الدعشنة السياسية في حكومة عبد المهدي ؟ – كامل كريم الدليمي

انتظرنا كثيراً الولادة المتعسرة لحكومة السيد عادل عبد المهدي بعد اتفاق سلس جداً مهَدَ للأخ رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بأتفاق ثلاثي بين السيد مقتدى الصدر وهادي العامري وبمباركة المرجعية الدينية بالنجف ، وقُلنا في أنفسنا ان الامور تسير بشكل ميسر وتلك دلالة على ان الحكومة القادمة ستكون حكومة بناء واعمار واعادة المهجرين الى ديارهم والقضاء على البطالة ، وبناء اقتصاد متين من خلال تنشيط القطاع الخاص والعمل على تفعيل وزارات الدولة بكافة تشكيلاتها وتوظيف جهدها الوطني للعمل الجماعي للخروج بنتائج إيجابية ، وهذا ماتطرق الية السيد عبد المهدي في برنامجة الحكومي.

تَشكلت الحكومة بطريقة (التنقيط ) اي كل ثلاثة اسابيع تَمُن علينا الكتل ورئيس الوزراء بوزير او اثنين ، وكأنهم يختارون رجال فضاء او ملائكة من السماء ، بل وكأن نساء العراق عقمن فلم تنجب الا تلك الثلة القليلة التي شاركت في كل الفتوحات الاسلامية عبرَّ التأريج فجاء وقت الجزاء وعلى قادة الكتل ورئيس مجلس الوزراء تمريرهم بأي شكل من الاشكال وبسرعة البرق دون العودة لتحصيلهم الدراسي أو مدى كفاءتهم ومهنيتهم وحتى لمدى صلاتهم بالتنظيمات الارهابية التي دمرت العراق من اقصاه الى اقصاه وحرقت الزرع والضرع ، كل ذلك سباقا” مع الوقت لاستكمال التشكيلة الوزارية بأي صورة كانت ، ومع ذلك ومنذ يوم التكليف (2018/10/2) للسيد عادل عبد المهدي والى يومنا هذا لم تستكمل الكابينة الوزارية ، بل وهناك شكوك وفضائح تمس وزراء تم تمريرهم ضمن الكابينة الحكومية ووجودهم في حكومة عبد المهدي يعطي اشارة واضحة على سرعة انهيار الحكومة لعدم تجانسها اولاً وللارتباطات المشبوهة لبعض وزارائها وهو تناولته كل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .

من عجائب حكومة السيد عبدالمهدي ؛ نتحدث عن التكنوقراط ونختار متحزبين ، نتحدث عن حيادية الوزراء ولايمكن ان يمر وزير دون الاتفاق عليه من كتل معينة لضمان حسن سيرة وسلوك الوزير وانضباطه والتزامة مع تلك الكتلة السياسية دون النظر للمصلحة العليا للبلد ، وأخرها نفاجأ بتمرير مرشحة وزارة التربية وما رافقها من لغط كبير حول ارتباط احد اخوانها بتنظيم داعش الارهابي ؟ مالكم ايها القادة كيف تحكمون .. كيف تستهزءون بمصير بلد بأكمله وشعب منهك ودماء زكية أنهالت شلالات على ارض العراق من اجل الحفاظ على كراسيكم ، بيوت دمرت ومدارس فجرت ومساجد تحول الى اطلال ، وأناس مهجرين واخرين لاجئين ، كل ذلك كي نحافظ على العملية السياسية وضمان استمتاعكم بامتيازاتها ونحفظ للعراق وحدته وصلابة وصمود شعبه الذي خسر كل شيء على أمل ان تحصل المعجزة في حكومة السيد عبد المهدي .. فهل الجزاء يكون حكومة عرجاء متهمة بشتى التهم تسيطر عليها كتل سياسية واحزاب نافذة وعوائل متمددة لاتنظر الا لحجم الاموال التي تجمعها ، وكأن العراق تحول الى غنيمة بيد مجموعة انتصروا بالحرب ضد اهلهم ، نعم انتصرتم على مال ابيكم واخيكم واموال اليتامى والمعاقين والشهداء ، لترضوا غرائزكم وتعززوا تمددكم.

تلك هي حكومتك المبجلة ياسيد عبد المهدي.

فهل هذا ماكنا ننتظره من رجل حكيم واقتصادي وزاهد مثلك ؟

اعتقد لقد وقعت سيدي العزيز في المحظور واليوم انت في وضع لاتحسد عليه ، فخضوعك لرغبات الكتل جعل ولادة حكومتك المتعسرة ولادة ميتة وقبرت احلامنا تحت التراب ، وصرنا نخشى من الجيد ومن السيء في حكومتك

ومن سيقوم بمهمته ومن سينقلب علينا باي لحظة بسبب ارتباطاته المشبوهة .

فمن المتعارف علية ؛ أن الدول الناجحة تدار بالحكمة والروية والاختيار السليم لرجال الدولة القادرين على العمل المتواصل من اجل تخفيف شدة الازمات والانهيارات التي اصابت كل اركان الدولة ،

ونحن على اعتاب عام 2019حيث الامنيات بعام تتحقق به كل طموحات وامال واحلام العراقيين ، ننتظر من جنابك بصفتك رئيسا” لمجلس الوزراء ان تتخذ قرارات شجاعة ومفصلية وغير خاضعة للمساومة لانك اليوم تمثل العراق وشعبه .. فلا العراق ولا شعبه يقبل المساومة على مستقبله ووحدته وثرواته التي اصبحت بأياد غير امينة ، فاطرد من هو مرتبط باي تنظيم ارهابي ، وحارب الفساد بقوة واضرب بيد من حديد فأنك مستأمن على ثروات الشعب ،

واسعى لاختيار شخصيات تمثل العراق وليس لها ارتباط لا باحزاب السلطة ولا بمافيات الفساد ،

واخرج من صومعة الخضوع والخنوع لرغبات فلان وفلان الى الفضاء الارحب «فضاء الوطن» فبدون ذلك اعتقد انك شاركت في تأخير البلد وتسليمه للمجهول وبالتاكيد هذا الامر لايقبله شخص يحمل اخلاقك وتاريخك وبالتاكيد انت حريص على ان تكون لك بصمة شخصية في انقاذ العراق وليس بصمة شخصية في ضياع العراق لاسمح الله.

القرارات الشجاعة هي الطريق الامثل لاعادة العراق الى جادة الصواب والحسم في الامور المصيرية التي لايقبل المجاملة ستكون الدافع الرئيسي لانجاح حكومتك ورسم شخصيتها المستقلة ،

وما دون ذلك فأنك لن تفلح وستتسبب بما لايحمد عقباه فأن كنت غير قادر على اتخاذ تلك الاجراءات فاتخذ القرار الوطني الذي سيحفظ لك صورة مشرفة في عقول العراقيين وقدم استقالتك والتي ستكون حتما” طوق النجاة لك وللعملية السياسية برمتها .