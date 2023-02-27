الداخلية‭ ‬المغربية‭ ‬تفرض‭ ‬نظام‭ ‬المراقبة‭ ‬بالكاميرات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المصالح

الرباط عبدالحق بن رحمون
بعد أن تراجع مفهوم الطبقة المتوسط بالمغرب، بعد تداعيات غلاء الأسعار والتضخم، السؤال المطروح الآن، من المتضرر ومن الرابح من تراجع أسعار العقار بالمغرب الذي عرف تراجعا خلال سنة 2022 بنسبة 0.7 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021 .. هل هم الأبناك والمقاولات أم الأسر المغربية التي تعاني من فوائد قروض السكن، وخصوصا ما يعرف بقروض السكن الاقتصادي ؟
وسجل في هذا الاطار، التقرير الذي أعده كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية هذا التراجع، هذا ما يدعو إلى الانتباه بعد أن كان في وقت قريب، قطاع العقار هو الأكثر رواجا ونشاطا، وسجل التقرير المذكور أن مدينة الدار البيضاء سجلت أقوى الانخفاضات. وأشار التقرير انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة ، فيما انخفضت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، وذلك مقابل ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة. ويأتي ذلك في الوقت الذي انخفض مجموع المعاملات، بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة . من جهة أخرى، من أسباب قوة ونجاح وزارة الداخلية بالمغرب، وتميزها عن باقي الدول العربية أنها تتوفر على عيون لاتنام (الشيوخ والمقدمين والعريفات…) التي تسجل أبسط الأمور، وأدقها وبكل التفاصيل، لكن هذه العيون البشرية التي لاتنام ستنضاف إليها كاميرات المراقبة على الشوارع والفضاءات العمومية . بقية الخبر على الموقع
وأول من استعمل كاميرات المراقبة بالمغرب هم الأبناك والقنصليات، والمناطق التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، ومؤخرا صار تعميم كاميرات المراقبة ونصب أجهزتها بالقرب من محطات الترامواي بالدارالبيضاء والرباط وجميع المدارات، والشوارع والفضاءات العـمـومـيـة بغـيـة تعزيـز الأمن ومحاربة الجريمة.
وقالت مصادر (الزمان) أن مشروع تعميم وتثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بالمغرب يستهدف بكل من عمالات وأقـالـيـم فـاس ومراكش وأكـاديـر وطـنـجـة ومـولاي يعقوب والـحـوز والـصـويـرة وخـنـيـفـرة والحسيمة وشفشاون وتـطـوان ، فضلا عن مشروع آخر في طـور الـدراسـة والإنجـاز على مستوى 12 إقليما.
على صعيد آخر، دعا مشاركون في مناظرة وطنية انعقدت بالرباط إلى ضرورة إصلاح وإدخال تعديلات جديدة على مدونة الأسرة المغربية بعد مضي قرابة 20 سنة عن اعتمادها، لتواكب تحولات المجتمع المغربي، وتتلائم مع القوانين الجاري بها العمل بعد المصادقة على دستور سنة 2011.
هذه المناظرة المنظمة من طرف المجموعة الدولية للتواصل، تحت شعار «المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية» وبتعاون مع المركز الدولي الدبلوماسي، وبدعم من مؤسسة «فريديرش ناومان» .
وفي سياق متصل، شددت منظمات نسائية حقوقية وأخرى تمثل تنظيمات موازية للأحزاب السياسية إلى ضرورة فتح نقاش عمومي حول الإصلاحات والتعديلات التي يمكن إدخالها على المدونة، وذلك في إطار التجاوب مع مضامين خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. وأجمعت بيانات وتقارير لمنظمات نسائية تقديمة خلال عقدها ندوات ولقاءات في الموضوع «على ضرورة مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، وإدخال إصلاحات عميقة ودقيقة على مختلف فصولها، من الفصل الأول إلى الفصل 400 لأجل الوقوف على النواقص والثغرات بهدف تجاوزها، وتقديم مقترحات تؤهل المدونة لمسايرة التحولات المجتمعية المتسارعة. وينتقد حقوقيون وخبراء أن مدونة الأسرة بالمغرب أبانت خلال 20 سنة عن محدوديتها من الناحية العملية والتطبيقية بالنظر لوجود ثغرات في النص القانوني لابد من إصلاحها، تطبيقا للوساطة الأسرية، وتفاديا للتشتتات الأسرية.
ومن وجهة، ترى نساء فاعلات حقوقيات ، أن مدونة الأسرة بالمغرب بعد مايقارب 20 سنة من التطبيق، والأحكام القضائية على المدونة عند تطبيقها، وقع انقلاب على بنودها المتطورة فتعطلت نهائيا مساطر الحد من تعدد الزوجات، وصار تزويج الطفلات يتم حتى دون استشارة الطفلة، وارتفعت نسبة المتزوجات من هذه الفئة ونسبة طلاقهن ونسبة الوفاة عند الأمومة، مما جعل النيابة العامة تستيقظ وتجري دراسة.