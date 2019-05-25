الأنواء: إرتفاع الحرارة في الجنوب وتراجع طفيف بالوسط والشمال

الدفاع المدني يوصي بتجنب أشعة الشمس وعدم زيادة أحمال الكهرباء

بغداد – فائز جواد

رجحت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزلالي التابعة لوزارة النقل استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال الاسبوع الجاري في المنطقة الجنوبية، فيما تنخفض في المنطقتين الوسطى والشمالية اليوم الاحد لتحافظ على معدلاتها خلال الاسبوع لتصل الى 46 درجة مئوية في الجنوب و36 في الشمال. وجاء في تقرير للهيئة اطلعت عليه (الزمان) امس أن (درجات الحرارة العظمى ستنخفض قليلا في المنطقة الوسطى اليوم الاحد بعد ان كانت في بغداد امس 45 درجة كما تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية والطقس سيكون في المنطقنين صحوا الى غائم جزئي) ، مضيفة ان (الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحوا الى غائم جزئي ولا تغير في درجات الحرارة بعد ان ارتفعت قليلا يوم امس). وجاء في جدول درجات الحرارة انها بلغت في السليمانية ودهوك واربيل 36 و38 و40 على التوالي وفي الموصل 40 ، فيما تراوحت في محافظات الجنوب والفرات الاوسط والانبار ما بين 44 و 46 درجة). وأصدر الدفاع المدني إرشادات وتوصيات لتفادي اضرار ارتفاع درجات الحرارة .وجاء في التوصيات التي اوردها بيان لاعلام الدفاع المدني امس إنه (يجب أخلاء السيارات من المواد الغازية القابلة للأنفجار، مثل القداحات بأنواعها المختلفة، وقناني المشروبات الغازية، وبطاريات الأجهزة بشكل عام، يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في المساء أن أمكن ذلك، عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية، وعدم تعبئة أطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاً في السفر)، مضيفا انه (يجب الإنتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن الأماكن الباردة).

واوصى البيان ايضا بـ(الأكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة لا سيما خلال التعرض لأشعة الشمس، والحرص على عدم تشغيل سخانات الماء، والحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة)، مشيرا الى ضرورة (التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات ألا في أماكن وجود العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة، وتجنب أستخدام الاجهزة الكهربائية ذات المنشأ الرديء وكذلك الإنتباه لأجهزة الحماية المستخدمة في أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة).

ودعا البيان الى (تجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال المدة من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3 ظهراً، ووضع غطاء على الرأس خلال السير تحت أشعة الشمس بشكل مباشر أو حمل المظلات الشمسية الواقية وهذا الاجراء الأصح)، لافتا الى ضرورة (وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات،وتجنب السباحة في الأنهر وان كان لا بد فإختيار الأماكن الآمنة التي سبق أن تم السبح بها، مع توفير جميع مستلزمات السلامة في المسابح وأرشاد رواد المسابح بتعليمات وأعماق المسبح).

وجاء في التوصيات ايضا (محاولة سقي الحدائق والأشجار للحفاظ عليها فضلاً عن تحسين الاجواء المحيطة بالحدائق، وتشغيل النافورات المائية والأكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتحسين الأجواء الحارة، والأكثار من زرع الأشجار الدائمة الخضرة لتوفيرها الظل المناسب فضلاً عن تلطيف الأجواء ومده بالاوكسجين).

ودعا البان الى(سرعة الإتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني 115) المجاني عند حصول أي طارئ لاسمح الله). من جهة اخرى أعلنت خلية مواجهة السيول الموقف المائي استمرار الخزين المائي بالارتفاع. وجاء في تقريرها اليومي امس ان ( الخزين المائي أزداد الى 55.72 مليار متر مكعب بينما كان في التاريخ نفسه من العام الماضي 17.43 مليار متر مكعب موضحة ان(الفراغ الخزني في الثرثار بلغ 16.76 مليار متر مكعب فيما بلغ

توليد الطاقة الكهربائية من السدود 1273 ميغا واط). خارجيا أعلنت الحكومة الأفغانية عن مقتل 24 شخصا في الأقل واصابة 11 آخرين في الشهر الماضي بسبب موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والفيضانات اجتاحت أجزاء من البلاد.

وذكر بيان أصدرته الوزارة الأفغانية لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية امس أن (الفيضانات أثرت في 6 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 ولاية، فيما تم إنقاذ نحوى 500 شخص في منطقة شيبر بولاية باميان بوسط البلاد) ، وأضاف أن (الفيضانات دمرت أكثر من 220 منزلا على مستوى البلاد ، وألحقت أضرارا جزئية بـنحو 116 منـــزلا آخرين).