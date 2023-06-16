الهنداوي: إنتشار البضائع رديئة الجودة يتعلّق بعملية الفحص الحدودي

الخطّابي يتفق مع النقل على إعداد تصاميم قطار كربلاء النجف

ميسان – علي قاسم الكعبي

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اتفق محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مع مدير الشركة العامة لسكك الحديد في بغداد، التابعة وزارة النقل، يونس خالد، على إعداد التصاميم الخاصة بمشروع مشروع قطار كربلاء النجف. وقال الخطابي في تصريح تابعته (الزمان) امس (ندعم بصورة تامة تفعيل الطريق ودعم الجوانب الاستراتيجية المهمة، لاسيما التجارة والصناعة)، مشيراً الى (الاتفاق على إعداد التصاميم الخاصة بتنفيذ مشروع قطار كربلاء النجف، وإنشاء مكتب استشاري يخص المشروع في المحافظة). كما بحث المحافظ، مع وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو، تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات ابرزها تسهيل دخول الزوار الباكستانيين لزيارة العتبات المقدسة. وذكر الخطابي امس (نتطلع لفتح قنصلية باكستانية في المحافظة، مرحباً بزوار باكستان الى كربلاء).

حكومة محلية

من جانبه اكد بوتو، ان (هنالك جهوداً من قبل الحكومة المحلية في كربلاء، تسعى لتطويرها من اجل الزوار الوافدين بضمنهم القادمين من باكستان). على صعيد متصل، تفقّد وزير التخطيط، محمد تميم، عدداً من المشاريع الخدمية المنفذّة في قضاء هيت بمحافظة الانبار، للإطلاع على ميدانياً على واقع العمل ونسب الانجاز، وفق توجيهات رئاسة الوزراء. وقال بيان امس انه (وجّه بإنجاز وتشغيل مشاريع الخدمات الاساسية اهمها مشاريع الماء والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات، لمعالجة الواقع الخدمي الذي تعانيه المحافظة)، منوهاً الى ان (الشركة المُنفذة انجزت 70 بالمئة من المشروع في القضاء). واكدت الوزارة، انجاز مستشفى ميسان التعليمي بسعة 400 سرير، وافتتاحه خلال الايام القريبة المقبلة. وبحسب البيان فإن (الوزارة كثّفت متابعتها لمشاريع المستشفيات ومعالجة المعوقات التي تواجه انجازها فوراً)، واوضح ان (الفريق الوزاري، اجرى زيارة ميدانية للمستشفى في مدينة العمارة للإطلاع على المستشفى وتجهيزاته واقسامه، فضلاً عن مبنى الاطباء الملحق به، ومنظومة الإتصالات والشبكة الكهربائية)، مؤكداً ان (المستشفى هو احد مشاريع الخمس مستشفيات في ميسان والبصرة وكربلاء وبابل وذي قار). واطلعت الوزراة على واقع مشروع مستشفى الحسينية العام في قضاء الزهور ببغداد، لافتة الى انجازه بمنتصف العام المقبل. وذكرالبيان ان (المستشفى سيُسهم في تقديم الخدمات الطبية لمناطق الحسينية والراشدية والانتصار وبوب الشام والثعالبة).

آلية فحص

مشيراً الى انه (سيكون بسعة 200 سرير بكلفة تصل الى 140 مليار دينار، ومن المحتمل انجازه منتصف العام المقبل). من جانب اخر، اوضحت وزارة التخطيط، آلية فحص السلع والبضائع المستوردة الى العراق، مؤكدة ان انتشار البضائع رديئة الجودة في السوق، بسبب تهريب البضائع. وقال المتحدث بإسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح ان (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يعمل بالتعاون شركات تتولى فحص السلع والبضائع المستوردة في بلد المنشأ قبل التوريد وفق آليات معينة)، مبيناً ان (فرق المنافذ الحدودية تفحص السلع الداخلة اليها مع شهادة فحص ومطابقة)، واوضح الهنداوي ان (انتشار السلع الرديئة في الأسواق جاء بسبب تهريب البضائع الداخلة وعدم خضوعها للفحص)، لافتاً الى ان (نسبة فحص الجهاز المركزي للبضائع تصل الى 45 بالمئة من مجموع البضائع الواردة، الى جانب عدم الكشف عن بعض البضائع لأن الجهاز مختص ببضائع محددة مثل اجهزة ومواد الصحة والزراعة و الدجاج وغيرها)، واضاف ان (البضائع الداخلة عبر كردستان تصل الى المحافظات دون فحص من قبل الجهاز المركزي).