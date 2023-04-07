الدفاع يكّرم ضابطاً أعاد 850 مليون دينار لذوي متوفّين بحادث سير

كمين محكم لمفارز المخابرات يطيح بناقل بريد داعش في صلاح الدين

المحافظات – مراسلو (الزمان)

نجح جهاز المخابرات الوطني، في اصطياد ما وصفه بأحد الأهداف عالية الأهمية من عناصر داعش خلال كمين محكم في محافظة صلاح الدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (مفارز الجهاز وبالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض في المحافظة ،نجحت في إلقاء القبض على أحد الأهداف عالية الأهمية من عناصر داعش والمسؤول عن نقل الدواعش والبريد الأمني من جزيرة سامراء الى ما يسمى ولاية شمال بغداد)، واشار الى ان (المتهم شغل منصب الإداري السابق لفرقة ذات الصواري التابعة لداعش)، وتابع ان (العملية تمت في محافظة صلاح الدين من خلال كمين محكم تم تنفيذه بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة لتحركات الهدف الذي كان يتنقل بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل). وأنطلقت عملية أمنية واسعة ،بحثا عن مطلوبين غربي محافظة نينوى. واشار بيان تلقته (الزمان) امس الى ان (قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي وفرقة 16 في الجيش وأقسام العمليات والاستخبارات التابعة لقيادة عمليات نينوى للحشد، أنطلقت بعملية أمنية واسعة لتفتيش جبال عداية ومقالع عين الجحش والطريق الستراتيجي بأتجاه غرب محافظة نينوى ،بهدف فرض الأمن والاستقرار غرب المحافظة وتجفيف منابع الإرهاب وتدمير مخابئه)، واضاف ان (العمليات مستمرة حتى الان لتعقب عناصر الارهاب). وتمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 20مليون دينار مع كارتات شحن موبايل تقدر بقيمة ستة ملايين دينار من داخل محل ضمن منطقة الكاظمية ببغداد. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (عملية القبض تمت بعد أن وردت معلومات الى مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام عن تعرض أحد المحال التجارية للسرقة من قبل شخص مجهول، وبعد جهد كبير تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بسرقة المبلغ المذكور من داخل المحل مع كارتات الشحن)، ولفت الى ان (مفارز المديرية نفذت أوامر القاء قبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط مركبتين والقبض على حائزيهما لوجود اشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة). واخمدت فرق الاطفاء في وقت سابق، حريق سوق الكيارة في بغداد بمشاركة 20 فرقة إطفاء.وقالت المديرية في بيان إنه (بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك، نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة وإخماد الحريق الذي اندلع بعدد من الاكشاك متنوعة النشاط التجاري تجاوز ،مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال، والمخالف لتعليمات السلامة داخل سوق الگيارة في مدينة الصدر شرقي بغداد). وفي ميسان ،سجلت مديرية مرور المحافظة ،حادث تصادم اسفر عن مصرع عائلة مكونة من اربعة افراد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (حادث السير وقع على طريق عمارة بغداد قرب منطقة المزبانية ،أدى إلى مصرع عائلة كاملة وهم الاب وزوجته وطفليهما). في غضون ذلك ،كرم وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، الملازم حسين حرب الجبوري، لموقفه البطولي والإنساني مع أبطال سريته. وقال بيان تلقته (الزمان) امس (التكريم جاء ، لنقله مواطنَين من محافظة ديالى بعد تعرضهما لحادث سير على طريق بغداد الموصل، إلى مستشفى الكيارة العام، والاتصال بذويهم وتسليمهم الأمانات التي عثروا عليها في مكان الحادث والبالغة 850 مليون دينار).