭+ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬إيصال‭ ‬وإثبات‭ ‬دفع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستخدم‭”.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬تغريدة‭ ‬لوليام‭ ‬شاتنر،‭ ‬الممثل‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ “‬ستار‭ ‬تريك‭” ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬ينوي‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬رفض‭ “‬التمييز‭ ‬في‭ ‬المعاملة‭ ‬مع‭ ‬المشاهير‭”‬،‭ ‬قال‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ “‬هذه‭ ‬طريقة‭ ‬للتعامل‭ ‬بمساواة‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭”.‬‮ ‬‭ ‬وفقاً‭ ‬لترافيس‭ ‬براون،‭ ‬مطور‭ ‬البرمجيات‭ ‬المتخصص‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬اختار‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬13‭ ‬ألفا‭ ‬و200‭ ‬حساب‭ ‬الدفع‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬علامة‭ ‬التوثيق‭. ‬وأشار‭ ‬في‭ ‬تقديرات‭ ‬له‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ “‬بهذه‭ ‬السرعة،‭ ‬سيشكل‭ ‬ذلك‭ ‬5‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الحسابات‭ (‬الموثقة‭) ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭”.‬

يُطرح‭ ‬السؤال‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬علامات‭ ‬توثيق‭ ‬مخصصة‭ ‬للشركات،‭ ‬لكن‭ ‬سيتعين‭ ‬عليها‭ ‬دفع‭ ‬1000‭ ‬دولار‭ ‬شهرياً‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بها‭.‬

وأكد‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬أن‭ ‬الصحيفة‭ ‬لن‭ ‬تدفع‭ ‬وستفعل‭ ‬ذلك‭ ‬فقط،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ “‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬التوثيق‭ ‬ضرورياً‭” ‬للعمل‭ ‬الصحافي‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قررت‭ ‬صحيفة‭ “‬واشنطن‭ ‬بوست‭” ‬التريث‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬معرفة‭ ‬نتائج‭ ‬التغيير‭ ‬المرتقب،‭ ‬فيما‭ ‬أوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لموظفيها،‭ ‬أنها‭ “‬تدرس‭ ‬الوضع‭” ‬حالياً،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ “‬التكيف‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭”.‬

وتسود‭ ‬مخاوف‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنحى‭ ‬الجديد،‭ ‬بينما‭ ‬تتم‭ ‬محاكاة‭ ‬الفكرة‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬أخرى،‭ ‬إذ‭ ‬تختبر‭ ‬فيسبوك‭ ‬حالياً‭ ‬هذا‭ ‬النسق‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭.‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ “‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭” ‬كريستوف‭ ‬ديلوار،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إنه‭ “‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬إصلاح‭ ‬منصته‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬الموثوق‭ ‬بها،‭ ‬جعلها‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬مجالاً‭ ‬واحداً‭ ‬بمستويين،‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬فقط‭ ‬رأي‭ ‬للذين‭ ‬يدفعون،‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬قدموا‭ ‬معلومات‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬عامة‭ ‬أم‭ ‬لا‭”.‬‮ ‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ “‬يساهم‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬الثقة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تحدث‭ ‬أبداً‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬غرينغارت‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬الخدمة‭ ‬الصحافية‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رد‭ ‬تلقائي‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬رمز‭ ‬تعبيري‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬كومة‭ ‬من‭ ‬البراز‭.‬