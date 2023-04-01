الداخلية ترفع سيطرة التاجي بعد توجيه تسهيل مرور المواطنين

العطا يؤكّد إهتمام الحكومة بتسريع أعمال مشاريع مداخل بغداد

بغداد – ابتهال العربي

وجَّه رئيس الوزراء، محمد السوداني، بإيجاد معالجات فورية للأعمال بمدخل بغداد التاجي، لوضع حلول للمعوقات التي تواجه الطريق، وتزويده بموقف اسبوعي لكشف نِسب الانجاز، بحسب محافظة بغداد. وقال المحافظ محمد جابر العطا، ان (العمل سيتم وفق جدول زمني لإستكمال جميع مشاريع بغداد)، مبيناً ان (السوداني اوعز بوضع الحلول للحمولات الثقيلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ودائرة المرور لمعالجة مشكلة الحمولات الكبيرة التي اوقعت الاضرار بالطرق).

مداخل العاصمة

واضاف انه (وجّه بمعالجة التلكؤ في مشاريع مداخل العاصمة بالتعاون مع الشركة المُنفذة ،وشدد على تزويده بوقف اسبوعي يشمل تفاصيل الانجاز بالمشاريع). من جانبها ،اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان مشروع مداخل بغداد سيتضمن نقاط تفتيش إلكترونية وكاميرات. وذكر المتحدث بأسم الامانة العامة، حيدر مجيد، في تصريح امس ان (مشروع تطوير وتأهيل مداخل بغداد يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية المهمة التي تحظى بإهتمام حكومي مباشر بضمن الاعمال التي تعالج ازمة الاختناقات المرورية في العاصمة)، موضحاً ان رئيس الوزراء بحث مع الجهات المُشرفة، تفاصيل المشروع والوقوف على العوائق والمشكلات لتذليلها وحلها)، واكد مجيد ان (نسب الإنجاز في مداخل العاصمة متفاوتة، بينها مدخلا بغداد واسط وبغداد ديالى، تتراوح بين 55 الى 60 بالمئة)، مضيفاً ان (الاعمال التطويرية تتضمن إنشاء بوابات رئيسة لمداخل بغداد، طول كل مدخل يتراوح بين 25 الى 30 كيلومتر، فضلاً عن تأهيل الطرق وتوسعتها وإكسائها، وإنشاء جزرات وتشجير الأرصفة)، ولفت الى ان (المداخل ستتضمن بوابات بتصاميم حديثة ونقاط تفتيش إلكترونية مجهزة بكاميرات مراقبة، وهنالك مقترحاً لشمول هذه المشاريع بساحات للتبادل التجاري).

عبور مركبات

وتابع ان (مدخل بغداد واسط سيتضمن مجسّرات لعبور المركبات من الجانبين، وطريقين رئيسين وممرين جانبيين ثانويين لسلك السيارات الطرق الفرعية)، ونوه الى ان (العمل مستمر في مشاريع تطوير مداخل العاصمة، من قِبل شركات دائرة الطرق والجسور في الاعمار والاسكان، وفق التوقيتات الزمنية بالعقد المُبرم مع الشركات). على صعيد متصل، استكملت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اعمال الخط الناقل للماء بمشروع ماء الزهور المركزي في بغداد، حيث وصلت نسبة الإنجاز الى 88 بالمئة. وقال بيان امس ان (الملاكات العاملة تقترب من إنهاء تنفيذ الخط الناقل للماء بالمشروع)، لافتاً الى انه (سيسهم بتوفير الماء الصالح للشرب لنحو 800 الف نسمة من اهالي الزهور والمناطق المجاورة للقضاء)، واوضح ان (المشروع تنفذه المديرية العامة للماء التابعة للوزارة، بطاقة تصميمية تبلغ 10 الاف متر مكعب في الساعة، على مساحة 64 دونماً). ورفعت القوات الامنية سيطرة التاجي شمال بغداد، استناداً الى توجيه رئيس الوزراء محمد السوداني. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (القوات الأمنية باشرت برفع السيطرة بالتزامن مع الاجتماع الذي عُقد لمناقشة تنفيذ الاعمال في مشاريع المداخل الاربعة لبغداد)، مبيناً ان (السوداني بحث مع الجهات المسؤولة الاسراع بأنجاز مشاريع الطرق وانهاء التلكؤ في مشاريع مداخل العاصمة والتعامل مع الشركات المُتلكئة)، ولفت الى (ضرورة زيادة اوقات العمل ليكون بثلاث دفعات على مدار اليوم، فضلاً عن اهمية تعاون وزارتي الداخلية والدفاع والعدل برفع جميع التعارضات التي تعرقل سير المشاريع خلال اسبوعين).