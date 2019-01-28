الداخلية: تعليمات عودة المفسوخة عقودهم ستصدر بتعاميم رسمية

بغداد – الزمان

حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات المواطنين المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع المشمولين بقانون الموازنة من الانجرار خلف الشائعات التي تطلقها عصابات النصب والاحتيال من اجل الحصول على أموال مقابل تسهيل عودتهم لوظائفهم. وقال المركز في تقرير امس أن (مفتش عام وزارة الداخلية جمال الاسدي أكد للمركز بأن اليات عودة المفسوخة عقودهم ستصدر بتعاميم رسمية اما عن الامانة العامة لمجلس الوزراء او بنقاط تنظيم ستعدها وزارة الداخلية حال نشر الموازنة بالجريدة الرسمية). ودعا المركز (المواطنين الى الإبلاغ عن هذه الحالات الى الجهات الرسمية من خلال الارقام المجانية المتوفرة لان خطر هذه العصابات لا يقل عن خطورة الارهابيين). على صعيد اخر قضت المحكمة الاتحادية العليا، بأن الزام قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 عدم انتخاب النقيب لاكثر من مرتين متتاليتين لا يخالف احكام الدستور، مبينة أن (هذا القانون شرّع في ظروف اعتيادية، واستقرت احكامه منذ نصف قرن ونيف). وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان امس إن (المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور قضاتها الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته). واضاف أن (المدعي، وبموجب عريضة دعواه، قد طلب الحكم بعدم دتسورية المادة 84 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 التي لا تجوّز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين). واشار، إلى أن (المدعي استند في طعنه إلى المواد 6، 14، 20 من الدستور، حيث وجدّ أن النص موضوع الطعن مخالف لهذه المواد الدستورية). ولفت، الى أن (المحكمة دققت هذه النصوص ووجدت أنها وردت على سبيل العموم، ومنها المادة 20 من الدستور التي كانت ضمن الاسانيد التي أوردها المدعي في طعنه، حيث تتكلم عن حق المواطن بالمشاركة في الشؤون العامة، وبالحقوق السياسية). وتابع أن (المحكمة رجعت إلى المادة 84 من قانون المحاماة، ووجدت أن هذا القانون (قانون خاص) ينظم شؤون شريحة محددة من المواطنين وهي شريحة المحامين، بدءا من انتمائهم الى النقابة حتى احالتهم على التقاعد). وذكر، أن (المحكمة أكدت أن خصوصية هذا القانون تبعاً للشريحة التي ينظمها، والذي شرّع في ظروف اعتيادية، واستقرت احكامه منذ نصف قرن ونيف، وهي احكام خاصة، ولا تعارض بوجودها مع المواد الدستورية التي أوردها المدعي وبناء عليه قررت المحكمة رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور).