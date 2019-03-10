الخلايا النائمة أم الفاعلة ؟ – كامل كريم الدليمي

يتردد بين الحين والاخر مصطلح الخلايا النائمة والمقصود بها عناصر ” داعش ” والموالين والمناصرين لهم ، التي سمحت لهم الظروف التغلغل بين السكان المدنين دون تمكن الاجهزة الامنية من اكتشافهم ،تتداول مفردة الخلايا النائمة والتحذير منها كلما سمعنا بعملية ارهابية تقوم بها تلك الخلايا النائمة كما تسميها الاجهزة الامنية على الناس الابرياء.

اعتقد اصبح جلياً لمتابع المشهد الامني في العراق فاعلية تلك “الخلايا النائمة “واهدافها النوعية وأمكانية فتح جبهات متعددة في محافظات متنوعة في آن واحد ، جعلنا نشك في مصطلح الخلايا النائمة ، بل قامت قوى الظلام بعمليات ارهابية ضد قواتنا المسلحة وضد مواطنينا الابرياء كان لها الأثر الواضح في زرع الخوف والرعب من جديد في نفوس الناس من عودة التنظيم الارهابي الى السيطرة على المناطق لاسمح الله ،

ان الاسباب الرئيسة لولادة تنظيم داعش وتمدده لم تُعالج ، والحقيقة تركزت كل المعالجات على القضاء على داعش عسكرياً ، بينما معالجة الاسباب المؤدية لتنامي التنظيم وانتشاره وتمدده والتعاطف معه لم تتم معالجتها، وبالتالي نحن نعيش خسارة دائمة في البناء البنيَّوي للمجتمع مقابل ان يتحقق النصر على داعش ، ومن المفترض ان تُقاد المعركة بجانبيها لاهميتهما معاً ، جانب التحصين الفكري للمجتمع ، وجانب وضع الخطط العسكرية والاستخباراتية الناضجة لمعالجة عناصر التنظــيم الارهابي وتحقيق النصر وانهاء وجودها على اراضينا ، وبذلك سيتحقق النصر عسكرياً وفكرياً عندما نتمكن من استخدام ادوات الصراع المناسبة ووسائله التي تضمن لنا النجاح والنصر والتمكين.

سؤال مهم كان من المفترض ان يطرح على جميع القيادات السياسية لماذا اختار الارهاب ارض العراق لادارة الصراع دون اي بلد اخرى ؟

الجواب ببساطة في العراق ارضية الصراع متوفرة في ظل عدم وجود توافق سياسي وفشل في ملف الخدمات وعمليات فساد ترتقي لأن تكون جرائم كبرى لأنها تتلاعب بقوت المواطن دون حسيب او رقيب ، مما يجعل المواطن يشعر بالاهمال ويفقد ارتباطه بالوطن !!

وفي ظل هذه الظروف والمؤشرات يعود الشعور لدى الجميع ان هناك دلالة واضحة على ان المعركة مع داعش ستطول ، وبالتاكيد الجميع يعلم ان داعش هو اداة دولية ولكن بمرور الزمن وانتاج نسخ جديدة من داعش قد لانعتبرها اجيال فمنذ تاسيس النسخة الاولى ايام الزرقاوي عام 2004الى يومنا هذا خمسة عشر عام لاتكفي لان نسميها اجيالاً ، بقدر ان نسميها نسخاً جديدة قد تكون اكثر دموية وضراوة وبشاعة في القتال ، وقد تكون النسخ الحديثة الأكثر تمرداً حتى على الارادة الدولية ، ولو عدنا الى تاريخ تأسيس النسخة الاولى هي جيل أبو مصعب الزرقاوي ومَن رافقه خلال عامي ( (2004-2006جيل (تنظيم التوحيد والجهاد) و(القاعدة في بلاد الرافدين) أما النسخة الثانية فهي نسخة أبوحمزة المُهاجر وأبوعمر البغدادي (2006-2010) وهو الذي أسّس (تنظيم شورى المُجاهدين في العراق ثم الدولة الإسلامية في العراق). أما النسخة الثالثة فهي نسخة أبوبكر البغدادى الذي صار أميراً لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق عام 2010 وأدمى العراق وشعبه في فترة ولايته، بطُرُق وحشية ومع وقوع الأزمة السورية (2011) تشكّلت النسخة الرابعة التي ضمّت أيضاً البغدادي ومعه أبومحمّد الجولاني، وأسرَع بالامتداد إلى سوريا ليصبح اسم التنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام / داعش)، وبعد مقتل 23 من مؤسّسي هذا التنظيم آخرهم أبومحمّد العدناني من أصل 31 ولم يتبقَ إلا 8 فقط، وكان من أشهر القتلى أبو عمر الشيشاني وأبو محمّد العدناني وغيرهما – تبدأ النسخة الخامسة وهي الأخطر.

إن نسخة ما بعد البغدادي والعدناني وهو جيل يُنبئ بالوحشية والعشوائية والفوضى في ممارسة العنف في المنطقة والعالم ، وعليه كان لابد للعراق بشتى الوسائل ان يبتعد عن ان يكون ساحة معركة لتلك الوحوش البرية ، التي لن تخلف الا القتل والدمار ، ويجب الانتباه من الانجرار خلف المخططات الدولية من خلال تَسلم العراق عُتات المجرمين من سوريا والتي رفضت حتى بلدانهم استلامهم ، اعتقد بأن ذلك مؤشراً خطيراً يجب ان نقف عنده ، وان تعمل الدولة بكل مؤسساتها وامكانياتها من توفير الخدمات اللازمة للمناطق التي قد تعتبر حواضن لداعش بسبب انعدام اهتمام الحكومات المتعاقبة ومؤسساتها بها ، وكذلك اعادة النازحين لديارهم ومعرفة مصير المغيبين والمختطفين ، لان كل تلك النقاط تعتبر ركائز مهمة في جمع الحشد الوطني لمواجهه داعش ، المهمة القادمة حكومية خدمية سياسية ، ان اراد الساسة النجاح والاستمرار والحفاظ على العملية السياسية ، عليهم اعلان برنامجهم الخدمي والبدء بالتنفيذ على ان يكون المواطن شريكاً اساسياً ، وان يتوصل الساسة الى اتفاق على الخطوط العريضة لبناء الدولة ، وان تبذل الحكومة قصارى جهدها في استيعاب الطاقات الشابة ضمن مؤسسات الدولة وتفعيل جانب الاستثمار الذي يوفر فرص عمل تجعل افكار الشباب تدور في فلك الاعمار والبناء الاسري وتوفير العيش الرغيد ، من خلال انخراطهم ضمن مؤسسات الدولة اما اذا بقينا اسرى الارادات الدولية ، وملعباً للتنظيمات الارهابية فاتوقع لاسمح الله حرباً اطول من حرب البسوس لن تذر شيئاً ، لذا من الأجدر اليوم ان تتحول اقوال الساسة الى افعال ، او مقابلها يتحول الوطن الى اطلال.