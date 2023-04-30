الدباغ يشيد بتجربة الامارات في ثقافة التسامح وينال تكريم مؤتمر السلام في بروكسل

بروكسل- الزمان: شارك الأكاديمي العراقي، الدكتور رياض الدباغ رئيس أكاديمية مانشستر الدولية، ورئيس الجامعة المستنصرية في العراق، سابقا، في المؤتمر الدولي السادس لثقافة السلام الذي انعقد في مدينة بروكسل عاصمة الاتحاد الأوربي للفترة من 28-29 أبريل 2023.

وفي مداخلة له في جلسات المؤتمر قال إن “دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة في انشاء وزارة”.

وزار المشاركون على هامش فعاليات المؤتمر، مقر البرلمان الأوربي ومتحف الاتحاد بمشارك شخصيات اعلامية ومنظمات حقوقية دولية وجمعيات مدنية.

والمؤتمر هو من أكبر التجمعات الدولية التي تعمل على تعزيز ثقافة السلام والتعايش في ظل الحروب الشاحنة التي تشهدها دول العالم.

وقال الدباغ خلال مداخلة له في جلسات المؤتمر أن “ثقافة السلام والتعايش والتسامح والاخوة الإنسانية تشكل ضرورة لمحاربة العنف وخطاب الكراهية والتعصب الديني والفكري من أجل عالم اكثر سلاما وتسامحا لضمان إعادة البناء لدول وشعوب العالم بشكل أفضل”.

ودعا الدباغ إلى “مجتمعات اكثر مرونة وشمولية، لان التسامح والتعايش والتراحم بين البشر هي من القيم الإنسانية العظيمة المشتركة بين شعوب العالم والتي حثت عليها كل الديانات”.

وأكد الدباغ على “أهمية وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لضمان نشر السلام والتسامح من المسارات المهمة التي يجب أن تتخذها الحكومات من أجل مستقبل اكثر سلاما وسعادة وتسامحا”.

وقال إن “دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة في انشاء وزارة التسامح ويدير هذه الوزارة بكفاءة متميزة الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان”.

ودعا الدباغ “دول العالم الى الاستفادة من خبرات دولة الإمارات العربية المتحدة في التسامح من أجل ترسيخ مبادئ السلام والتسامح والتعايش لبناء أجيال أكثر تضامنا وتسامحا للتوصل إلى عالم خال من العنف والكراهية”.

و كرم المؤتمر في ختام أعماله الدكتور رياض الدباغ بشهادة الشخصية الأكثر تأثيرا في ثقافة السلام، العام 2023.

والدباغ عمل في خلال عقدي الثمانينات والتسعينات رئيسا للجامعة المستنصرية في بغداد، وحصل على شهادة الشخصية الاكثر تأثير بثقافة السلام بالعالم لعام 2022 من المنظمة الاوروبية العربية للتبادل الثقافي البلجيكية.

وقدم كل من المجلس الدولي لحماية المواطنين الاوكراني، والمنظمة الاوروبية العربية للتبادل الثقافي البلجيكية، الشكر للدباغ على المشاركة في ملتقى بروكسيل السادس لثقافة السلام.

ومنحته ريم زونيكين مديرة الكنائس المعرفية الاوروبية، شهادة تقدير لمشاركته المميزة في المؤتمر.

المشاركة في ملتقى بروكسيل السادس لثقافة السلام في عاصمة الإتحاد الاوروبي بروكسل

درع المشاركة في المؤتمر الدولي السادس لثقافة السلام في عاصمة الإتحاد الاوروبي بروكسل