أربعة مواطنين بينهم طفل يلقون مصارعهم

الدفاع المدني ينقذ 85 عائلة من السيول في نينوى

بغداد – صباح الخالدي

بكين – الزمان

اعلنت مديرية الدفاع المدني عن اجلاء وانقاذ 85 عائلة في نينوى، موضحة عدم وجود اي عائلة تحاصرها السيول او الفيضانات حاليا .

وقال مدير اعلام الدفاع المدني العقيد جودت عبد الرحمن في تصريح امس انه (تم اجلاء وانقاذ 85 عائلة في المحافظة وان الجهود متواصلة من قبل ملاكات المديرية لمواجهة اي طارئ ولاتوجد اي عائلة تحاصرها السيول او الفيضانات)، مشيرا الى انه (تم استنفارجميع ملاكات المديرية مع المعدات والوضع تحت السيطرة). فيما افاد مصدر محلي في المحافظة أن اربعة مدنيين لقوا مصرعهم نتيجة السيول قي الساحل الايمن من الموصل

.وقال المصدر ان (اربعة اشخاص بينهم طفلة لقوا مصرعهم نتيجة السيول في الجانب الايمن من الموصل). من جانبها نفت وزارة الموارد المائية ما نشر بشان فتح بوابات سد الموصل وتحذير القريبين من نهر دجلة باخلاء اماكنهم.

فتح بوابات

وقالت الوزارة في بيان ان (ما تم تداوله في وسائل الاعلام حول القيام بفتح بوابات سد الموصل وتحذير السكان بالقرب من نهر دجلة باخلاء اماكنهم الى مناطق اخرى، عار عن الصحة), واضاف ان (هذه الشائعات لا اساس لها من الصحة)، مشيرا الى ان (الامور تجري بصورة طبيعية في سد الموصل ولا تدعو الى القلق).و يذكر ان المحافظة تتعرض الى تساقط امطار عزيرة ادت الى غرق العديد من شوارعها وازقتها، وان مستويات المياه ارتفعت الى نحو نصف متر. وافاد مصدر محلي في المحافظة أن طريق اربيل من جهة الموصل اغلق بعد تعرضه للخسف جراء السيول.

وقال المصدر في تصريح إن (السيول التي ضربت المحافظة اثرت بشكل كبير على البنى التحتية، وكان اخرها غلق طريق اربيل موصل من جهة السيطرة المشتركة بسبب خسف الشارع نتيجة السيول), واضاف ان ( عددا من مناطق المحافظة غرقت نتيجة الامطار الغزيرة والسيول التي ضربت تلك المدن والقصبات).

وأعلنت خلية الاعلام الحكومي عن ارتفاع الخزين الاستراتيجي في بحيرة سد الموصل بعد ورود موجات من السيول والأمطار بكميات تصل الى 1370م3/ثا، فيما اشارت الى انخفاض التراكيز الملحية بشط العرب. وقالت الخلية في بيان ان (الموجة الفيضانية يتم إمرارها بسلاسة من الشرقاط حيث بلغت كميتها 1700م3/ثا، فيما سيتم توجيهها نحو قضاء بيجي وبكمية تصل الى 1200م3/ثا، ومنه الى سدة سامراء تمهيداً لإمرارها الى بحيرة الثرثار وإضافتها الى الخزين الاستراتيجي).

واوضح البيان ان (الخلية توقعت ان يصل الخزين المائي الى 400مليون م3 في بحيرة سد الموصل).يشار الى ان الموارد حولت كميات كبيرة من مياه السيول والأمطار باتجاه الاهوار لتعزيز حصتها المائية بهدف الحفاظ على مناسيب مستقرة في الاهوار. فيما توقع منبئ جوي ان كميات الامطار في هذا الشهر ستكون اعلى من المعدل العام في المدن كافة .

وقال المنبئ الجوي التابع للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل صادق عطية في موقعه على التواصل الاجتماعي ان(سُحباً رعدية ممطرة تتجه الى العاصمة بغداد و الى غرب محافظة الانبار والرطبة وباقي مناطق المحافظة وجنوب مدينة الموصل).

وتابع ان ( (سُحباً ركامية رعدية ممطرة تتجه الى غرب بغداد ومحافظة صلاح الدين وان سُحباً مُمطرة تؤثر على مدن الفرات الاوسط وبعض مناطق الجنوب ايضا خلال الاسبوع الجاري).

فيما قال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان طقس اليوم الاثنين في المناطق كافة سيكون غائما جزئيا كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا وحركة الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة و مدى الرؤية 6- 8 كيلو مترات وفي الضباب 4- 1 كيلو مترا .

وتابع البيان ان ( مدير عام الهيئة علي صاحب البهادلي اكد ان (الهيئة متواصلة في عقد اجتماعاتها ومشاوراتها مع المعنين بهدف اطلاعهم باهم المستحدثات والمستجدات الخاصة بأحوال ومناخ العراق وما تعرض اليه في الفترة الاخيرة من متغيرات طقسية بالاضافة الى الهزات الارضية التي ضربت بعض محافظات البلاد والتي سجلت 6،3 تحت قياس ريختر).

وقوع زلزال

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان إن (زلزالا بقوة 6.5 درجة وقع قبالة جزر تانيمبار في إندونيسياوان مركز الزلزال كان على بعد 279 كيلومترا إلى الغرب من ساوملاكي في جزر تانيمبار). فيما ذكرت تقارير بيئية ان (تحذيرات من تلوث الهواء صدرت في 79 مدينة صينية في المجمل مع انتشار سحابة من الضباب الدخاني الشديد على مناطق واسعة في البلاد خلال فصل الشتاء), واضافت ان (خمس مدن أصدرت تحذيرات من التلوث من الدرجة الحمراء، وهي الأعلى في نظام التحذير الصيني من التلوث، فيما أصدرت 73 مدينة تحذيرا من الدرجة البرتقالية، ثاني أعلى درجات النظام، وأصدرت مدينة واحدة تحذيرا من الدرجة الصفراء بحلول 30 تشرين الثاني مما استدعى اتخاذ إجراءات طارئة للسيطرة على الأمر).