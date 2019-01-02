مجلس الوزراء يقرّر دعم صناعة السمنت وإنقاذها من الخسائر

الخفاجي يعلن تخفيض أسعار النفط المجهّز للمعامل في شباط المقبل

بغداد – الزمان

كشف مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن حسين محسن الخفاجي عن استجابة مجلس الوزراء بتخفيض اسعار مادة النفط الأسود الى مئة دينار للتر الواحد اعتبارا من الشهر المقبل. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الخفاجي قوله ان (هذا التخفيض سيجنب الشركة ومعاملها البالغ عددها 18 معملا خسائر كبيرة تجاوزت العام الماضي نحو 20مليار دينار بسبب زياده الاسعار منذ بداية العام الماضي).

مشيرا الى ان (دعم المعامل من خلال تخفيض اسعار النفط الاسود المجهز سيسهم في دعم حركة البناء والاعمار وسياعد المواطن في شراء مادة السمنت لان ذلك من شأنه ان ينعكس على اسعار السمنت الذي يعد المادة الاساسية في البناء والتي يحتاجها البلد بسبب ازمة السكن المتفاقمة وحاجة اعادة اعمار المحافظات المحررة).

وأكد الخفاجي ان (مجلس الوزراء كان قد قرر رفع اسعار النفط الأسود من مئة دينار الى 150 دينار للتر الواحد في بداية عام 2018 مما انعكس سلبا على العملية الانتاجية وتحميل كلف الانتاج اعباء كبيرة كما وادى الى قلة الايرادات المالية في معامل الشركة لما تشكله مادة النفط من اهمية كبيرة في تصنيع السمنت باعتبارها تشكل 40 بالمئة من كلفة انتاج الطن الواحد).

وتابع ان (القرار لو كان معمول به سابقاً يشكل دفعة تسويقية قوية لعودة المنافسة المحلية ويعطي حافز لملاكات المعامل للانطلاق من جديد لزيادة ومضاعفة الانتاج والمضي قدما للاستمرار بسد حاجة السوق والحفاظ على مقبولية الاسعار المدعومة).

مشيدا (بجهود مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري والوكيل الفني للوزارة عادل كريم وكذلك في وزارة النفط لمساندتهم والاستجابة لمطالبات الشركة بتخفيض اسعار الوقود والعمل على ادامة نجاح هذه الصناعة الوطنية الستراتيجية التي حققت الاكتفاء الذاتي للبلد من السمنت وللعام الثالث على التوالي وايقافها هدر ملياري دولار منذ تنفيذ قرار منع استيراد السمنت رقم 409 الصادر نهاية عام 2015 حيث كانت قيمة مايستورده العراق سنويا اكثر من 600 مليون دولار من دول الجوار). ويسهم تخفيض سعر الوقود الذي سياخذ حيز التطبيق والتنفيذ اعتبارا من شباط المقبل اهمية كبيرة في انخفاض اسعار السمنت المجهز حيث تكللت هذه الجهود بنجاح بعد حضور ومتابعة الخفاجي ومطالبته الرسمية المستمرة في اللقاءات والاجتماعات مع لجنة الطاقة الوزارية بعد تقديم الشرح المفصل بالوثائق والارقام عن الاضرار والخسائر الاقتصادية التي تصيب صناعة السمنت المحلية.

ارتفاع الاسعار

وكان الخفاجي قد اكد في وقت سابق انه برغم من ارتفاع اسعار النفط الا ان الشركة حققت طفرة نوعية مقــــارنة بكمــــية المبيعــــات إضافةً إلى مواجهة تحدي رفع اسعار الوقود ومعوقات تجهيزه للمعامل والمنافسة الكبيرة مع القطاع الخاص ذات الوفرة بالإنتاج وتقديم المحفزات التسويقية في السوق الانشائي المحلي. وتضم الشركة 18 معمل موزعة في محافظات الموصل والأنبار وفي المحافظات الجنوبية تنتج أنواع مختلفة من مادة السمنت النمطي وغير النمطي وحاصل على شهادات الجودة المحلية والدولية وثقة المستهلك من مواطنين ومقاولين وشركات بناء من خلال التجارب الميدانية بمشاريع شاخصة تمتد بامتداد تاريخ الشركة الذي يصل إلى أكثر من ثمانين عام. واصدرت الحكومة السابقة قرارا يقضي بإيقاف استيراد مادة السمنت.

وابدت الشركة الاستعداد في وقتها تزويد المناطق المحررة بالسمنت , وان لديها خطة طموحة لمضاعفة الانتاج وتكثيف الجهود للالتزام بالتعهدات امام الحكومة والوزارة والاستمرار في ضخ كميات كبيرة من الــــــــسمنت الى السوق العراقية لسد الحاجة المحلية والتوجه نحو التصدير بعد نجاح تجربة منع استيراد السمنت بعد ان اوفت معاملها ومعامل القطاع الخاص المنتجة للسمنت بجميع التزاماتها.