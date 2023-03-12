الخطّابي يثني على دور الصحافة الكربلائية في تعزيز ثقافة الأخاء

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

وصف محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الصحافة بأنها مهمة ذات دور استراتيجي وكبير في تعميق وترسيخ القيم والمبادئ السامية في المجتمع، بمناسبة احتفاء صحفيو كربلاء بالذكرى 107 لتأسيس الصحافة الكربلائية. وقال الخطابي خلال احتفالية حضرتها (الزمان) تم فيها تكريم رئيس التحرير ضمن رواد الصحافة الكربلائية، ان (الاسرة الصحفية تمثّل السند القوي والظهير لدعم حكومة كربلاء، ودورها المهم في الاعمار ونشر ثقافة الاخاء والسلام والوطنية بين ابناء المجتمع)، وتم خلال الاحتفالية (تكريم عدد من رواد الصحافة، وتوزيع دروع وشهادات تقديرية تثميناً لدورهم ودعمهم المتواصل)، وافتتح المحافظ (معرضاً للصور والصحف القديمة بحضور ممثّل الامم المتحدة يونامي في كربلاء، وممثلين عن نقابة الصحفيين العراقيين، ونخب من المفكرين والادباء والصحفيين). على صعيد اخر، ترأس رئيس جمعية العلوم النفسية، قاسم حسين صالح، الخميس الماضي، الجلسة الختامية للمؤتمر الذي اقامته منظمة حكماء العراق بالتعاون مع جامعتي صلاح الدين وجدارا الاردنية، بمشاركة باحثين عراقيين وعرب ومن دول اوربية، واكاديميون من جامعات عراقية.

عراقة حضارة

وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (المؤتمر اشار الى حجم عراقة حضارة وادي الرافدين، وتقدمه قبل نحو تسعة الاف سنة قبل الميلاد، في مجال الزراعة، واول بلاد سنَّت قانون حمورابي، وكتبت نصاً غنائياً). وواصل الفريق الدولي للتقييم الاكاديمي زياراته الى الجامعات العراقية الداخلة في تصنيف التايمز للمؤشرات والنتائج التي حققته الجامعة التكنولوجية على صعيد التصنيف والشراكة الدولية وبرامج التوأمة.

وقال بيان امس ان (الوفد الدولي اطلع في للجامعة على مساحة الجودة ومعاييرها المعتمدة والبرامج الاكاديمية والمناهج التطبيقية التي تنسجم مع سوق العمل و التنمية المستدامة)، مبيناً ان (خبراء الوفد الدولي للتقييم الاكاديمي بحث مع رئيس الجامعة والمختصين مسار التطوير والتحسين لمكونات العملية، ومساهمة البحث العلمي في تلبية احتياجات المجتمع التنموية والافادة من البرامج التدريبية والتعليمية مع الجامعات العالمية المُشابهة في الاختصاصات لتبادل الخبرات والاشراف المشترك للبحوث العلمية واهمية تلبية متطلبات ومعايير الجودة للتخصصات العلمية والهندسية)، واشار الى (ضرورة التقييم الاكاديمي وعلاقته بتعزيز ودعم برامج التوأمة والشراكات العالمية، وتعزيز العلاقات الدولية بين الجامعات العراقية ونظيراتها الاجنبية الرصينة، بما يحقق اعلى نسبة استجابة لمتطلبات المجتمع عبر الابتكارات والفعاليات العلمية التخصصية).