الدفاع المدني يستنفر ملاكاته بالديوانية بعد موجة الأمطار

بغداد – ياسين ياس

واصلت فرق الدفاع المدني ،اعمالها في المحافظات التي تعرضت للغرق جراء موجة الامطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد قبل يومين. وقال المنسق الاعلامي للمديرية نؤاس صباح ان (ملاكات المديرية لا تزال في حالة الاستنفار في محافظة الديوانية ،حيث كانت الاكثر تضررا من الامطار التي شهدتها البلاد)، مبينا ان (العمل تركز في الجهات الوسطى والجنوبية). وأعلنت وزارة التربية، عدم تسجيلها أي انهيار لمدرسة خلال موجة الأمطار الأخيرة.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد انه (بعد حملة الاستنفار التي أطلقها الوزير ، لم نسجل أي حالة لإنهيار أبنية مدرسية جراء الأمطار)، واشار الى ان (الحملة لم تقتصر على الأبنية المدرسية فقط ،وانما متابعة الطرق المؤدية الى المدارس وأعمدة الكهرباء لضمان وصول الطلبة الى مدارسهم بأمان والإطمئنان على سلامتهم). وكان الوزير ابراهيم الجبوري ، قد وجه في وقت سابق ، المديرين العامين في مديريات التربية، بالايعاز الى الادارات المدرسية كافة بإعلان حالة النفير العام لمتابعة واقع الأبنية المدرسية وتفقد أوضاعها لاستئناف الدوام الرسمي . وتوقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاربعاء صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئيا مع فرصة امطار شمالاً. وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في أقسامها الشمالية، أما درجات الحرارة فسترتفع عن اليوم السابق في عموم البلاد ،حيث تسجل العظمى في بغداد 25 مئوية)، واضاف ان (طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد ،ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية). وضرب زلزال بقوة 6.1 درجة ساحل جزيرة هوكايدو اليابانية. وقالت وكالة الأرصاد الجوية ان (مركز الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا تحت الماء،

وقد شعر السكان بهزات ارتدادية تصل إلى 4 درجات في محافظات هوكايدو وأوموري وإيواتي).