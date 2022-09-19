رفع الحصانة عن نائب وإعفاء مدير عام الضرائب على خلفية إختفاء مبالغ كبيرة

الدفاع يطلق إستمارة المفسوخة عقودهم والمالية تباشر صرف رواتب الموظّفين

بغداد – قصي منذر

وجهت وزارة الدفاع ، المفسوخة عقودهم من منتسبي الوزارة ، بملء استمارة العودة على الرابط الذي حددته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي.ودعت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ، المفسوخة عقودهم من منتسبي الوزارة، الى (الدخول على الرابط eform.mod.mil.iq لغرض ملء الاستمارة الخاصة بالعودة). في غضون ذلك، باشرت وزارة المالية، بتمويل رواتب الموظفين دفعة أيلول الجاري.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت بتمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر ايلول الجاري)، داعيا وحدات الانفاق التابعة للوزارات الى (مراجعة دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء باجراءات التمويل). وفي تطور ، اعفى وزير المالية وكالة إحسان عبدالجبار اسماعيل، مدير عام الهيئة العامة للضرائب إسامة حسام جودة من منصبه ،عل خلفية ضياع نحو 800 مليون دولار.وبحسب وثيقة اطلعت (الزمان) امس فإن (قرار الاعفاء جاء على خلفية تحقيقات بمبالغ مالية كبيرة ،حيث ستواصل اللجنة المشكلة لهذا الغرض ،التحقيق معه). وكان مصدر في الوزارة ، قد افصح عن تفاصيل القرارات الخاصة بالتغييرات الادارية في المالية. وقال المصدر ان (وزير المالية اصدر قراراً باعفاء مدير عام هيئة الضريبة و معاونه على خلفية ضياع ايرادات للضريبة العامة تجاوزت 800 مليون دولار، والاعفاء شمل ثلاثة من مديري الاقسام)، وتابع ان (الوزارة قامت بتشكيل لجان تدقيق لحصر المبالغ و الاشخاص الذين استحوذوا عليها)، مؤكدا ان (الوزارة تحقق في علاقة مصارف خاصة اسهمت في تهريب الاموال خارج البلاد، وعن شبكة اختلاس اشترك بها عدد من التجار واصحاب شركات وهمية)،بحسب تعبيره، واستطرد بالقول ان (شركات نفطية كبيرة ومقاولين اجانب خضعوا للابتزاز والضغط لغرض التعامل مع شبكة الاختلاس التي بدات عملها منذ 2019 واستخدمت فيها وسائل تزوير احترافية) على حد قوله. في غضون ذلك ، ادان مجلس القضاء الأعلى، ثلاثة موظفين لارتكابهم فسادا إداريا.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة جنايات صلاح الدين اصدرت بموجب احكام المادة 318 من قانون العقوبات المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه حكماً بالسجن سبعة اعوام للمعاون الفني لمحافظ صلاح الدين واثنين من اعضاء لجنة التنفيذ المباشر في المحافظة ،وذلك بعد تقاضيهم السلفة التشغيلية لمشروع انشاء جملونات لصالح مديرية التجهيزات الزراعية في المحافظة)، وأضاف ان (المشروع لم ينجز مع وجود عدة مخالفات إدارية أخرى). كشفت هيئة النزاهة العامة، عن صدور قرارٍ برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحالية، بتهمة إحداث الضررعمداً بالمال العام.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد ،أصدرت قرار رفع الـحـصانـة عن عضوٍ في مجـلـس الـنوَّاب للدورة الـحـالية، كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق، على خلفية الإضرار بدائرة صحة المحافظة)، واشار الى ان (رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المثبتة في التقرير التدقيقي الصادر عن وزارة الصحّة، المتضمن قيام المحافظة باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة الصحة دون موافقتها)، واضاف ان (محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد ،استندت في قرار رفع الحصانة إلى المادة 340 من قانون العقوبات المعدل).

وتمكنت ملاكات الهيئة في وقت سابق ، من ضبط مديرة مدرسة حكومية متلبسة بتعاطي الرشا. وذكر البيان ان (فريق عمل من دائرة التحقيقات في الهيئة، وإثر تلقيه شكوى تفيد بتعرض المشتكي للابتزاز وإجباره على دفع مبلغ مقابل قـبول ابنته فـي الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الحكومية ،تحرَّك نحو ساحة التحرير ، حيث نصب كمين، وبعد حضور المتهمة وتسلُّمها مبلغ الرشا من المشتكي، جرى ضبطها متلبّسة بالجرم المشهود).

وتابع ان (العملية، التي تمت وفق أحكام القرار 160 أسفرت أيضاً عن ضبط شخصٍ كان يمثل دور الوسيط بين المديرة والمشتكي، فضلاً عن ضبط مبلغ الرشا).