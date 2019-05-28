ضبط مقدّم شرطة متلبساً بإبتزاز منتسب مقابل غلق مجلس تحقيقي

الداخلية: زخم المراجعين جرّاء العيد والعطلة الصيفية وراء تأخر الجوازات

بغداد – قصي منذر

عزت وزارة الداخلية تأخر إصدار جوازات السفر في دوائر الجنسية ، الى كثرة الطلبات بسبب حلول العيد والعطلة الصيفية. ونقلت الوزارة عن مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء هيثم الغرباوي قوله في بيان ان (سبب التأخير في إصدار جوازات السفر يرجع لكثرة الطلبات عليها بسبب حلول عطلة العيد والعطلة الصيفية) وأضاف أن (المديرية قامت بتوزيع ألف دفتر جواز للمكاتب لحل الاختناق الحاصل في الجوازات ).

واكد الغرباوي أن (المديرية عازمة على توفير مئة ألف دفتر جواز خلال المدة المقبلة لسد طلبات المواطنين). من جهته دعا المفتش العام للوزارة جمال الأسدي مديرية الأحوال المدنية والجوازات الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة بيئة عمل تحفظ كرامة وحقوق المواطن الذي يراجع دوائر المديرية.ونقل البيان عن الاسدي قوله على هامش زيارة تفقدية للمديرية للاطلاع على واقع العمل فيها والمشاكل والمعوقات التي تعترضها اشادته بـ(الجهود التي تقدمها دوائر المديرية والتطور الكبير الذي تشهده)، داعياً الى (مزيد من التحديث والاستعانة بالمكننة الالكترونية، والسعي الجاد الى منع احتكاك المواطن بالعاملين في دوائر الدائرة من خلال اعتماد الحكومة الالكترونية لمنع حدوث حالات فساد وابتزاز قد يقوم بها بعض ضعاف النفوس في مقابل تقديم الخدمة التي كفلها القانون للمواطنين جميعا دون استثناء).وشدد الأسدي على(ضرورة التقليل من الروتين بما يضمن سرعة انجاز المعاملات والتخفيف عن المواطنين ضمن الأطر القانونية والضوابط المنصوص عليها)، متسائلاً عن (سبب تأخر اصدار الجوازات والبطاقات الوطنية في المدة الأخيرة). وأعلن مكتب المفتش العام للوزارة عن ضبط مقدم في شرطة بغداد متلبساً بالجرم المشهود بابتزاز منتسب مقابل غلق مجلس تحقيقي بحقه.وقال بيان للمكتب ان (معلومات وردت لمكتب المفتش العام مفادها تورط مقدم في قسم الشؤون القانونية التابعة لمديرية شرطة بغداد بقضايا فساد اداري ومالي تتعلق بعمليات ابتزاز ومساومة لمنسوبين مشكل بحقهم مجالس تحقيقية)، مبيناً ان (الضابط يقوم بابتزازهم بالمال مقابل غلق مجالسهم التحقيقية). وأوضح البيان ان (مكتب تفتيش شرطة بغداد تمكن من جمع المعلومات والادلة التي تدين الضابط المتهم، وضبطه متلبساً بابتزاز أحد المنتســـــــــــبين بمبلغ 7500 دولار أمريكي مقابل غلق المجلس التحقيقي الذي بحقه) مشيرا الى ( تدوين افادة المتهم المتضمنة اعترافه بجريمته ومساومته للمنتسب وصُدقت افادته واعترافه اصولياً).وألقت قوة أمنية القبض على مطلوبين لانتحالهما صفة ضابط في بغداد.وقال الناطق باسم الوزارة في بيان ان (مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة ألقت القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة 160 لانتحالهما صفة ضابط في القوات الأمنية، خلال عملية أمنية نفذت شمالي بغداد)، مؤكدا (إحالة المتهمين الى جهات الطلب بعد إكمال أوراقهما التحقيقية).