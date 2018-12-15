الدفاع المدني يخلي بناية بالقرب من ساحة كهرمانة تحسباً لإنهيارها

بغداد – هاشم حسن التميمي

اخلت فرق الدفاع المدني بناية تابعة للوقف الشيعي من شاغليها تقع بالقرب من ساحة كهرمانة وسط بغداد تحسبا لانهيارها ، فيما باشرت القوات الامنية بقطع الطريق المؤدي الى الساحة لتلافي حدوث اي اصابات. وقال ضابط مركز الدفاع المدني بمنطقة الكرادة النقيب سيف احمد لـ (الزمان) امس ان (فرق الانقاذ اخلت سكان البناية التي يعد اغلبها عيادات طبية ونحن بصدد اتخاذ جهود اخرى بعد معرفة صاحب البناية من اجل هدمها كونها لا تصلح للسكن مرة اخرى)، واضاف ان (القوات الامنية قطعت الطريق المؤدي الى الساحة لتلافي حدوث اصابات بين المارة او العجلات).وبدات العمارة بالانهيار التدريجي من الداخل و اعمدتها الامامية بالتكسر وتوقع ضابط بالدفاع المدني سقوطها خلال وقت قصير مما دفع الجهات المعنية للاستنفار وقطع الطرق المؤدية للموقع ، وسبق لـ(الزمان) ان اشارت لهذه الاستثمارات الغريبة فقد خصصت مشاريع الوقف الشيعي هذا الموقع الذي لايقدر بثمن مجانا لاحدى المنظمات الخيرية وخلال اشهر قليلة عجلت ببناء العمارة من طوابق متعددة ومحال تم استئجارها ، فيما خصص الطابق الثاني لعيادات طبية ومكاتب تجارية. ولم نلاحظ مقرا للمنظمة الخيرية التي تسكن في دار قديمة مجاورة للعمارة ما اثار استغراب المواطنين ودفعهم الى القول ان (المنظمات غير الحكومية تثبت في عقد التاسيس انها غير ربحية لكنها على ارض الواقع ربحية تجارية وليست خيرية فاين هيئة النزاهة). وطالبوا (الامانة العامة لمجلس الوزراء بفتح كلفات الاستثمار بوصفه نوع من النصب والاحتيال).