الأمطار والرياح تحرم مناطق في بغداد من الكهرباء

الدفاع المدني يوصي بعدم الإقتراب من الأسلاك والأشجار

بغداد – قصي منذر

حرمت الامطار والرياح ،مناطق عدة في بغداد من الكهرباء نتيجة انقطاع الاسلاك وسقوط عدد من المحولات،بينها منطقة السعدون التي انقطعت الكهرباء عنها منذ ليل الثلاثاء الماضي. وبرغم الاتصالات المتكررة بفرق الصيانة فانها عجزت عن تلبية نداءات اهالي منطقة البتاويين بذريعة الانشغال باصلاح مناطق اخرى بينها منطقة ابو نؤاس. وطالب اهالي المنطقة الوزارة بـ(ضرورة الاطلاع على شاكوى المواطنين خلال تقلبات الاجواء ،والايعاز الى مفارز الصيانة الاستجابة للشكاوى واصلاح الاعطال بصورة عاجلة). وشهدت بغداد والمحافظات ،امطار غزيرة مصحوبة بعواصف قوية ، بينما اجتاحت السيول اجزاء من مدن الانبار وديالى. وأصدرت مديرية الدفاع المدني، توصيات وإرشادات للمواطنين بشأن العواصف التي ستشهدها البلاد.ودعا مدير إعلام المديرية جودت عبد الرحمن، (المواطنين إلى عدم الاقتراب من الأسلاك المتدلية تحسباً لانقطاعها تجنباً للصعقة الكهربائية او الأبنية التي لا يزال العمل فيها مستمراً او القديمة الآيلة للسقوط ،فضلا عن عدم الاحتماء بالأشجار الكبيرة تحسباً لسقوطها)، مشددا على (ضرورة الانتباه اثناء قيادة المركبات ،ولاسيما عند حدوث العواصف التي تكون مصحوبة بالغبار الكثيف، والانتباه إلى علامات المرور)، مؤكدا (ضرورة غلق الأبواب والشبابيك داخل المنازل لمنع حصول تيار هوائي مستمر أثناء العاصفة، تجنباً لحدوث بعض الحوادث غير المتوقعة منها سقوط بعض مقتنيات المنزل بشكل عشوائي، مما يتسبب بإصابات)، والانتباه خلال عبور الشوارع ليلا لأنها تحجب الرؤية عند سواق المركبات لمسافات طويلة)، واضاف (ضرورة رفع المواد القابلة للتطاير من فوق أسطح المنازل والمباني منعاً لحدوث حوادث وإصابات نتيجة تطايرها وتساقطها على المارة،والابتعاد عن الوقوف أسفل الإعلانات الضوئية الكبيرة منها خشية سقوطها، وكذلك العمل على تثبيت المظلات أمام واجهات المحال التجارية بمختلف أنواعها بشكل جيد، كونها تحتوي على أذرع حديدية ). وتوقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ،ان يكون طقس اليوم الخميس غائما مصحوبا بامطار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الخميس سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً ،بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً). وعطلت محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار، الدوام الرسمي امس. وذكر مكتب محافظ كركوك في بيان أن (محافظ كركوك وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بسبب الامطار). من جانبه ، اوعز محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب في وقت سابق ،بتعطيل الدوام الرسمي في مدن المحافظة بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها في الساعات المقبلة على أجزاء واسعة من مدن المحافظة حسب التنبؤات الجوية الأولية. واضاف انه (يستثنى من ذلك الدوائر الصحية والخدمية والأمنية).