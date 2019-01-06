حقوق الإنسان: تفحّم ست نزيلات والمركز يفتقر لبيئة معيشية صالحة

الداخلية تعد بإعلان نتائج التحقيق في حادث دار إيواء المشرّدات – بغداد – عبد اللطيف الموسوي

وعدت وزارة الداخلية بالكشف عن نتائج التحقيق في احداث دار تأهيل الأحداث الإناث في بغداد في غضون 48 ساعة، مؤكدة حصولها على كم من المعلومات الاستخبارية التي تؤشر وجود مشكلة بين ادارة الدار والنزيلات.

وشهدت دار ايواء الإناث في منطقة الاعظمية يوم الجمعة الماضي اندلاع اعمال شغب أسفرت عن اندلاع حريق ومصرع 6 نزيلات واصابة 6 أخريات. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في تصريح امس ان (القضية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشرطة المجتمعية ونحن لا نستطيع الدخول لدار تابعة الى دائرة أخرى وعملها يكمن في تمكين علاقة المجتمع مع القوات الأمنية)، مضيفًا (لقد تحدثنا مع الناجية من حادث الحريق الذي تعرضت له دار الإيواء وستعلن نتائج تحقيق خبراء التحقيق الجنائية في غضون 48 ساعة).

تفاصيل كثيرة

وأوضح انه (من خلال التحقيقات مع جميع الموجودات في الدار ابتداء من مديرة الدار الى الفتاة الناجية تبين ان هناك مشكلة بين الفتيات والإدارة أدت الى حدوث اعمال الشغب)، مضيفاً ان(هناك تفاصيل كثيرة بهذا الشأن والداخلية ليست طرفا في الموضوع، لكننا لدينا كم من المعلومات الاستخبارية بهذا الشأن). وبحسب معن فإن (هناك سلبيات في القضية، لكن القضية معروضة لدى قاضي الخفر وبانتظار القاضي المختص اليوم الاثنين لإعطاء البوصلة التحقيقية). من جهته قال مدير الدائرة القانونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ان(احداث الشغب حصلت في دار تأهيل الاحداث للإناث التي تضم من 50 الى 60 نزيلة بعضهن صادر بحقهن احكام قضائية، وقانون النزلاء والمودعين يفرض علينا ايداعهن بهذه الدار ولا يخرجن الا بقرار)، مضيفًا ان(الدار فيها خليط من المشردات ومحكومات قضائية، الا ان من تنتهي محكوميتها، بحسب القانون، لا تمنح الحرية الا عند بلوغها 22 عاما او تتزوج او تحصل على فرصة)، مؤكدًا (تشكيل لجنة تحقيقية لكشف حقيقة الموضوع). وأكد الركابي (توفير جميع مستلزمات العيش الرغيد في هذه الدار)، مشيرًا الى ان هذا الامر يتضح (من نتائج التحقيق التي دونت من افادة 16 معنيًا بالموضوع). وكانت الوزارة قد اعلنت على لسان وكيلها فالح العامري في مؤتمر صحفي، أن (المعلومات الأولية تشير إلى قيام الفتيات الست باعتصام قبل قيامهن بإحراق إحدى الغرف وإغلاقها عليهن من الداخل مطالبات بالخروج من الدار، بعد اتمامهن مدد محكوميتهن التي قضينها بسبب تهم متعددة في سجن المحكومات الإناث التابع لوزارة العدل قبل تحويلهن إلى دار التأهيل وفقا للقانون).

مستلزمات العيش

في المقابل، قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي ان(دار إيواء المشردات خالية من الإنسانية ولا تتوفر فيها مستلزمات العيش الكريم)، مضيفا (لقد زرنا هذه الدار مرات عدة وهي دار للتأهيل او إيواء وليست دارا للاحتجاز ولا توجد أي بيئة معيشية صالحة وهناك تقييد كامل للحرية وعدم وجود ضمانات للتعامل الانساني مع المشردات). وبحسب الغراوي فإن(الدار قديمة البناء ولات على تأهيل، ووزارة العمل ربطت هذه الدار بدائرة ذوي الاحتياجات الخاصة). بدورها قالت عضو اللجنة فاتن الحلفي ان (لجنة تحقيقية جرى تشكيلها للتحقيق في الحادث اكدت في تقرير مفصل تفحم 6 من الفتيات داخل الغرفة جراء الحريق). واضافت (لقد اقترحنا على مدير عام دائرة الرعاية نقل الفتيات الناجيات الى دار حديثة)، كاشفة عن(نجاة 50 فتاة وتشخيص مسببات عديدة)، موضحة ان (مفوضية حقوق الانسان لديها فرق رصدية شخصت فعلا وجود ضغوطات نفسية لكن لا يوجد مؤشر خطير بأن الوضع يمكن ان يصل الى اندلاع حريق).وعللت أسباب اعمال الشغب بـ(عدم وجود مراكز ترفيه ورعاية للفتيات المشردات وضعف الإدارة التي كان لها دور كبير في حصول حالة الانتحار، بالإضافة الى مسؤولية حراس الإصلاح باستفحال حالة الشغب).