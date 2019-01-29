الخفّاف ينطلق فنياً من النشاط المدرسي في النجف

ملحن ومطرب أغنية الشمس شمسي يروي مسيرته الإبداعية

بغداد – ياسين ياس

احتفى ملتقى الخميس الابداعي بالملحن العراقي جعفر الخفاف الذي عاد للعراق بعد غياب دام سنوات لتحتضنه قاعةالجواهري باتحاد الادباء والكتاب في حفل وتكريم ضمن فعاليات ملتقى الخميس الابداعي وبحضور عدد كبير من الفنانين والموسيقيين ومحبي الاغنية العراقية ، قدم الجلسة الفنان جواد الزيدي قائلا ( المحتفى به في جلستنا اليوم هو ملحن موسيقي عراقي ولد بمحافظة النجف له اثرواضح في مسيرة الاغنية العراقية وغنى له المطربين العراقيين كافة والمعروف عنه انه اسرع من يكتب النوتة الموسيقية ووضع العديد من المقدمات الموسيقية للمسلسلات والتمثيليات التلفزيونية وكذلك وظفت موسيقاه في اكثر من عمل مسرحي شارك في العديد من الملتقيات الموسيقية منها مهرجان الاغنية الاول في القاهرة وحصد العديد من الجوائز ولحن لكبار المطربين الرواد مثل حسين نعمه وسعدون جابر ورياض احمد كما لحن القصيدة المكتوبة لكبار الشعراء كالسياب والجواهري ) .

المحتفى به قال ( سعادتي اليوم للقائي بكم وللمرة الثالثة وعلى ذات المكان .اما بدايات دخولي للوسط الفني فكانت في النجف كنت اغني في النشاط المدرسي ،في مرحلة الاعدادية ذهبت الى الاذاعة بهدف الاختبار وكانت اللجنة مؤلفة من وديع خوندة واحمد الخليل وياسين الراوي فقدمت اغنية غريبة الروح ، وفي عام 1974 كنت طالبا بكلية الفنون الجميلة اختبروني ثلاثة من عمالقة الموسيقى هم منذر جميل حافظ وباسم حنا بطرس وخضر الياس وتم قبولي كملحن حيث استمعت اللجنة الى العديد من القصائد والموشحات التي كنت احفظها وفي نفس العام سجلت اول اغنية للاذاعة وهي احرك بروحي حرك لرضا الخياط بعدها تعرفت على الراحل رياض احمد الذي كان في بداياته ولحنت له اغنية عتب دافي لكن الراحل سعدي البياتي غناها كونها تناسب صوته وهذه الاغنية كانت سببا بكتابة النوته دراسة وتعلمتها بطريقة اسطورية) مضيفا ( عاصرت اغلب الموسيقيين والمطربين وكانت مرحلة السبعينيات والثمانينات فترة ذهبية للاغنية العراقية وفي عام 1978 شكلت سميت بفرقة زرياب وتضم 35 عازفا قدمت الفرقة برامج للهواة وسجلت مجموعة من الاغاني مثل نحب لو مانحب وخلال مسيرتي الفنية قدمت اكثر من 900 لحن بعدها اكتشفت صوت مهند محسن وقدمت لرضا الخياط اغاني عديدة ).

بعدها قدم الخفاف مجموعة من اغانيه نالت استحسان الحضور وقال (لدي 84 اغنية جاهزة لكن من يغنيها ) .

وفي ختام الجلسة تم تكريم المحتفى به بدرع الجواهري قدمه الشاعر ابراهيم الخياط ثم التقطت الصور التذكارية مع الجمهور والمحتفى به .