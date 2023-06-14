الدفاع يستعد لإستقبال المفسوخة عقودهم

الداخلية تعلن التطوّع على 37 ألفاً و100 وظيفة بصفة عقد

بغداد – ابتهال العربي

أصدر وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، توجيهاً بشأن عودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الوزارة. وقال بيان أمس إن (العباسي وجه مراكز التدريب بالاستعداد لاستقبال المفسوخة عقودهم الشهر المقبل). وشدد العباسي على (تبسيط الإجراءات في آلية استقبالهم). وأعلنت وزارة الداخلية، عن فتح باب التطوع على ملاكها بصيغة عقد. وذكر بيان امس أن (التقديم فتح للتطوع في صفوف قوى الأمن الداخلي بصفة (رجل أمن – عقد) على ملاك الوزارة وبواقع 37 ألفاً و 100 عنصر يكون منهم 36100 ذكور وألف إناث ولجميع المحافظات شرطة محلية – مرور – دفاع مدني. ودعا (الشباب الراغبين بالتطوع بصيغة عقد في صفوف قوى الأمن الداخلي التقديم للمدة من 18 ولغاية 20 حزيران الجاريويكون التعاقد لمدة ثلاث سنوات وبراتب 500 الف دينار. واشار الى ان شروط وضوابط التعاقد تتضمن). أن يكون عراقياً ومن أبوين عراقيين، وإن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 22 سنة ويحتسب العمر من تاريخ، وأن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك، وأن يكون مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية وتقصي تعاطي المخدرات، وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة إرهابية والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وحاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية والمتوسطة حصراً. ودعا (المتقدمين من ذوي الشهداء تقديم ما يؤيد ذلك من مؤسسة الشهداء على أن يكون من الدرجة الأولى الزوج – الزوجة – الوالدان – الأولاد – الإخوة – الأخوات – أولاد الابن – أولاد البنت، فضلا عن المتقدمين من الفئات أبناء الضباط المستمرين بالخدمة والضباط المتقاعدين المنتسبين والأقليات تقديم ما يؤيد ذلك). واكد البيان (اعتماد الاستمارة الالكترونية في عملية التقديم عبر الموقع الالكتروني (WWW.MOI-JOBS.Iq) ويلزم المتقدم إرسالها الكترونيا على العنوان المذكور خلال مدة الإعلان وسيتم تبليغ من تتوفر فيهم الشروط وضوابط التعاقد بمكان وتاريخ المراجعة لغرض إجراء الاختبارات المقررة للفحص الطبي واللياقة البدنية وفحص تعاطي المخدرات ثم المقابلة عن طريق أرقام هواتفهم)، داعياً (المتقدمين الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بالتقديم في الاستمارة الالكترونية كونه سيتم من خلاله التبليغ لغرض الحضور لإكمال إجراءات التقديم. والتأكد من ظهور رقم الطلب بعد ملء الاستمارة والذي سيقوم النظام بتحويلك اليه تلقائياً).