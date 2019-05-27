الخيارات الثلاثة – حسين الصدر

-1-

هناك تحديات صعبة يواجهها المرء في حياته وهي كثيرة ومتنوعة …

ولعلَّ ضيق ذات اليد، والحاجة الى المال ، من أبرز تلك الضغوط التي تنغص عليه عيشه …

وهنا وفي غمرة المعاناة ،قد يلجأ الى بعض اخوانه، يستعين بهم على دفع ما ألمّ به ، فكيف يكون الجواب ؟

-2-

أمامك حين يستعين بك اخوك خيارات ثلاثة :

اولا- ان تشبع حاجته دون تردد – مع القدرة والتمكن –

وهذه أعلى الصيغ .

قال الشاعر :

خليليَّ إنَّ المالَ ليس بنافعٍ اذا لم يَنَلْ منه أخٌ وصديقُ

ثانيا- ان تعتذر منه وترده خائبا .

وهذه أسوأ الصيغ

ثالثا- أن تسعى مسعى حميــداً يؤدي الى اشــباع حاجته ، وهو أضعف الايمان .

وهذه صيغة تحمد عليها ولكنها تأتي متأخرة عن فضل الصيغة الاولى .

-3-

انّ التعاون والتكافل والعناية بالآخرين من أهم المبادئ الانسانية …

وعلى ضوء ذلك نستطيع ان نصنف المواقف :

فهناك موقف حسن ،

وهناك موقف سيء ،

وهناك موقف مشكور ،

وصاحب الموقف السيء ،مذموم قد غبن نفسه قبل أنْ يغبن أخاه ، وباء بخذلان صاحبه ، وأفلس من اصطناع الخير والمعروف، فأصبح صفرَ اليدين من كل المثوبات الالهية .

وصاحب الموقف الحسن، محمود مأجور، كسب احترام الناس وحبهم في الدنيا، والمثوبات الالهية الكبيرة في الاخرة .

وذلك هو الفوز المبين .

وأما الساعي لاشباع حاجة أخيه فانه لابُدَّ ان ينال أيضا ما يستحق من التقدير في الدنيا، والجزاء في الآخرة .

-4-

والسؤال الآن :

لماذا كانت صيغة العطاء الشخصي أفضل الصيغ ؟

ان المبادرة الذاتية تحمل من معاني المروءة والانسانية والسخاء ما يقفز بها الى أعلى المراتب .

حدّثني أحد الاعزاء قائلاً :

انّ مجموعة من الرجال قرروا شراء مبنىً يخصص للنفع العام ، وبدأوا يطوفون على أصدقائهم ومَنْ يعرفونهم من سائر الناس، يدعونهم للمشاركة بتمويل المشروع الخيري، ومرّوا (بصبّاغ) لم يكونوا يتوقعون منه الا المشاركة بمبلغ ضئيل فسألهم بعد أنْ اقتنع باهمية المشروع – عن الكلفة النهائية فأخبروه بها ، فقال لهم :

سأدفع لكم المبلغ برمته، شريطة إرجاع ما جمعتموه من المال الى أصحابه .

وقال لهم أيضا ً :

ان أولادي ليسوا بحاجة الى هذا المال ،

والمال المقدّم لكم هو حصيلة العمر

وليكن انفاقه في مشروع خيري ينفع الناس ..

أرايتَ كيف يكون الايثار ؟

وكيف يكون البر الاجتماعي ؟

وكيف لا يكون هذا الخيار أفضل الخيارات ؟

المثال التاريخي :

قالوا

جاء ابو الشمقمق الى بشّار يشكو اليه الضيقة، ويحلف له انّه ماعنده شيء ، فقال له بشّار :

والله ماعندي شيء يُغنيك ولكن قم معي الى (عُقبه بن سلم ) فقام معه ، فذكر له أبا الشمقمق وقال :

هو شاعر ،

وله شكر وثناء ،

فأمر له بخمسمائة درهم

فقال له بشّار :

ياواحد العرب الذي

أمسى وليس له نظيرُ

لو كان مثلَكَ آخرٌ

ما كان في الدنيا فقيرُ

وفي البيتين – وهما من السهل الممتنع – مديح عالٍ وثناء كبير

فأمر لبشّار بألفي درهم فقال له ابو الشمقمق :

نفعتنا ونفعناك يا أبا معاذ

فجعل بشار يضحك …

أقول :

انّ المسعى الحميد ذو منافع جّمة ، تشمل صاحب المسعى الحميد أيضا ، ولا تقتصر على مَنْ يُسعى له

وما خاب بين الله والناس عامِلٌ

له في التُقى أو في المحامدِ سُوقُ

وهذا هو موطن العظة .