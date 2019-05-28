أهالي العظيم يحملون السلاح لحماية مزارعهم ونجاة أكبر محمية للغزلان بديالى

الدفاع المدني: 136 حريقاً شملت 6 آلاف دونم في 11 محافظة

بغداد – الزمان

ديالى ــ سلام الشمري

اعلنت مديرية الدفاع المدني امس الاثنين عن بلوغ مجموع حوادث الحرائق التي طالت المحاصيل الزراعية 136حادثا خلال 18 يوما، مشير ة الى ان مساحة الاراضي المحروقة بلغت ستة آلاف و103 دوانم.وقالت المديرية في بيان إن (حصيلة حوادث المحاصيل الزراعية التي احرقت خلال 18 يوما منذ الثامن من ايار الجاري لغاية السادس والعشرين منه بلغت 136حادثا)، مضيفة أن (مجموع المساحة المحترقة بلغت ستة آلاف و103 دوانم، ومجموع المساحة المنقذة 118 الف و406 داونم). وبحسب البيان فإن اقل المحافظات تعرضا للحرائق هي الديوانية حيث تعرضت لحريق واحد ثم السماوة بحريقين فميسان بثلاثة حوادث فيما شهدت كل من بغداد والانبار 4 حرائق وكل من بابل وواسط 7حرائق ثم محافظة نينوى بـ15 حادثا وكل من كركوك وديالى 17 حادثا وكانت محافظة صلاح الدين هي الاعلى حيث بلغ عدد الحوادث فيها 59 حريقا.

وفي شأن متصل طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري امس الاثنين الحكومة بتوفير طائرات مكافحة الحرائق والىفات.

وقال في بيان ان (انتشار الحرائق لتشمل مزارع الحنطة والشعير بالاضافة الى حرق البساتين يعطي دليلا واضحا على ان الامر بفعل فاعل لايريد الاكتفاء الذاتي للعراق من المنتجات والمحاصيل الزراعية) مضيفا ان (على الحكومة سرعة توفير الطائرات الخاصة بمكافحة الحرائق والافات التي ان وجدت لساعدت كثيرا في حملة الاطفاء ومكافحة الافات وخاصة حشرة الدوباس بمزارع النخيل في الوسط والجنوب).

ولفت الشمري الى ان(ماتعانيه بساتين النخيل من انتشار واسع لآفة الدوباس يتطلب جهدا حكوميا مضاعفا لمكافحتها والقضاء عليها)، مؤكدا ان مثل هذه الخطوة (باتت ضرورة مهمة للواقع الزراعي في البلاد).

حقول شعير

واعلنت مديرية الدفاع المدني عن السيطرة على حريق نشب في حقول بمناطق سهل نينوى.

وقالت في بيان إن (فرقنا تمكنت من السيطرة على حادث حريق نشب في الحقول الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير في مناطق سهل نينوى وبالتحديد قرية باصخرة الواقعة ضمن قاطع سهل نينوى).

وأضافت أن (الفرق عملت من مركزي برطلة والحمدانية وبالتعاون مع الاهلي على حصر النيران ومنع امتدادها وتوسعها).

وكشفت مديرية الدفاع المدني في ديالى عن تفاصيل حريق كبير اندلع على الحدود العراقية – الايرانية شرق المحافظة. وقال مدير اعلام الدفاع المدني المقدم خالد العبادي لـ (الزمان ) امس إن (حريقا اندلع في الجانب الإيراني، وسرعان ما انتقل الى داخل الحدود العراقية في قاطع سانوبه ضمن ناحية مندلي وكاد يلتهم محمية الغزلان) .

واضاف أن ( فرق الاطفاء هرعت الى منطقة الحريق ونجحت في اخماده، بعد جهـــــــــود مميزة نظـــــــرا لصعوبة تضــاريس الارض وحــجم الحريق) ، مبينا ان (سرعة تحرك فرق الاطفاء منعت النيران من الاقتراب من المحمية ) ، موضحا ان ( هذه المحمية الواقعة في أطراف ناحية مندلي تعد من أكبر المحميات وقد جرى انشاؤها قبل سنوات لحماية الغزال المعروف بالريم من الانقراض بعد ازدياد معدلات اصطياده بالسنوات الماضية). واشار العبادي الى ان ( الحريق اندلع في حشائش وادغال يابسة منتشرة على الحدود العراقية – الايرانية وهذا ما أسهم في اتساعها قبل قيام فرق الإطفاء باخمادها) .

الى ذلك كشفت ناحية العظيم في محافظة ديالى عن قيام مزارعي الناحية بحمل السلاح لحماية أنفسهم وحقولهم لدرء مخاطر الحرائق.

مسلسل حرائق

وقال مدير ناحية العظــــــيم عبد الجـــــــبار العبيدي لــ(الزمان) امس إن (تكرار مسلسل الحرائق في بعض حقول الحنطة بقرى العظيم وتسجيل حالة خطف لفلاح وسائـــــــق حاصدة قبل أيام دفع المزارعين الى حمل السلاح والتحول الى نواطير ليل لحماية حقولهم من اي اعتداء، ودرء مخاطر الحرائق عن أكثر من 60 ألف دونهم من الحنطة) وأضاف العبيدي أن (محاصيل هذه الحقول تشكل العمود الفقري لقطاع الزراعة في الناحية، وتعتمد عليها عوائل كثيرة لتأمين قوت عيشها لعام كامل حتى الموسم القادم) .

الى ذلك أكد عضو مجلس محافظة ديالى، رعد المسعودي ، أن حرائق الحنطة والشعير في المحافظة تجاوزت 1000 دونم.

وقال المسعودي لـ (الزمان) امس ، إن (الحرائق في ديالى ممنهجة وتقوم بها جماعات تخريبية لتدمير الاقتصاد العراقي باي شكل) ، مضيفا أن (الحصيلة الأخيرة هي تضرر أكثر من ألف دونم نتيجة حرائق الحنطة والشعير ).

وبيّن المسعودي أن (المجلس طالب قيادة العمليات والمحافظ بتشكيل لجان مختصة لمعرفة الأسباب والدوافع وستعلن النتائج في قابل الايام ) .من جهة اخرى ادى حريق اندلع في بناية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة زيونة ببغداد امس الى الحاق اضرار مادية كبيرة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق.

واندلع حريق في ثانوية ابن سينا بحي الاكــــــرمين وســـــط الحلة ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اصابات بشــــرية كما تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق الذي لم تعرف اسباب اندلاعه في حينه.