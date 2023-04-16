الخطوط النفطية: تطوير مراقبة وحماية الأنابيب قريباً

بغداد – محمد الفيصل

قال مدير عام الخطوط والانابيب النفطية علي عبد الكريم الموسوي أنّ (رئيس الوزراء محمد السوداني مهتم بشكل كبير بحماية الثروات الطبيعية بإعتبارها ثروة الشعب العراقي بإمتداد جغرافية الوطن، ولابد من تطوير آلية مراقبتها من العبث أو السرقة، مثمنين دور وجهود أجهزتنا الأمنية البطلة وهي تقوم بمهام وتضحيات كبيرة لحماية ثروتنا النفطية). وأضاف الموسوي لـ(الزمان) امس انه (من الضروري الإشادة بدور ومتابعة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ووكيل الوزير لشؤون التوزيع ليث الشاهر اللذين يُتابعان بشكل يومي برامج العمل في الشركة وبرنامج تحديث منظومة المراقبة وحماية جميع الخطوط والانابيب من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة خلال الفترة القادمة لقطع دابر التهريب أو التعرّض لتلك المنشآت).

مؤكداً (العزم على فتح آفاق التعاون والتشاور مع الجميع من أجل تطوير وتحديث القطاع النفطي بما يخص الإطلاع على تجارب الدول المتطورة في هذا المجال).