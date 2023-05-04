اعتقال رجل وزوجته اثناء محاولة بيع طفليهما بالانبار في العراق

بغداد/ الزمان: أعلنت و كالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الخميس، القبض على رجل وزوجته اثناء محاولتهما بيع طفليهما بـ150 الف دولار بالانبار.

وذكرت الوكالة في بيان ورد الى الزمان، ان “مفازر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالاعضاء البشرية، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود احد المتهمين يحاول بيع اطفاله ولد وبنت مقابل مبلغ مالي مقدارة (150) الف دولار”.

واضافت، انه “تم تشكيل فريق عمل مختص من مفازر وكالة الاستخبارات واستدراج المتهم من محافظة ديالى الى محافظة الانبار والقبض عليه بالجرم المشهود مع زوجته اثناء قيامهما بعملية الاتجار وانقاذ الطفلين وافشال نوايا ذويهما الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي”.

واكدت انه “تم عرض الاوراق التحقيقيه امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهما وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات”.