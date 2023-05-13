الدبلوم العالي يشكرون (الشرقية) للإستجابة

نقدم شكرنا وامتناننا إلى كادر قناة (الشرقية) الافاضل في برنامج (اهل المدينة) وكل الكادر خلف الكواليس من معدين ومصورين ومراسلين ومنتجين ومعدين بث والزميل الصحفي صفاء اسماعيل المحترم، وعمر الضاحي المحترم، والقديرة الاعلامية ازل السياب المحترمة والاعلامي سفيان المحترم، وكل كادر اهل المدينة الافاضل، لوقفتهم معنا بايصال اصواتنا للجهات المعنية واستجابة النداء وحل الموضوع بعد يوم واحد من المناشدة.ونشكر المختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى رأسهم وزير التعليم العالي نعيم العبودي، ورئيس جامعة المستنصرية لسرعة الاستجابة.ومبارك لكافة الطلبة الدبلوم العالي المعادل للماجستير على عودة التسمية والرسالة.

ونقدم جزيل شكرنا للمستشارية الامن القومي لاخذ المناشدة على محمل الجد والتحرك بشكل سريع وفوري وموضوعي لضمان حقوق الطلبة.مبارك لطلبة الدبلوم العالي المعادل للماجستير في برنامج تطوير موظفي الدولة.بعد ما مثلت الوجبة الصحفية إنعام العطيوي بالمناشدة عبر برنامج اهل المدينة ووعود الاعلامية ازل السياب بمتابعة الموضوع.نزف بشرى العدول عن التغيير المجحف وعودة التسمية بعد استماع الجهات المعنية للمناشدة.

خالص تقديرنا وشكرنا لمنبر قناة (الشرقية) ومؤسسها الاعلامي القدير الاستاذ سعد البزاز لافتتاحه هذا المنبر ليكون ملاذ لكل المهمومين والمضنكين من الشعب العراقي.بالغ شكرنا وتقديرنا.

{ اللجنة التنسيقية لطلبة الدبلوم العالي المعادل للماجستير