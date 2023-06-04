النزاهة: محاسبة ضباط ومسؤول اسبق لإختلاس أكثر من 100 مليون دينار

الداخلية تسمح للمديرين العامين فأعلى بشراء مسدس

بغداد – قصي منذر

شملت وزراة الداخلية، الموظفين المدنيين المستمرين بالخدمة من درجة مدير عام فما فوق، بالحصول على مسدس لقاء ثمن. وقالت الوزارة في اعمام تضمن آلية التقديم على شراء مسدس نوع جي أس ان (قرارات صندوق شهداء الشرطة المصادق عليها من قبل الوزير وضعت آلية جديدة لبيع السلاح والفئات المشمولة بالشراء). وحددت الآلية الفئات المشمولة بضباط الوزارة المستمرين بالخدمة من رتبة ملازم فما فوق، وضباط الوزارة المحالين على التقاعد من رتبة مقدم فما فوق. واشترطت الالية أيضاً ملء استمارة خاصة، وان لايتعارض ترويج اي معاملة مع نص المادة 6 أولاً من قانون الاسلحة رقم 51 لسنة 2017. وضبطت هيئة النزاهة العامة، عدداً من الضباط والمنتسبين في شرطة صلاح الدين، بتهمة التواطؤ مع احد المقاولين، مشيرة الى عدم إلزامه بتنفيذ جميع فقرات احد المشاريع المشرفين عليها. وقالب يان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة التحقيقات في الهيئة، باشرحسب مذكرة قضائية، بتشكيل فريق للتقصي عن معلومات بشأن القضية)، مبيناً انها (كشفت عن اتفاق بين شرطة صلاح الدين مكلَّفين بالإشراف على مشروع بناء مقرّ فوج الطوارئ الثاني عشر في بيجي، مع المقاول والــسماح له بالـبناء فـوق الأسس القـديمة، وعدم إلزامه بتنفيذ جميع الفقرات المُشار إليها في الكشف التخميني للمشروع، ونهب 592 مليوناً و250 الف دينار)، واوضح ان (فريق المكتب، بعد إجراءه جميع التحرّيات، ضبط رئيس واعضاء لجنة الإشراف [في دائرة المهندس المقيم، والمدير المفوض لإحدى شركات المقاولات العامة، كاشفاً عن معاملة الصرف والصك الخاصَّين بالمشروع)، واضاف ان (المبلغ المذكور يمثل قيمة الفرق بين الأعمال المُنفذة من قِبل المقاول على ارض الواقع، وبين المبلغ المصروف، والمبلغ المصروف للمقاول كسلفة أولى يقدر بأكثر بمليار و 325 مليون دينار)، مشيراً الى ان (الهيئة نظمت محـضر الـضبــط فـي العملية، ووقدمت جـميـع الاثباتات الى قاضي التحــقيق المختص، الذي بدوره قرر تـوقيف المتَّهمين على ذمة التحقيق، استناداً الى احكام المادة 340 من قانون العقوبات).

إيقاف مدير

واوقفت النزاهة مدير بلدية سامراء الأسبق، إثر تلقيه مبالغ مالية من صاحب مشروع سكني. وقال بيان امس ان (النزاهة اصدرت امر توقيف بحق مدير بلدية سامراء الأسبق، بتهمة الرشا، واصدار حكم التوقيف من قبل قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصَّة في قضايا النزاهة، بعد مثوله لأمر الاستقدام الصادر بحقه وسماع اقواله)، ولفت الى ان (الامر جاء على خلفيّة الشكوى المقدَّمة من مدير احد المشاريع السكنية التي تفيد بأن المشتكي سلَّم 500 مليون دينار الى المتهم، عندما كان يشغل منصب مدير بلدية سامراء عن قيمة الأرض المضافة للمشروع، لتقييدها في حسابات البلدية، ثم سلب المبلغ لحسابه الخاص دون تسليمه للحسابات)، وتابع ان (المحكمة اوقفته استناداً احكام المادة 307 من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدَّل). وكشفت الهيئة عن تلكؤ ومخالفات في تنفيذ مشاريع واختفاء سجلات رسمية، في محافظة نينوى. وبحسب البيان فأن (دائرة التحقيقات وجدت مخالفات وتلكؤ في عدد من المشاريع، والمخالفة بمواد مشمولة بالإعفاءات الكمركية بكميات تفوق الحاجة، فضلاً عن سرقة سجلات عائدة لبلدية الموصل، ورصدت مخالفات في تنفيذ مشروع تجهيز ونصب منظومة الكاميرات في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة الموصل)، واضاف ان (التحقيقات ضبطت عقد استثمار مصنع البان الموصل المُحال الى إحدى شركات المقاولات العامة، أواخر العام الماضي، اى جانب تلكؤ واضح ومخالفات في بنود العقد، واستيراد كميات كبيرة من الحديد والمواد الإنشائيَّة، المشمولة بالإعفاءات الكمركية)، مشيراً الى (سرقة سجلات عائدة الى مديرية بلدية الموصل)، واوضح انه (تم تنفيذ عملية اخرى في مصرف الرافدين، بالجانب الأيمن من المدينة، حيث تم ضبط اصل صك محرر من قبل حسابات مديرية ماء نينوى لحساب شخص خلافاً للقانون، بعد وفاة المُستفيد).

سرقة سجلات

من جانب اخر، ضبطت الهيئة العامة للكمارك، في المنطقة الشمالية 36 شاحنة مخالفة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية، ضبط 36 شاحنة تحمل مواداً متنوعة من علب البلاستك، وكاشي فرفوري و سيراميك، ومبردات ومواد غذائية متنوعة واليات واجهزة لتحضير الفواكه، و سماد داب واضافات علفية، واجزاء معمل طحين ومنظفات واجهزة تبريد، ومستلزمات طبية وزراعية، جميعها مخالفة للضوابط)، وضبطت الكمارك في وقت اخر، ثمان شاحنات عند مداخل مدينة الرمادي. وبحسب البيان فإن (القسم في مديرية كمرك المنطقة الغربية ضبط الشاحنات محملة بمواد لاصق سيراميك وسجاد ميكانيكي وحلويات وثلاجات واثاث وغيرها، مخالفة للشروط الاستيرادية)، ولفت الى (اتخاذ الاجراءات القانوينة بحق المتهمين بالتعاون مع شرطة الكمارك). من جهتها، انقذت قوات الشرطة الاتحادية، شاباً حاول الانتحار برمي نفسه من على جسر السنك في بغداد. وذكر بيان امس ان (مفارز اللواء السابع الفرقة الثانية للشرطة الاتحادية، بإسناد الاستخبارات، انقذت شخصاً كان يحاول الانتحار عبر القفز من جسر السنك في منطقة الباب الشرقي، حيث التحفظ على سلامته وتسليمه للجهات المختصة). ونفذت الشرطة عمليات تفتيش واسعة، مؤكدة اعتقالها عشرة متهمين مع اسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة في بغداد. واوضح البيان ان (الشرط والجهد الاستخباري، ضبطوا ثلاث بندقيات واربعة مسدسات ومخازن ، ودروع والات جارحة، في منطقة الحرية عن ضبط 3 بندقية مختلفة الانواع ، 4 مسدس ، 3 مخزن ، حقيبة، 4 درع نسيجي، 3 آلة جارحة مختلفة)، مبيناً ان (القوة اعتقلت عشرة متهمين بتعاطي المخدرات وحيازة كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة، وادوات تعاطي)، وتابع ان (الشرطة احالت المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإستكمال التحقيقات والاجراءات اللازمة بحقهم).