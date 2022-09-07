الخيارات تضيق بعد اعلان أعلى محكمة عراقية: لا نملك صلاحية حل البرلمان

‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

‭ ‬تعقد‭ ‬المشهد‭ ‬العراقي‭ ‬امس‭ ‬وباتت‭ ‬الخيارات‭ ‬محدودة‭ ‬ومحشورة‭ ‬في‭ ‬زاوية‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬او‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬القيادي‭ ‬الكردي‭ ‬هوشيار‭ ‬زيباري‭ ‬امس‭ ‬العمل‭ ‬لاسترضاء‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬للعودة‭ ‬للبرلمان‭ . ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬بعد‭ ‬ان

قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬السلطة‭ ‬الدستورية‭ ‬لحل‭ ‬البرلمان،‭ ‬وهو‭ ‬مطلب‭ ‬رئيسي‭ ‬لزعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬والملايين‭ ‬من‭ ‬أتباعه،‭ ‬ونقطة‭ ‬شائكة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اشتباكات‭ ‬دامية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجزاء‭ ‬الذي‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لعدم‭ ‬قيامه‭ ‬بواجباته‭ ‬الدستورية‭ ‬هو‭ ‬حل‭ ‬المجلس‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬مبرراته‮»‬‭.‬

والبرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬هيئة‭ ‬قوية‭ ‬تختار‭ ‬رئيس‭ ‬البلاد‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬القوانين‭.‬

واكد‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬هوشيار‭ ‬زيباري،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬امام‭ ‬السياسين‭ ‬عمليا‭ ‬غير‭ ‬التفاهم‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬نواب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وقال‭ ‬زيباري‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشف‭ ‬جرحا‭ ‬ولم‭ ‬يحسم‭ ‬امرا‭. ‬ليس‭ ‬امام‭ ‬السياسين‭ ‬عمليا‭ ‬غير‭ ‬التفاهم‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬نواب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬الفائز‭ ‬الى‭ ‬البرلمان‭ ‬مع‭ ‬الارضية‭ ‬القانونية‭.‬

وشدد‭ ‬زيباري،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬قيام‭ ‬الاطار‭ ‬بسحب‭ ‬مرشحه‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتفكيك‭ ‬الازمة‭ ‬اولا‭.‬‮ ‬

وختم‭ ‬زيباري،‭ ‬‮«‬فما‭ ‬حك‭ ‬جلدك‭ ‬مثل‭ ‬ظفرك‭ ‬يا‭ ‬برلمان‭ ‬مغيب‮»‬‭.‬‮ ‬

وأدت‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬أكتوبر،‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬وصفت‭ ‬بأنها‭ ‬أسوأ‭ ‬اشتباكات‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

وتبادل‭ ‬مسلحون‭ ‬من‭ ‬أتباع‭ ‬الصدر‭ ‬إطلاق‭ ‬نيران‭ ‬الرشاشات‭ ‬والصواريخ‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬والفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الصدر‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬السياسة‭ ‬والسماح‭ ‬للمتظاهرين‭ ‬باقتحام‭ ‬المباني‭ ‬الحكومية‭.‬

وفاز‭ ‬الصدر‭ ‬بالأغلبية‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬أكتوبر‭ ‬لكنه‭ ‬سحب‭ ‬جميع‭ ‬نوابه،‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬ولجأ‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فشل‭ ‬تياره‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭.‬

وحاول‭ ‬معارضو‭ ‬الصدر،‭ ‬ومعظمهم‭ ‬من‭ ‬أحزاب‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬لها‭ ‬أجنحة‭ ‬مسلحة،‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬والاضطرابات،‭ ‬لكنهم‭ ‬فشلوا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬