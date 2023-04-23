الدانمارك تسحب قواتها من العراق وسوريا لمواجهة تهديدات دول مجاورة لها

وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية سحب جميع المتخصصين العسكريين التابعين لها من العراق وسوريا الذين شاركوا في عمليات ضد “داعش” .

وأصدرت الدفاع الدنماركية بياناً، جاء فيه: “قررت القيادة العسكرية الانسحاب والعودة إلى الدنمارك، ويرجع ذلك إلى أن عدد الإرهابيين من داعش قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وكذلك لأننا بحاجة إلى قواتنا في بلدنا”.

وقال الكولونيل بجارك لومبورغ، رئيس وحدة الدفاع الجوي الدنمركية جناح المراقبة الجوية، إن “القوة لمواجهة التهديدات التي نراها في جوارنا المباشر اليوم أهم بالنسبة لنا”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الناتو يراجع سياسته الدفاعية بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، تتطلب استراتيجية الناتو الجديدة من حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية عدم انتظار الدعم الأميركي في حالة وقوع هجوم روسي على بلدانهم، بل زيادة قواتهم لهزيمة روسيا إذا هاجمت حدودهم.

والدنمارك عضو في التحالف الدولي ضد داعش منذ تموز 2014 ولديها 300 جندي ومستشار عسكري في العراق وسوريا.