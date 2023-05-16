الدفاع الجوي يحرز لقب بطولة أندية العراق للتجديف
بغداد- الزمان
أحرز فريق الدفاع الجوي، لقب بطولة أندية العراق بالتجديف التي أقامها الاتحاد المركزي للعبة على ضفاف نهر دجلة بمشاركة 15 نادياً واستمرت لمدة يومين .
وقال رئيس الاتحاد عبد السلام خلف في تصريح صحفي إن فريق الدفاع الجوي حصل على المركز الأول بعد أن جمع 14 نقطة تاركاً المركز الثاني لنادي الخطوط برصيد تسع نقاط ليحتل فريق الكهرباء المركز الثالث برصيد ثماني نــــــقاط.
فوز فريق
وأوضح رئيس الاتحاد، أن منافسات فئة الشباب أسفرت عن فوز فريق الكهرباء بالمركز الاول برصيد 12 نقطة، يليه فريق الخطوط برصيد تسع نقاط ليحتل فريق الكاظمية المركز الثالث بنفس النقاط.
وبين، أن منافسات فئة الناشئين انتهت بتتويج فريقي الكهرباء والخطوط بالمركز الأول برصيد 12 نقطة لكل فريق ليحتل فريق السينية من محافظةِ الديوانية المركز الثالث برصيد ثماني نقاط.
وأشار إلى أن المنافسات كانت مميزة بين جميع الفرق، لافتا إلى أن إظهار اللاعبين قدراتهم جعلنا نطمئن على أن هناك قاعدة رائعة من المواهب الواعدة يمكن أن تتواجد مستقبلاً في صفوف منتخباتنا الوطنية.
وعلى صعيد اخر أعلن الاتحاد العراقي للجودو عن إقامة معسكرين تدريبيين في اربيل وإيران في شهر حزيران المقبل استعدادا للمشاركة في الدورة العربية بالجزائر.
وقال رئيس الاتحاد سمير الموسوي في تصريح صحفي ان الاتحاد سيقيم معسكراً تدريبياً للمنتخب الوطني للمتقدمين في اربيل يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي ولغاية الثالث من حزيران المقبل، مبينا أن المنتخب سيعسكر أيضاً في إيران للفترة من 5-30 من شهر حزيران المقبل.
واضاف ان المعسكرات تاتي ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب العربية المقرر إقامتها في الجزائر مطلع شهر تموز المقبل .
معسكر تدريبي
واشار الى انه سيتم خلال المعسكر التدريبي في إيران خوض تدريبات مشتركة مع الفرق والمنتخبات الإيرانية، فضلاً عن المشاركة في دورة تدريبية تطويرية على هامش المعسكر. يذكر ان المنتخب العراقي بالجودو حصل على المركز الثالث في البطـــــــولة العربية للعبة التي اختتمت فعالياتها مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 16 منـــــتخباً عربياً.