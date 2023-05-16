

الدفاع الجوي‮ ‬يحرز لقب بطولة أندية العراق للتجديف

بغداد‮- ‬الزمان

أحرز فريق الدفاع الجوي،‮ ‬لقب بطولة أندية العراق بالتجديف التي‮ ‬أقامها الاتحاد المركزي‮ ‬للعبة على ضفاف نهر دجلة بمشاركة‮ ‬15‮ ‬نادياً‮ ‬واستمرت لمدة‮ ‬يومين‮ .‬

وقال رئيس الاتحاد عبد السلام خلف في‮ ‬تصريح صحفي‮ ‬إن فريق الدفاع الجوي‮ ‬حصل على المركز الأول بعد أن جمع‮ ‬14‮ ‬نقطة تاركاً‮ ‬المركز الثاني‮ ‬لنادي‮ ‬الخطوط برصيد تسع نقاط ليحتل فريق الكهرباء المركز الثالث برصيد ثماني‮ ‬نــــــقاط‮.‬

فوز فريق

وأوضح رئيس الاتحاد،‮ ‬أن منافسات فئة الشباب أسفرت عن فوز فريق الكهرباء بالمركز الاول برصيد‮ ‬12‮ ‬نقطة،‮ ‬يليه فريق الخطوط برصيد تسع نقاط ليحتل فريق الكاظمية المركز الثالث بنفس النقاط‮.‬

وبين،‮ ‬أن منافسات فئة الناشئين انتهت بتتويج فريقي‮ ‬الكهرباء والخطوط بالمركز الأول برصيد‮ ‬12 نقطة لكل فريق ليحتل فريق السينية من محافظةِ‮ ‬الديوانية المركز الثالث برصيد ثماني‮ ‬نقاط‮.‬

وأشار إلى أن المنافسات كانت مميزة بين جميع الفرق،‮ ‬لافتا إلى أن إظهار اللاعبين قدراتهم جعلنا نطمئن على أن هناك قاعدة رائعة من المواهب الواعدة‮ ‬يمكن أن تتواجد مستقبلاً‮ ‬في‮ ‬صفوف منتخباتنا الوطنية‮.‬

وعلى صعيد اخر أعلن الاتحاد العراقي‮ ‬للجودو عن إقامة معسكرين تدريبيين في‮ ‬اربيل وإيران في‮ ‬شهر حزيران المقبل استعدادا للمشاركة في‮ ‬الدورة العربية بالجزائر‮.‬

وقال رئيس الاتحاد سمير الموسوي‮ ‬في‮ ‬تصريح صحفي‮ ‬ان الاتحاد سيقيم معسكراً‮ ‬تدريبياً‮ ‬للمنتخب الوطني‮ ‬للمتقدمين في‮ ‬اربيل‮ ‬يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي‮ ‬ولغاية الثالث من حزيران المقبل،‮ ‬مبينا أن المنتخب سيعسكر أيضاً‮ ‬في‮ ‬إيران للفترة من‮ ‬5-30‮ ‬من شهر حزيران المقبل‮.‬

واضاف ان المعسكرات تاتي‮ ‬ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في‮ ‬دورة الألعاب العربية المقرر إقامتها في‮ ‬الجزائر مطلع شهر تموز المقبل‮ .‬

معسكر تدريبي

واشار الى انه سيتم خلال المعسكر التدريبي‮ ‬في‮ ‬إيران خوض تدريبات مشتركة مع الفرق والمنتخبات الإيرانية،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن المشاركة في‮ ‬دورة تدريبية تطويرية على هامش المعسكر‮. ‬يذكر ان المنتخب العراقي‮ ‬بالجودو حصل على المركز الثالث في‮ ‬البطـــــــولة العربية للعبة التي‮ ‬اختتمت فعالياتها مؤخراً‮ ‬في‮ ‬العاصمة الأردنية عمان بمشاركة‮ ‬16‮ ‬منـــــتخباً‮ ‬عربياً‮.‬