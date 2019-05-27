الخيارات الثلاثة – حسين الصدر
-1-
هناك تحديات صعبة يواجهها المرء في حياته وهي كثيرة ومتنوعة …
ولعلَّ ضيق ذات اليد، والحاجة الى المال ، من أبرز تلك الضغوط التي تنغص عليه عيشه …
وهنا وفي غمرة المعاناة ،قد يلجأ الى بعض اخوانه، يستعين بهم على دفع ما ألمّ به ، فكيف يكون الجواب ؟
-2-
أمامك حين يستعين بك اخوك خيارات ثلاثة :
اولا- ان تشبع حاجته دون تردد – مع القدرة والتمكن –
وهذه أعلى الصيغ .
قال الشاعر :
خليليَّ إنَّ المالَ ليس بنافعٍ اذا لم يَنَلْ منه أخٌ وصديقُ
ثانيا- ان تعتذر منه وترده خائبا .
وهذه أسوأ الصيغ
ثالثا- أن تسعى مسعى حميــداً يؤدي الى اشــباع حاجته ، وهو أضعف الايمان .
وهذه صيغة تحمد عليها ولكنها تأتي متأخرة عن فضل الصيغة الاولى .
-3-
انّ التعاون والتكافل والعناية بالآخرين من أهم المبادئ الانسانية …
وعلى ضوء ذلك نستطيع ان نصنف المواقف :
فهناك موقف حسن ،
وهناك موقف سيء ،
وهناك موقف مشكور ،
وصاحب الموقف السيء ،مذموم قد غبن نفسه قبل أنْ يغبن أخاه ، وباء بخذلان صاحبه ، وأفلس من اصطناع الخير والمعروف، فأصبح صفرَ اليدين من كل المثوبات الالهية .
وصاحب الموقف الحسن، محمود مأجور، كسب احترام الناس وحبهم في الدنيا، والمثوبات الالهية الكبيرة في الاخرة .
وذلك هو الفوز المبين .
وأما الساعي لاشباع حاجة أخيه فانه لابُدَّ ان ينال أيضا ما يستحق من التقدير في الدنيا، والجزاء في الآخرة .
-4-
والسؤال الآن :
لماذا كانت صيغة العطاء الشخصي أفضل الصيغ ؟
ان المبادرة الذاتية تحمل من معاني المروءة والانسانية والسخاء ما يقفز بها الى أعلى المراتب .
حدّثني أحد الاعزاء قائلاً :
انّ مجموعة من الرجال قرروا شراء مبنىً يخصص للنفع العام ، وبدأوا يطوفون على أصدقائهم ومَنْ يعرفونهم من سائر الناس، يدعونهم للمشاركة بتمويل المشروع الخيري، ومرّوا (بصبّاغ) لم يكونوا يتوقعون منه الا المشاركة بمبلغ ضئيل فسألهم بعد أنْ اقتنع باهمية المشروع – عن الكلفة النهائية فأخبروه بها ، فقال لهم :
سأدفع لكم المبلغ برمته، شريطة إرجاع ما جمعتموه من المال الى أصحابه .
وقال لهم أيضا ً :
ان أولادي ليسوا بحاجة الى هذا المال ،
والمال المقدّم لكم هو حصيلة العمر
وليكن انفاقه في مشروع خيري ينفع الناس ..
أرايتَ كيف يكون الايثار ؟
وكيف يكون البر الاجتماعي ؟
وكيف لا يكون هذا الخيار أفضل الخيارات ؟
المثال التاريخي :
قالوا
جاء ابو الشمقمق الى بشّار يشكو اليه الضيقة، ويحلف له انّه ماعنده شيء ، فقال له بشّار :
والله ماعندي شيء يُغنيك ولكن قم معي الى (عُقبه بن سلم ) فقام معه ، فذكر له أبا الشمقمق وقال :
هو شاعر ،
وله شكر وثناء ،
فأمر له بخمسمائة درهم
فقال له بشّار :
ياواحد العرب الذي
أمسى وليس له نظيرُ
لو كان مثلَكَ آخرٌ
ما كان في الدنيا فقيرُ
وفي البيتين – وهما من السهل الممتنع – مديح عالٍ وثناء كبير
فأمر لبشّار بألفي درهم فقال له ابو الشمقمق :
نفعتنا ونفعناك يا أبا معاذ
فجعل بشار يضحك …
أقول :
انّ المسعى الحميد ذو منافع جّمة ، تشمل صاحب المسعى الحميد أيضا ، ولا تقتصر على مَنْ يُسعى له
وما خاب بين الله والناس عامِلٌ
له في التُقى أو في المحامدِ سُوقُ
وهذا هو موطن العظة .