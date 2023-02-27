الداخلية‭ ‬المغربية‭ ‬تفرض‭ ‬نظام‭ ‬المراقبة‭ ‬بالكاميرات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المصالح

الرباط‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

بعد‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬مفهوم‭ ‬الطبقة‭ ‬المتوسط‭ ‬بالمغرب،‭ ‬بعد‭ ‬تداعيات‭ ‬غلاء‭ ‬الأسعار‭ ‬والتضخم،‭ ‬السؤال‭ ‬المطروح‭ ‬الآن،‭ ‬من‭ ‬المتضرر‭ ‬ومن‭ ‬الرابح‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬العقار‭ ‬بالمغرب‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬تراجعا‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ .. ‬هل‭ ‬هم‭ ‬الأبناك‭ ‬والمقاولات‭ ‬أم‭ ‬الأسر‭ ‬المغربية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬قروض‭ ‬السكن،‭ ‬وخصوصا‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بقروض‭ ‬السكن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬؟‭ ‬

وسجل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬أعده‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬المغرب‭ ‬والوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمحافظة‭ ‬العقارية‭ ‬والمسح‭ ‬العقاري‭ ‬والخرائطية‭ ‬هذا‭ ‬التراجع،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬الانتباه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب،‭ ‬قطاع‭ ‬العقار‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬رواجا‭ ‬ونشاطا،‭ ‬وسجل‭ ‬التقرير‭ ‬المذكور‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬سجلت‭ ‬أقوى‭ ‬الانخفاضات‭. ‬وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬العقارات‭ ‬السكنية‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭,‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬العقارات‭ ‬الموجهة‭ ‬للاستخدام‭ ‬المهني‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭,‬7‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬وذلك‭ ‬مقابل‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الأراضي‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭,‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬انخفض‭ ‬مجموع‭ ‬المعاملات،‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭,‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬نتيجة‭ ‬لانخفاض‭ ‬مبيعات‭ ‬العقارات‭ ‬السكنية‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭,‬4‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬والقطع‭ ‬الأرضية‭ ‬بنسبة‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬والعقارات‭ ‬الموجهة‭ ‬للاستخدام‭ ‬المهني‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭,‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ . ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬قوة‭ ‬ونجاح‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالمغرب،‭ ‬وتميزها‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أنها‭ ‬تتوفر‭ ‬على‭ ‬عيون‭ ‬لاتنام‭ (‬الشيوخ‭ ‬والمقدمين‭ ‬والعريفات‭…) ‬التي‭ ‬تسجل‭ ‬أبسط‭ ‬الأمور،‭ ‬وأدقها‭ ‬وبكل‭ ‬التفاصيل،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬العيون‭ ‬البشرية‭ ‬التي‭ ‬لاتنام‭ ‬ستنضاف‭ ‬إليها‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬على‭ ‬الشوارع‭ ‬والفضاءات‭ ‬العمومية‭ . ‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

وأول‭ ‬من‭ ‬استعمل‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬بالمغرب‭ ‬هم‭ ‬الأبناك‭ ‬والقنصليات،‭ ‬والمناطق‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لإجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة،‭ ‬ومؤخرا‭ ‬صار‭ ‬تعميم‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬ونصب‭ ‬أجهزتها‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬الترامواي‭ ‬بالدارالبيضاء‭ ‬والرباط‭ ‬وجميع‭ ‬المدارات،‭ ‬والشوارع‭ ‬والفضاءات‭ ‬العـمـومـيـة‭ ‬بغـيـة‭ ‬تعزيـز‭ ‬الأمن‭ ‬ومحاربة‭ ‬الجريمة‭. ‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ (‬الزمان‭) ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬تعميم‭ ‬وتثبيت‭ ‬أنظمة‭ ‬للمراقبة‭ ‬باستعمال‭ ‬الكاميرات‭ ‬بالمغرب‭ ‬يستهدف‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬عمالات‭ ‬وأقـالـيـم‭ ‬فـاس‭ ‬ومراكش‭ ‬وأكـاديـر‭ ‬وطـنـجـة‭ ‬ومـولاي‭ ‬يعقوب‭ ‬والـحـوز‭ ‬والـصـويـرة‭ ‬وخـنـيـفـرة‭ ‬والحسيمة‭ ‬وشفشاون‭ ‬وتـطـوان‭ ‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬طـور‭ ‬الـدراسـة‭ ‬والإنجـاز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬12‭ ‬إقليما‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬دعا‭ ‬مشاركون‭ ‬في‭ ‬مناظرة‭ ‬وطنية‭ ‬انعقدت‭ ‬بالرباط‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إصلاح‭ ‬وإدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬المغربية‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬قرابة‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬عن‭ ‬اعتمادها،‭ ‬لتواكب‭ ‬تحولات‭ ‬المجتمع‭ ‬المغربي،‭ ‬وتتلائم‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬دستور‭ ‬سنة‭ ‬2011‭.‬

هذه‭ ‬المناظرة‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية‭ ‬للتواصل،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬المغرب‭ ‬بالمؤنث‭: ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬بين‭ ‬استعجالية‭ ‬الإصلاح‭ ‬والمقاومات‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‮»‬‭ ‬وبتعاون‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬فريديرش‭ ‬ناومان‮»‬‭ .‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬شددت‭ ‬منظمات‭ ‬نسائية‭ ‬حقوقية‭ ‬وأخرى‭ ‬تمثل‭ ‬تنظيمات‭ ‬موازية‭ ‬للأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬نقاش‭ ‬عمومي‭ ‬حول‭ ‬الإصلاحات‭ ‬والتعديلات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬إدخالها‭ ‬على‭ ‬المدونة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬مضامين‭ ‬خطاب‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬العرش‭. ‬وأجمعت‭ ‬بيانات‭ ‬وتقارير‭ ‬لمنظمات‭ ‬نسائية‭ ‬تقديمة‭ ‬خلال‭ ‬عقدها‭ ‬ندوات‭ ‬ولقاءات‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬‮«‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مراجعة‭ ‬شاملة‭ ‬لمدونة‭ ‬الأسرة،‭ ‬وإدخال‭ ‬إصلاحات‭ ‬عميقة‭ ‬ودقيقة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬فصولها،‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬الفصل‭ ‬400‭ ‬لأجل‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬النواقص‭ ‬والثغرات‭ ‬بهدف‭ ‬تجاوزها،‭ ‬وتقديم‭ ‬مقترحات‭ ‬تؤهل‭ ‬المدونة‭ ‬لمسايرة‭ ‬التحولات‭ ‬المجتمعية‭ ‬المتسارعة‭. ‬وينتقد‭ ‬حقوقيون‭ ‬وخبراء‭ ‬أن‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬بالمغرب‭ ‬أبانت‭ ‬خلال‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬عن‭ ‬محدوديتها‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬العملية‭ ‬والتطبيقية‭ ‬بالنظر‭ ‬لوجود‭ ‬ثغرات‭ ‬في‭ ‬النص‭ ‬القانوني‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬إصلاحها،‭ ‬تطبيقا‭ ‬للوساطة‭ ‬الأسرية،‭ ‬وتفاديا‭ ‬للتشتتات‭ ‬الأسرية‭.‬

ومن‭ ‬وجهة،‭ ‬ترى‭ ‬نساء‭ ‬فاعلات‭ ‬حقوقيات‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬بالمغرب‭ ‬بعد‭ ‬مايقارب‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬التطبيق،‭ ‬والأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬على‭ ‬المدونة‭ ‬عند‭ ‬تطبيقها،‭ ‬وقع‭ ‬انقلاب‭ ‬على‭ ‬بنودها‭ ‬المتطورة‭ ‬فتعطلت‭ ‬نهائيا‭ ‬مساطر‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات،‭ ‬وصار‭ ‬تزويج‭ ‬الطفلات‭ ‬يتم‭ ‬حتى‭ ‬دون‭ ‬استشارة‭ ‬الطفلة،‭ ‬وارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬المتزوجات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬ونسبة‭ ‬طلاقهن‭ ‬ونسبة‭ ‬الوفاة‭ ‬عند‭ ‬الأمومة،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تستيقظ‭ ‬وتجري‭ ‬دراسة‭.‬