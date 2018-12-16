بغداد تناقش أهمية تطوير الواقع الزراعي

الدعوة إلى زيادة السيطرة على المنافذ لمنع إغراق السوق بالمنتجات المستوردة

بغداد – الزمان

دعا الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي الجهات ذات العلاقة الى زيادة السيطرة على المنافذ الحدودية لمنع اغراق السوق بالمنتجات المستوردة التي تدخل البلاد خارج السياقات الرسمية أثناء فترة المنع لحماية المنتج المحلي ودعما لاقتصادنا الوطني. واكد في بيان تلقته (الزمان) امس عن القيسي ان (وزارة الزراعة تمتلك صلاحيات منح اجازة الاستيراد او المنع و هي غير مسؤولة عن المنتجات التي تدخل العراق اثناء فترة المنع .أذان نهوض و نمو القطاع الزراعي سيحقق نهوض و تطور القطاعات الاخرى كالقطاع الصناعي كونها مرتبطة بمخرجات القطاع الزراعي كالمكننة الزراعية و منظومات الري بالتنقيط و اللقاحات البيطرية و الاسمدة فضلا عن المنتجات الزراعية النباتية و الحيوانية التي تقوم المعامل بتصنيعها و تعليبها، كما ان دعم الفلاحين و المزارعين سيزيد من تمسكهم بارضهم و يوفر مزيدا من الايدي العاملة وفرص العمل و يؤدي الى تقليل نسب البطالة مما يؤدي الى دعم الامن الغذائي و الاقتصاد الوطني).

تطوير واقع

ونظمت مديرية زراعة بغداد الكرخ ندوة إرشادية حول أهمية تطوير الواقع الزراعي في المحافظة، وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والمختصين في الشأن الزراعي. وقال البيان جرى (خلال الندوة مناقشة عدة مواضيع منها أهمية القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني، وابرز المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية في العراق والحلول المناسبة لها، وسبل زيادة الإنتاج النباتي والحيواني، فضلا عن دور الجمعيات الزراعية في خدمة القطاع الزراعي في البلد).

ونظمت دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي وبالتعاون مع مديرية زراعة واسط يوم حقل عن مكافحة الطفيليات والتلقيحات الوقائية للأبقار ، الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة الزراعة وضمن البرنامج الإرشادي للقضاء على الأمراض التي تصيب الحيوانات في المحافظة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان المركز الإرشادي وبالتنسيق مع المستشفى البيطري في محافظة واسط نفذ يوم حقل بعنوان (مكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية والتلقيحات الوقائية ) بغية تحسين المستوى المعرفي والمهاري للفتاة والمرأة الريفية في مجال تربية أبقار الحليب وبحضور ( 27) مشاركة . وتضمن هذا النشاط عرضاً تفصيلياً حول الأضرار التي تخلفها الإصابة بالطفيليات وضرورة مكافحتها وطرق وأنواع التلقيحات ضد مختلف الأمراض المعدية والتوقيتات المناسبة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة المنتج المحلي.

وعقدت وزارة الزراعة الجلسة الأولى لمجلسها العلمي لمناقشة عدة بحوث مقدمة من قبل دائرة البستنة / قسم البحوث والدراسات وبحضور الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي ومستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي سعود وعدد من الخبراء والمختصين بعلم النبات والتربة . تضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة ستة بحوث شملت (إنتاج السماد الحيوي، تأثير أوساط صلبة مختلفة على نمو وحاصل الطماطة تحت ظروف الزراعة المائية، إدراك زراعة البطاطا لأبعاد الزراعة التعاقدية ومرتقبات العمل الإرشادي الزراعي في محافظتي بغداد وكربلاء تأثير التسميد العضوي والكيمياوي على بعض الصفات الكمية والنوعية لثمار ثلاثة أصناف من نخيل التمر المزروعة في التربة الجبسية، تأثير الرش بالراسينولايد واليوريا والحديد في بعض صفات النمو الخضري والحاصل لأشجار البرتقال، وبحثا تحت عنوان تأثير مسحوق أوراق نبات الدفلة على النيماتودا الممرضة لمحصول الباميا والمقارنة مع المبيدات الفطرية ) .

كما ابدى القيسي ملاحظاته مع عدد من السادة الحضور على البحوث المقدمة بعد مناقشات مستفيضة مع الباحثين، حيث تم اعتماد العدد الأكبر من البحوث من قبل اللجنة .

واختتمت الدورة التدريبية التي نظمتها دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي التابعة لوزارة الزراعة ، التي حملت عنوان ( دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية ) لتزويد المتدربين بالمعلومات وكيفية التعامل مع البيانات وطرق معالجتها . واضاف البيان ان المحاضرات التي ألقيت خلال مدة انعقادها من 2 ولغاية 6 كانون الأول الجاري في مركز التدريب والتأهيل تناولت أسس كيفية التعامل مع المشاريع الزراعية وتقييمها باستخدام الأساليب العلمية الحديثة ودراسة الجدوى الاقتصادية ، بالإضافة إلى أنواع البيانات ومعالجتها بالطرق الإحصائية والتدريب العملي للمشاركين في الدورة .

وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج التدريبي والعلمي لدائرة الإرشاد لتنمية قدرات المتدربين ورفع مؤهلاتهم في التعامل مع المشاريع الزراعية بشقيها النــــباتي والحيواني .