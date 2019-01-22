بغداد: ضبط 930 صهريج نفط مهرّب خلال 2018 والكشف عن الجناة مسؤولية القضاء

الداخلية: ضبط 930 صهريج نفط مهرّب خلال 2018 والكشف عن الجناة مسؤولية القضاء

فتحة مجارٍ تبتلع ثلاثة أشقاء صغار في الفلوجة

بغداد – الزمان

الانبار – نور الدين حميد

فجعت اسرة من قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الانبار بمصرع ثلاثة من ابنائها ابتلعتهم فتحة تصريف صحي (مجار) . وقال شهود عيان ان (ثلاثة أشقاء صغار السن لقوا حتفهم في حادث مأساوي في إحد احياء الفلوجة لدى وقوعهم في فتحة للصرف الصحي المجاري)، مؤكدين ان (الأهالي لم يستطيعوا انقاذ الأطفال الثلاثة جابر وثامر ومعتز بالسرعة اللازمة ما أدى الى وفاتهم).

وشارك الأهالي في تشييع الضحايا الثلاثة الى مثواهم الأخير وسط حزن بالغ.من جهة اخرى قتلت قوة أمنية أحد عناصر داعش ضمن قاطع سامراء بمحافظة صلاح الدين.وقال مركز الاعلام الأمني في بيان امس ان (قوة من قيادة عمليات سامراء تمكنت من قتل أحد عناصر داعش الإرهابية الملقب بسعد الدلة بعد نصب كمين محكم له شمال غرب مطار الضلوعية ضمن قاطع المسؤولية)، موضحا انه (عثر بجانب القتيل على ثلاث عبوات ناسفة وسلك تفجير ونضيدة سعة 9 فولت وبندقية).

وأكدت وزارة الداخلية حصول عمليات تهريب واسعة للنفط والمشتقات النفطية في اقليم كردستان، كاشفة عن ضبط 930 صهريجاً خلال العام الماضي وإلقاء القبض على سائقيها . وقال مدير اعلام شرطة الطاقة التابعة للوزارة المقدم احمد فاخر في تصريح امس ان (عملية تهريب النفط ومشتقاته كبيرة جداً وهناك ثلاث محافظات داخل إقليم كردستان خارج نطاق صلاحياتنا)، مشيرا الى (الشرطة داخل الإقليم هي المعنية بهذا الملف). وتابع (نحن لسنا مخترقين ونبذل جهداً لا نظير له في جميع الدوائر الأمنية إذ ان عملنا واسع جداً ويمتد من الشمال الى الجنوب)، مستدركا (لكننا لا ننكر وجود تهريب وخرق للأنابيب). واضاف فاخر (صادرنا 930 صهريجاً خلال 2018 وألقينا القبض على سائقيها غير اننا لا نستطيع تحديد الجهات التي تقف وراءها، فالتحقيق هو من يثبت ذلك)، موضحا (نحن نحقق على مستوى الصهريج، فقط من أين أتى والى أين يتجه، والقضاء هو الذي يصل الى الأشخاص الذين يقفون وراء التهريب) .واوضح ان (من يقومون بهذه الاعمال لديهم بعض الأحيان عيون ويرصدون تحركاتنا وأحيانا نجد الآليات فقط إذ ان الاراضي مفتوحة فنرى ان الانبوب المعد للتهريب ممدود لنحو ألف متر)، مطالبا الجميع بـ(الإبلاغ عن عمليات التهريب من اجل الضرب بيد من حديد على المهربين). كما اعلنت عن توقيف متهمين أثنين بالإعتداء على شرطي مرور في بغداد.وقال الناطق باسم الوزارة في بيان امس ان (وكيل الوزارة الأقدم عقيل محمود الخزعلي وجّه بتوقيف متهمين اثنين قاما بالاعتداء على شرطي مرور اثناء تأديته الواجب في جانب الرصافة ببغداد)، مضيفا ان (الخزعلي أكد ضرورة متابعة الحالة الصحية لرجل المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين وفتح تحقيق بالحادث).وتعرض الشرطي المذكور صباح اول امس الاثنين الى ضرب مبرح أثناء تأديته الواجب على يد عناصر في قوات مكافحة الشغب في ساحة الرصافي ببغداد. ونفت مديرية نجدة بغداد صحة ما نشر بشأن اغتصاب ثلاث فتيات لشاب.وقالت في بيان امس ان (بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده ان نجدة بغداد ألقت القبض على ثلاث فتيات قمن باغتصاب شاب يبلغ من العمر 16 سنة شرقي بغداد)، مؤكدة ان (هذا الخبر غير صحيح وغيــر مسند لمديرية نجدة بغداد ولا يوجد هكذا حادث).واوضحت ان (الخبر الصحيح الذي نشر سابقاً على موقعنا الرسمي مفاده ان دوريات شرطـة نجدة بغداد ألقت القبض على مغتصب طفلة بعد اختطافها بمدة قصيرة) . وتمكنت دوريات النجدة في وقت سابق من اعتقال شخص قام باختطاف طفلة من مواليد 2006 وممارسة الرذيلة معها وقالت الشرطة في حينه ان عملية الاعتقال جرت بدلالة والد الطفلة بعد تفتيش المنطقة وإلقاء القبض على الجاني الذي اعترف بما اسند اليه.