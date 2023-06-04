الدبكة الكردية تمتزح مع الجوبي والغناء العربي في مهرجان التآخي بأربيل

أربيل – امجاد ناصر

اقام كالري فيحاء للثقافة والفنون والأعلام بالتعاون مع المركز الثقافي لجامعة جيهان مهرجان التأخي للثقافة والفنون و الرسم الحر في مصايف شقلاوة مع أمسية غنائية للغناء العربي والكردي و زيارة الى أعرق الأماكن الأثرية في قلعة اربيل مع حفل فني امتزجت به الدبكة الكردية مع الجوبي و المقام والغناء العراقي الاصيل بصوت الفنان و الملحن نجاح عبدالغفور و بحضور الفنانة زهرة الربيعي من أجل أظهار الفسيفساء العراقية الملونة من جميع اطياف و مكونات المجتمع العراقي وتعزيز العلاقات بين النخب المثقفة في المحافاظات العراقية مع ابناء اقليم كردستان العراق. وقالت الفنانة التشكيلية والأعلامية فيحاء الأغا منسقة المهرجان و مؤسسة كالري فيحاء للثقافة والفنون والأعلام : بعد النجاحات التي قمنا بها سابقا بأقامة التجمعات للتعايش السلمي والمبادرات الثقافية والفنية في الموصل بعيون عراقية و مهرجان التعايش في جبال اربيل نلتقي اليوم بمهرجان التأخي للثقافة والفنون والرسم التشكيلي في مصايف مدينة شقلاوة التي استقبلت الوفد الذي يضم نخبة كبيرة من الفنانيين التشكيلين والمطربين والاعلاميين والمصورين و الناشطين والاكادميين من أغلب المحافظات لتوصيل رسالة للعالم بان الشعب العراقي بجميع اطيافة متوحدين ومحبين لوطنهم و لا توجد اي فوارق واختلافات بين المجتمع العراقي الواحد والجميع يعمل للسلام وللأزدهار من خلال الفن والثقافة الذي يجسد اسمى معاني التعبير من خلال فرشاة الرسم بيد الفنان التشكيلي واصوات الفنانيين التي تصدح بالحب والتأخي والسلام).

مؤسسة ثقافية

واشار مدير مؤسسة جامعة جيهان الثقافية التشكيلي برهان صابر( البداية كانت بأفتتاح المركز الثقافي لجامعة جيهان وتم تطوير المشروع ليكون المؤسسة الثقافية لجامعات جيهان في اربيل و دهوك والسليمانية و بابا كركر في كركوك ونأمل افتتاح جامعة جيهان في العاصمة بغداد واهدافها تطوير الثقافة والفنون في جميع انحاء العراق وخاصة دعم الشباب وليس فقط في اقليم كردستان وعلى المستوى الشخصي قبل جامعة جيهان كان من اهدافي أقامة المشاريع والمهرجانات الثقافية والفنية التي تجمع اطياف المجتمع العراقي وفي عام 2000 نظمنا مهرجان خطاب المودة الذي حضره نخبة كبيرة من المثقفين العراقيين لاني انظر الى العراق بلدي الذي انتمي اليه بلد التاريخ و الحضارة ويجب ان اقدم له هذه المشاريع الثقافية والفنية تعبيرا عن حبي له وهذا البيت التراثي في قلعة اربيل هو من مشاريع مؤسسة جامعة جيهان الثقافية كما لدينا كاليري كبير واخر اصغر منه في الجامعة لدعم الفنانيين فضلا الى اقامة الندوات و الجلسات وطباعة الكتب والعروض المسرحية والسينمائية ونعمل اولا بدعم شريحة الشباب بجميع الميادين).

عنوان جميل

و يضيف الفنان نجاح عبدالغفور (اتشرف بمشاركتي في هذا المهرجان الذي يحمل عنوانا جميلا للغاية مهرجان التاخي والهدف من اقامة مثل هذه المهرجانات هو لتعزيز المحبة والوئام بين ابناء الشعب العراقي الواحد الذي من خلاله التقينا بنخبة كبيرة من الفنانيين والتشكيليين والاعلامين والمصورين و الاكادميين و بعض الشخصيات من ناشطين مدنيين ومسؤولين لهم نظرة جميلة بتعزيز و نشر رسالة المحبة والسلام بين مكونات المجتمع العراقي التي لا تعترف بالمسميات الدخيلة التي تريد ان تنال و تعكر وحدة صف هذا النسيج المتكامل كما كنت جدا سعيدا بمشاركتي بالغناء بحفلتين في شقلاوة وقلعة اربيل التي حضرها جمهور غفير وغنى معي الطرب العراقي الاصيل فضلا على مشاركتي في مباراة بكرة القدم التي جمعت المشاركين بالمهرجان بين فريقي التآخي والتعايش وهذا ما لا يعرفه الجمهور عني كنت لاعب كرة قدم في بداياتي). كما تشير الفنانة نجلاء يوسف (من الصدفة الجميلة اقوم اليوم بالرسم وانا قادمة للمشاركة بالغناء باللغتين العربية والكردية لكن عندما شاهدت ادوات الرسم و قيام الفنانيين التشكيلين برسم لوحاتهم في هذه الاجواء الجميلة في مصايف شقلاوة التي ازورها لاول مرة احببت المشاركة بالرسم كوني فنانة تشكيلية بغض النظر عن كوني مغنية والاجمل في هذا المهرجان ان تلتقي وتتعرف على نخبة من جميع انحاء العراق لتبادل الخبرات وتكوين الصداقات). كما اشار مدير ادارة مجمع سفين كاردن السياحي في شقلاوة نور الدين حاجي : نحن دائما نحتضن مثل هذه النشاطات الثقافية والفنية وندعمها لانها تعبر عن ثقافة بلدنا و عبق المحبة والتآخي بين الجميع ومثلما تشاهدون جميع اطياف الشعب العراقي و بمختلف مسمياته يجتمعون اليوم في هذا المجمع السياحي وهم يصفقون معا على انغام واغاني الفنانيين العرب والاكراد وهذه هي الفرحة الحقيقية والصادقة لهذا الشعب الاصيل.