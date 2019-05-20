الخلاف‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬حول‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬السيادي‭ ‬

الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬قوى‭ ‬الاحتجاج‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬«تحالف‭ ‬قوي‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير»‭ ‬والعسكريين‭ ‬حول‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬السيادي‭ ‬المنوط‭ ‬بادارة‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬قائما‭.‬

وقال‭ ‬ساطع‭ ‬الحاج‭ ‬عضو‭ ‬وفد‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬حول‭ ‬تسليم‭ ‬السلطة‭ ‬للمدنيين،‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬«الخلاف‭ ‬حول‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬السيادي‭ ‬ونسب‭ ‬مشاركة‭ ‬المدنيين‭ ‬والعسكريين‭ ‬مازال‭ ‬قائماً»‭. ‬اتفق‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وقوى‭ ‬الاحتجاج‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يستأنفا‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬تشكيلة‭ ‬مجلس‭ ‬يدير‭ ‬شؤون‭ ‬البلاد،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬الاطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭. ‬وكانت‭ ‬المفاوضات‭ ‬استؤنفت‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬21,00‭ ‬(19,00‭ ‬ت‭ ‬غ)‭ ‬الأحد‭ ‬وتواصلت‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬حتى‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين،‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬مراسلالصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭. ‬

وتابع‭ ‬الحاج‭ ‬إن‭ ‬«الاجتماع‭ ‬المطول‭ ‬الذي‭ ‬انفض‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬تخلله‭ ‬عصف‭ ‬ذهني‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬(‭…‬)‭ ‬ونحن‭ ‬كقوي‭ ‬حرية‭ ‬وتغيير‭ ‬تمسكنا‭ ‬بان‭ ‬يكون‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬مدني‭ ‬وغالبية‭ ‬الاعضاء‭ ‬من‭ ‬المدنيين»‭.‬

وأضاف‭ ‬«بررنا‭ ‬ذلك‭ ‬لان‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لن‭ ‬يقبل‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬عسكرية‭ ‬اضافة‭ ‬للمزاج‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬مدنية»‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬تمسك‭ ‬بان‭ ‬يكون‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬السيادي‭ ‬من‭ ‬العسكريين،‭ ‬وفقا‭ ‬للحاج‭ ‬«وبغالبية‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬العسكريين،‭ ‬وبرروا‭ ‬ذلك‭ ‬بالتهديدات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البلاد»‭.‬

وأكد‭ ‬الحاج‭ ‬«مساء‭ ‬اليوم‭ ‬سنواصل‭ ‬التفاوض‭ ‬للوصول‭ ‬لمنطقة‭ ‬وسطى‭ ‬تنهي‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬المجلس‭ ‬السيادي‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الأجواء‭ ‬التي‭ ‬سادت‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬كانت‭ ‬ايجابية»‭.‬

وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬شمس‭ ‬الدين‭ ‬كباشي‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬فجر‭ ‬الاثنين‭ ‬بالقصر‭ ‬الجمهوري،‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬المحادثات‭ ‬«آملين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي»‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬«تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬هيكلية‭ ‬السلطة‭ ‬السيادية»‭.‬

وفي‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬فجر‭ ‬الإثنين،‭ ‬كتب‭ ‬«تجمع‭ ‬المهنيين‭ ‬السودانيين»،‭ ‬رأس‭ ‬حربة‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬«لا‭ ‬نستعجل‭ ‬النصر‭ ‬المبين»‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬«التفاوض‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬مهما‭ ‬حقق‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬أو‭ ‬واجه‭ ‬من‭ ‬عثرات‭ ‬فهو‭ ‬ليس‭ ‬سدرة‭ ‬منتهانا‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬درجٌ‭ ‬سامٍ‭ ‬نخطوه‭ ‬بوسعٍ‭ ‬وثبات‭ ‬نحو‭ ‬تمام‭ ‬الوصول‭ ‬وكمال‭ ‬البناء»‭.‬

ويريد‭ ‬قادة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬مدني‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬الأساسية‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬نداء‭ ‬ملح‭ ‬أطلقته‭ ‬الأسرة‭ ‬الدولية‭ ‬لكي‭ ‬تفضي‭ ‬المفاوضات‭ ‬إلى‭ ‬انتقال‭ ‬«بقيادة‭ ‬المدنيين‭ ‬فعليا»‭.‬

وكانت‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬عُلّقت‭ ‬الأربعاء‭ ‬72‭ ‬ساعةً‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الفتّاح‭ ‬برهان‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬الأمن‭ ‬تدهور‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬حيث‭ ‬أقام‭ ‬المتظاهرون‭ ‬متاريس‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬عدّة،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬إزالتها‭.‬