الدخان المتصاعد يبرد المساحات المحترقة في كندا

اوتاوا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أثار‭ ‬الدخان‭ ‬المتصاعد‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬تنبيهات‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬نوعية‭ ‬الهواء‭ ‬الرديئة‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬مقاطعة‭ ‬ألبرتا‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬كندا،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تبريد‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬استعرت‭ ‬فيها‭ ‬الحرائق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حجب‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬عنها‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي،‭ ‬قالت‭ ‬كريستي‭ ‬تاكر‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬مكافحة‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬ألبرتا‭ “‬إنّ‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬ألبرتا‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬تجنّب‭ ‬الدخان‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬هذه‭”‬،‭ ‬مضيفة‭ “‬إن‭ ‬الدخان‭ ‬كثيف‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬المقاطعة‭”.‬

وأضاف‭ “‬لكنّ‭ ‬السكان‭ ‬سيلاحظون‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬أدنى‭ ‬مما‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الدخان‭ ‬لم‭ ‬يحجب‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭”.‬

أوضحت‭ ‬أن‭ ‬حرارة‭ ‬أدنى‭ ‬تعني‭ ‬انتشاراً‭ ‬أقل‭ ‬للحرائق‭. ‬وأُفيد‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭ ‬بنشوب‭ ‬خمس‭ ‬حرائق‭ ‬جديدة‭ ‬فقط‭.‬

وخلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أُجبر‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬منازلهم‭ ‬فيما‭ ‬استعرت‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬941‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ (‬9410‭ ‬كيلومترات‭ ‬مربعة‭).‬

ويغطي‭ ‬دخان‭ ‬الحرائق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭,‬7‭ ‬مليون‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬ويمتد‭ ‬إلى‭ ‬الساحل‭ ‬الأميركي‭ ‬المطلّ‭ ‬على‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭.‬

وحذرت‭ ‬السلطات‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬من‭ ‬نوعية‭ ‬الهواء‭ ‬الرديئة‭ ‬التي‭ ‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ “‬مخاطر‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‭” ‬على‭ ‬صحة‭ ‬سكان‭ ‬مدينتي‭ ‬إدمونتون‭ ‬وكالغاري،‭ ‬حيث‭ ‬تبدو‭ ‬السماء‭ ‬برتقالية‭ ‬وتستمر‭ ‬رائحة‭ ‬الدخان‭ ‬في‭ ‬الاجواء‭. ‬وحضّت‭ ‬السلطات‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬أنشطتهم‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭.‬

وأُصدرت‭ ‬تحذيرات‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬نوعية‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬ولايات‭ ‬أميركية‭ ‬عدة‭ ‬حيث‭ ‬عبرت‭ ‬أعمدة‭ ‬الدخان‭ ‬الكثيف‭ ‬المتأتية‭ ‬من‭ ‬ألبرتا‭ ‬الحدود‭.‬

ويواجه‭ ‬غرب‭ ‬كندا‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬ظواهر‭ ‬مناخية‭ ‬قاسية‭ ‬زادت‭ ‬حدّتها‭ ‬وتواترها‭ ‬بسبب‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭.‬