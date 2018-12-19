ثلاثة عوامل تؤدي لفقدان دونم زراعي يومياً في ديالى

الدايني: الأجهزة الأمنية قادرة على منع إنتشار المخدّرات

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اكد مجلس محافظة ديالى، ان الاجهزة الامنية في عموم مناطق المحافظة قادره على منع انتشار وباء المخدرات ، فيما اكدت نائبة عن محافظة ديالى عن وجود 3 اسباب تتسبب يوميا بفقدان دونم زراعي بالمحافظة. وقال رئيس مجلس المحافظة علي الدايني لــ (الزمان)، ان (الاجهزة الامنية قادرة على منع انتشار المخدرات في عموم مناطق محافظة ديالى من خلال الخطط الامنية المعدة من قبلها) ، مشيرا الى ان (السنوات الأخيرة شهدت رواجا ملحوظا لانتشار المخدرات بكافة انواعها في المحافظة عن طريق تداولها او مرورها الى محافظات اخرى).

تناول مخدرات

واضاف الدايني، ان (تجارة او تناول المخدرات لها مردودات سلبية على كافة فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب كونها تدمر حياتهم وتحمل الدولة وعوائلهم اعباءا مادية كبيره من اجل معالجتهم). واشاد الدايني ، بــ (دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن في قضاء بعقوبة مما ساهم بفتح عدد من الطرق ورفع الحواجز الكونكريتية ، مبينا حرص الادارة المحلية بتوفير الأمن للأهالي وتوعية الشباب على خطورة المخدرات ومروجيها، مشددا على الاجهزة الأمنية بالإسراع بنشر عناصرها للحد من المخاطر التي تواجه المحافظة). ومن جانب آخر كشفت النائب عن محافظة ناهدة الدايني ،عن 3 اسباب تتسبب يوميا بفقدان دونم زراعي بالمحافظة. وقالت الدايني لـ (الزمان)، ان (30 % من الايادي العاملة في ديالى تعتمد بالأساس على قطاع البستنة في تامين مصادر رزقها منذ عقود طويلة)، مؤكدا بأن (القطاع يمر باسؤا انتكاسة بالوقت الراهن). واضافت ، ان (ديالى تخسر دونم بساتين يوميا بسبب 3 اسباب رئيسية هي التجريف والآفات الزراعية بالإضافة الى عدم قدرة الكثير من المزارعين وخاصة في المناطق المحررة على الوصول الى بساتينهم بسبب الاجراءات المشددة ووجود مخاوف امنية تتمثل بالجماعات المتشددة والعبوات والالغام والمقذوفات الحربية). واشارت عضو مجلس النواب ، الى ان (خسارة قطاع البستنة باهظة لان اعادة احياءها تتطلب سنوات طويلة من الجهد والتعب) ، مؤكدة ( ضرورة الانتباه الى خطورة انتكاسة قطاع البستنة في ديالى وتأثيره في خلق اضافة اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل).

على صعيد اخر اعلنت دائرة صحة ديالى عن قيام قسم تفتيش المؤسسات الصحية ،باغلاق مذخر للأدوية والمستلزمات الطبية لمخالفته الضوابط ، فيما اكدت استمرار الحملات التفتيشية من اجل محاسبة المقصرين. وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (الزمان)، ان (فريقا من قسم التفتيش – شعبة المؤسسات الصحية الخاصة قام بجولة تفتيشية صباحية في قضاء بعقوبة لمتابعة الصيدليات وعملها) لافتا الى ان (اغلاق مذخر للأدوية والمستلزمات الطبية لمدة اسبوعين لمخالفته التعليمات والضوابط الصحية).

حملات تفتيشية

واكد مدير اعلام صحة ديالى (استمرار الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية من اجل محاسبة المقصرين وضمان اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في مجال عمل المؤسسات الصحية الخاصة والحكومية).

من جهة اخرى نفذت قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة محافظة ديالى وبالتعاون مع قوة من الفرقة الخامسة مداهمة وتفتيش قرى خضر كاو ومحمد شريح والمناطق الزراعية المحيطة بها في ناحية العظيم شمال شرق المحافظة. وقال مدير اعلام شرطة المحافظة العقيد غالب العطية لــ (الزمان)امس ان (العملية الامنية تهدف حسب المعلومات ألأمنية ألأستخبارية الدقيقة لملاحقة الخلايا ألأرهابية ومنعها من أيجاد ملاذات أمنة في هذه المناطق).

واضاف العطية، ان (مفارز ودوريات من اقسام شرطة الخالص وبني سعد والمنصورية والسلام والعظيم ومفارز من شعبة مكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على 11 مطلوباً وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم لعرضهم على القضاء).