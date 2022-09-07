الخيارات تضيق بعد اعلان أعلى محكمة عراقية: لا نملك صلاحية حل البرلمان

بغداد – عبدالحسين غزال
تعقد المشهد العراقي امس وباتت الخيارات محدودة ومحشورة في زاوية التعاطي مع البرلمان الحالي من دون التيار الصدري او ، كما قال القيادي الكردي هوشيار زيباري امس العمل لاسترضاء التيار الصدري للعودة للبرلمان . يحدث هذا بعد ان
قالت المحكمة العليا في العراق، الأربعاء، إنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان، وهو مطلب رئيسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والملايين من أتباعه، ونقطة شائكة مهمة في صراع على السلطة أدى إلى اشتباكات دامية في بغداد الشهر الماضي.
وأضافت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان أن «الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته».
والبرلمان العراقي هيئة قوية تختار رئيس البلاد ورئيس الوزراء ويجب أن يوافق على جميع القوانين.
واكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الاربعاء، انه ليس امام السياسين عمليا غير التفاهم على عودة نواب التيار الصدري الى مجلس النواب.
وقال زيباري في تغريدة عبر تويتر انه بعد قرار المحكمة الاتحادية اليوم الذي لم يشف جرحا ولم يحسم امرا. ليس امام السياسين عمليا غير التفاهم على عودة نواب التيار الصدري الفائز الى البرلمان مع الارضية القانونية.
وشدد زيباري، على ضرورة قيام الاطار بسحب مرشحه لمجلس الوزراء لتفكيك الازمة اولا.
وختم زيباري، «فما حك جلدك مثل ظفرك يا برلمان مغيب».
وأدت الأزمة السياسية في العراق، التي بدأت بعد انتخابات أكتوبر، إلى اندلاع أعمال عنف في الشوارع وصفت بأنها أسوأ اشتباكات تشهدها البلاد منذ سنوات.
وتبادل مسلحون من أتباع الصدر إطلاق نيران الرشاشات والصواريخ مع القوات الحكومية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران في نهاية أغسطس بعد إعلان الصدر انسحابه من السياسة والسماح للمتظاهرين باقتحام المباني الحكومية.
وفاز الصدر بالأغلبية في انتخابات أكتوبر لكنه سحب جميع نوابه، ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان في يونيو ولجأ إلى إثارة احتجاجات في الشوارع بعد أن فشل تياره في تشكيل حكومة.
وحاول معارضو الصدر، ومعظمهم من أحزاب مدعومة من إيران لها أجنحة مسلحة، تشكيل حكومة في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات، لكنهم فشلوا في ذلك.