الدراجات النارية فوضى مرورية ومخاطر أمنية – سامي الزبيدي

لقد ابتلى شعبنا العراقي منذ الاحتلال الأمريكي البغيض وبسببه والى أيامنا هذه بالعديد من الممارسات الطارئة على مجتمعنا وبالعديد من الحوادث والجرائم المقلقة والآفات التي تفتك به وفي المقدمة منها الفقر والبطالة والأمراض وسوء الخدمات وسوء الإدارة والمخدرات وجرائم العصابات والميليشيات والتهجير والنزوح والاعتقالات والخطف والاغتيالات و و و ومع كل هذه المصائب التي تنزل على رؤوس العراقيين كل يوم يضاف إليها فوضى المرور وبالذات فوضى الدراجات النارية التي تعددت أنواعها وأشكالها وأحجامها واستخداماتها حتى باتت تشكل خطرا كبيراً على حياة أبناء الشعب فبالإضافة الى مشاكل المرور التي تتسبب بها وعدم التزامها بقواعد السير وسيرها على الأرصفة وفي الأسواق والأزقة والأماكن المزدحمة لتضايق الناس وتسبب لهم الحوادث المؤسفة وتعرقل سير المركبات فقد باتت هذه الدراجات تستخدم في عمليات تهدد امن المواطنين وتهدد حياتهم ومن أهم هذه العمليات الاغتيالات والسطو المسلح والدكات العشائرية والخطف وإلقاء المتفجرات على المنازل والأشخاص وخطف حقائب النساء ودهس الفتيات والتحرش بهن وغيرها من أعمال الجريمة والسبب الرئيسي الذي دعا المجرمين لاستخدام هذه الدراجات سهولة قيادتها ودخولها الى الأحياء السكنية وحتى الأزقة الضيقة والسير على الأرصفة وفي الأسواق والحدائق والمتنزهات وسهولة قيادتها وسهولة الهروب والتملص بها لأنها لا تحمل لوحات أرقام مرورية ولا يحتاج من يقودها الى إجازة سوق خاصة بها كما كان حال هذه الدراجات سابقاً ، فالدراجة النارية كان يخصص لها رقم ويجب ان يحمل من يقودها إجازة سوق وأوراق الملكية الخاصة بها لكن وللأسف الشديد وفي زمن الفوضى غير الخلاقة انتشرت عادات وممارسات ما أنزل الله بها ولا القانون من سلطان دخيلة ومؤذية لمجتمعنا وباتت مباحة ولا تخضع للقانون والنظام والضوابط وخرجت حتى على الأعراف وعلى تقاليد مجتمعنا الرصينة ومنها هذه الآفة المؤذية الدراجات النارية فمن ينهي معاناة شعبنا من هذه الآفة ويخلصهم من شرورها بعد ان باتت تشكل خطرا على أمنهم وعلى حياتهم وممتلكاتهم فاغلب عمليات الاغتيال هذه الأيام تنفذ باستخدام الدراجات يضاف إليها ما ذكرته أعلاه من استخدامات عديدة مسيئة ومقلقة ،فهل عجزت الدولة والحكومة ممثلة بأجهزتها الأمنية بالذات مديرية المرور العامة ومديرياتها في المحافظات عن إيجاد حلول لمشكلة هذه الدراجات التي تزداد أعدادها وأنواعها وحوادثها يوما بعد آخر ودون أية إجراءات تحد من ذلك حيث لا ضوابط لعملية استيرادها ودخولها البلد ولا ضوابط على ملكيتها و لا على قيادتها ، وحتى لا ينبري البعض ويقول ان الصحافة تكتب وتنتقد فقط فانا أضع بين أيدي المسؤولين في الأجهزة الأمنية ومديرية المرور العامة بعض الاقتراحات تضاف الى ما يملكونه من إجراءات علها تساعد في الحد من خطورة ومشاكل هذه الدراجات التي تهدد حياة الناس وأمنهم ومنها : 1- قيام الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الحكومة لإيقاف عملية استيراد هذه الدرجات بصورة كيفية لا تخضع لضوابط ولمدة سنتين على الأقل للحد من فوضى هذه الدراجات وتقليل أعدادها وحوادثها . 2- منع استيراد أنواع محددة منها بشكل نهائي وخصوصا الصغيرة التي تستخدم في عمليات الاغتيالات والسرقات ودهس المارة وتسبب مشاكل مرورية عديدة لان هذه الأنواع ليست مخصصة للقيادة في شوارع المدن ونقل الحاجيات بل لمجالات الألعاب وغيرها .

3- البدء بحملة مرورية لتسجيل أنواع محددة من الدراجات حسب استيعاب وقودها في مديريات المرور.

4- تخصيص أرقام يتفق على نموذج لها وتخصيص نموذج آخر للملكية (سنوية ) وتحدد فترة لتسجيل هذه الأنواع في مديريات المرور في بغداد والمحافظات .

5- عد هذه الفترة تحجز وتصادر كل دراجة لا تحمل رقم ولا يحمل سائقها أوراق الملكية (السنوية ) وتنطبق عليه قوانين المرور السارية .

6- على مجلس القضاء الأعلى شمول الحوادث والجرائم التي ترتكب باستخدام الدراجات النـــــــارية على اخـــــــتلافها بجرائم الإرهاب كما حصل مع الدكة العشائرية للحد من استخدام هذه الدراجات في الجرائم المختلفة .