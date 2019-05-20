رئيس مجلس ديالى يدعو إلى إعفاء العائدين من ديون الكهرباء

الدايني تطالب بإيقاف إستيراد الحنطة عبر منفذ مندلي

ديالى ــ سلام الشمري

طالبت عضو مجلس النواب ، عن محافظة ديالى ناهدة الدايني وزيري الزراعة والتجارة بإيقاف استيراد الحنطة من منفذ مندلي – سومار ، فيما دعت الى تشكيل لجان تحقيقية . وقالت الدايني لــ (الزمان) ، انه (بعد المناشدات والاتصالات التي وصلت الينا من المزارعين في عموم مناطق محافظة ديالى وبالخصوص جنوب قضاء بلدروز حول ما يحدث من عمليات استلام الحنطة وتسويقها وشكاوى الفلاحين على دوائر الزراعة والتجارة في المحافظة واعتماد المحسوبية والمنسوبية في عملية الاستلام واحتساب الخطة الزراعية). ودعت الدايني ، الى (اعتماد الشفافية وعدم استيراد محصول الحنطة عن طريق منفذ مندلي- سومار اثناء موسم تسويق الحنطة العراقية الى سايلو بعقوبة وخان بني سعد ، اضافة الى تعويض المتضررين الذين تم حرق مزارعهم ) ، مؤكدة ان (عملية الحرق نفذت بفعل فاعل ).

لجنة تحقيقية

وطالبت الدايني ، بــ (بتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الموضوع في حالة ثبوت وجود عمليات محسوبية على حساب البعض ، فيما يخص تحديد مساحة الخطة الزراعية وانواعها او نوع الحنطة المقدمة او استقبال البعض ضد البعض الاخر). واشارت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى ، الى انه (سوف يكون لنا راي او إحالة المقصرين الى اللجان التحقيقية ، ايا كانت مناصبها ، وذلك من اجل عدم تكرار مثل هكذا حالات مستقبلا ، اضافة الى تشجيع الانتاج الوطني على حساب المستورد ) .وطالب رئيس مجلس محافظة ديالى، علي الدايني وزارة الكهرباء ، بإعفاء العائلات العائدة إلى مناطقها، من الديون المتراكمة عليها من قبل دائرة الكهرباء .

وقال الدايني ، لــ (الزمان) امس إنه (طالب وزير الكهرباء لؤي الخطيب، بإعفاء العائلات النازحة والعائدة إلى مناطقها المحررة من الديون المتراكمة عليها من قبل دائرة الكهرباء وتوفير المحولات الكهربائية لفك الاختناقات في المناطق ، اضافة الى توفير المحطات الكهربائية المتنقلة للمناطق المتضررة وتوفير آليات الى دائرة الكهرباء في المحافظة) . ودعا الدايني ، إلى (مناقشة موضوع توفير مبالغ مالية من قبل وزارة الكهرباء لغرض إنارة الطرق الرئيسية في عموم مناطق المحافظة ، وبما يتلاءم والوضع الامني الذي تعيشه المحافظة في الوقت الحاضر من استقرار ملحوظ ، لاسيما ونحن نعيش في الشهر الكريم الذي يتطلب توفير الاجواء الرمضانية الملائمة لأهالي المحافظة اسوة ببقية المحافظات الاخرى) .

اعفاء عوائل

من جانبها رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ديالى امل عمران دعت الى المطالبة بإعفاء العوائل النازحة والعائدة إلى مناطقها من الديون المتراكمة عليها من قبل دائرة الكهرباء ، اضافة الى توفير المحولات الكهربائية لفك الاختناقات في المناطق وتوفير المحطات الكهربائية المتنقلة للمناطق المتضررة وتوفير آليات الى دائرة الكهرباء في المحافظة ). واكدت عمران ، على (اهمية قضاء خانقين في هذا الجانب من توفير مبالغ مالية لغرض إنارة الطرق الرئيسية وتوفير الاليات والمحولات الكهربائية). الى ذلك اعلنت شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ، عن تحقيق مبيعات بلغت أربعة مليارات وثلاثمائة واثنان مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثين الف ومائتان وخمسون دينار خلال شهر نيسان الماضي . وقال مدير عام الشركة عبد الرسول محمد عارف في تصريح تلقته الــ (الزمان) أن (الشركة قامت خلال شهر نيسان بتجهيز العديد من شركات توزيع الكهرباء إضافة الى مجموعة من الجهات الأخرى بالمزيد من منتجاتها المتنوعة وبالأخص المحولات والمقاييس الكهربائية شملت 426 محولة كهربائية مختلفة الأنواع والسعات و 1809مقياس كهربائي بمختلف الأنواع والاطوار إضافة الى 1725متر من القابلو الضوئي) . واشار عارف الى ان (تحقيق هذه المبيعات جاء بدعم من وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري والمسؤولين في الوزارة وتعاون وزارة الكهرباء) .

واعلن مدير البيئة في محافظة ديالى عضو خلية الازمه عبد الله هادي الشمري، انه شارك خلية الازمه في استلام الحافلات التي ستستخدم فــــــي خطة الإخلاء والإسكـــــــان عند حالة الفيـــــــضانات والسيول والكوارث في المحافظة .

وقال الشمري لــ (الزمان)، انه (حسب توجيه ومتابعة محافظ ديالى رئيس خلية الأزمة في خطة الإخلاء والإسكان عند حالة الفيضانات والسيول والكوارث تم اكمال وزارة النقل بإرسال 10 حافلات للنقل). واضاف الشمري ، ان (الحافلات اصبحت جاهزة لأي حالة طارئة في حاله حدوث الازمات كذلك يمكن ان تستخدم لنقل الركاب داخل وخارج القضاء، اضافة الى انه يمكن تأجيرها في حال السفرات والمناسبات الأخرى).

واوضح الشمري ، انه (شارك في استقبال واستلام الحافلات مسؤول لجنه النقل العميد الحقوقي محمد التميمي مدير مرور المحافظة ومسؤول خليه الازمه ومدير دائرة النقل).